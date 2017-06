ივანიშვილი კახა კალაძის მერობის კანდიდატად წარდგენას არ დაესწრება?! – თალაკვაძის განმარტება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => bidzina-ivanishvili [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142680 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => bidzina-ivanishvili [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142680 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => bidzina-ivanishvili [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => bidzina-ivanishvili [2] => tbilisis-merobis-kandidatebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142680) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (458,202,16891) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142670 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-30 20:26:18 [post_date_gmt] => 2017-06-30 16:26:18 [post_content] => თბილისის მერობის კანდიდატმა, ზაალ უდუმაშვილმა, რომელიც ამომრჩევლების წინაშე "გაბრაზებული თბილისელების მერად" წარსდგა, გადაცემა რეაქციაში ინგა გრიგოლიას მწვავე კითხვებს უპასუხა. კითხვაზე, თუ რატომ წარსდგა ამ ფრაზით უდუმაშვილი ამომრჩევლების წინაშე, ყოფილმა ჟურნალისტმა განაცხადა, რომ ეს იდეა თავად თბილისელებმა მიაწოდეს. "ეს არ არის უბრალოდ ლამაზი სიტყვები, რომლებიც მე ემოციური დატვირთვისთვის გამოვიყენე ჩემს წარდგენაზე. ბოლო წლების განმავლობაში თბილისში ვისაც ვხვდები, ყველა საუბრობს ქალაქში არსებულ მდგომარეობაზე, გაბრაზებული ტონით. ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ამის ატანა და მოთმენა აღარ შეიძლება. მე ეს იდეა მომაწოდეს თბილისელებმა. მე იმიტომ ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი, რომ დღეს თბილისი მართლაც გაბრაზებულია", - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. უდუმაშვილმა ასევე, აღნიშნა, რომ ის ამ ნაბიჯით დიდ რისკზე წავიდა, თუმცა ამისთვის მზად არის. ზაალ უდუმაშვილის ამ ფრაზამ - "მე გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი ვარ", საზოგადოებაში დიდი კრიტიკა დაიმსახურა. [post_title] => გაბრაზებული თბილისის მერობის კანდიდატი: რატომ აარჩია ეს ფრაზა უდუმაშვილმა? "რა მაინტერესებს, კახი კალაძეს უმაღლესი განათლება მაინცა აქვს (ნომინალურად, თორემ ისე რომ არანაირი განათლება არა აქვს, პირველივე პირის გაღებიდან გასაგებია), თუ ეგეც უმნიშვნელოა თბილისის მერობის კანდიდატისთვის? p.s. ფიზკულტურის ინსტიტუტის ბატუტზე ხტომის ბაკალავრის დიპლომიც ითვლება", - წერს ის. ენერგეტიკის სამინისტროში, კალაძის ოფიციალურ გვერდზე განათლების გრაფაში ეს ინფორმაცია იძებნება: განათლება: 1996-2003 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კვალიფიკაცია: ისტორიის მასწავლებელი სპეციალობა: ისტორია რაც შეეხება ენებს, სამინისტროს გვერდზე აღნიშნულია, რომ კალაძე სამ უცხო ენას: რუსულს, ინგლისურსა და იტალიურს ფლობს. გვარამია: "კალაძეს რომ არანაირი განათლება არ აქვს, პირველივე პირის გაღებიდან გასაგებია" "ეს არ არის უბრალოდ ლამაზი სიტყვები, რომლებიც მე ემოციური დატვირთვისთვის გამოვიყენე ჩემს წარდგენაზე. ბოლო წლების განმავლობაში თბილისში ვისაც ვხვდები, ყველა საუბრობს ქალაქში არსებულ მდგომარეობაზე, გაბრაზებული ტონით. ყველა საუბრობს იმაზე, რომ ამის ატანა და მოთმენა აღარ შეიძლება. მე ეს იდეა მომაწოდეს თბილისელებმა. მე იმიტომ ვარ გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი, რომ დღეს თბილისი მართლაც გაბრაზებულია", - განაცხადა ზაალ უდუმაშვილმა. უდუმაშვილმა ასევე, აღნიშნა, რომ ის ამ ნაბიჯით დიდ რისკზე წავიდა, თუმცა ამისთვის მზად არის. ზაალ უდუმაშვილის ამ ფრაზამ - "მე გაბრაზებული თბილისელების მერობის კანდიდატი ვარ", საზოგადოებაში დიდი კრიტიკა დაიმსახურა. [post_title] => გაბრაზებული თბილისის მერობის კანდიდატი: რატომ აარჩია ეს ფრაზა უდუმაშვილმა? 