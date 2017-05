ივანიშვილის ასწლოვანი ხის გადასატანად ქობულეთში წრიულის დემონტაჟი გახდა საჭირო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => acharis-televizia [2] => aswlovani-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134088 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qobuleti [1] => acharis-televizia [2] => aswlovani-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134088 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 129385 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 17:16:44 [post_date_gmt] => 2017-05-09 13:16:44 [post_content] => ქობულეთში, სოფელ გვარაში,რეგიონში პირველი აგრომარკეტი გაიხსნა. ახალი აგრომარკეტის გახსნას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი პროექტი, რომელიც აგრომარკეტების ქსელის შექმნას გულისხმობს. აგრომარკეტის გახსნით იქმნება აგროპროდუქციის რეალიზაციის ცენტრი, სადაც წარმოდგენილი პროდუქცია გარე ვაჭრობისას შეძენილ პროდუქციასთან შედარებით გაცილებით ხარისხიანი იქნება. ხარისხთან ერთად, უზრუნველყოფილი იქნება პროდუქციის ფართო არჩვევანიც. აგრომარკეტის სივრცეში აგროწარმოების საშუალებები, მათ შორის შხამ-ქიმიკატები, ნერგები და ჩითილები გაიყიდება. აღსანიშნავია, რომ გვარაში გახსნილი პირველი აგრომარკეტი ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სანერგე მეურნოების 1000 კვ.მ ფართზეა განთავსებული და დაახლოებით 25 სივრცეს მოიცავს, რაც ამდენივე კომპანიის პროდუქციის წარმოჩენას გულისხმობს. აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, აგრომარკეტი იქნება საუკეთესო ხელშემწყობი საშუალება სოფლის მეუნეობის კუთხით დაინტერესებული ადგილობრივი მწარმოებლებისა და სადისტრიბუციო კომპანიებისათვის. მათ საშუალება მიეცემათ მოახდინონ თავიანთი პროდუქციის რეალიზება და რეკლამირება. აგრომარკეტის ამოქმედებით ფერმერებს საშუალება ეძლევათ ერთ სივრცეში შეიძინონ მათთვის სასურველი ხარისხიანი საქონელი და მიიღონ კვალიფიციური კონსულტაციები თავიანთი მეურნეობების განვითარებისათვის. აგრომარკეტების ტერიტორიებზე წარმოდგენილი იქნება ასევე ფინანსური ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილზევე შეძლებენ კრედიტების გაცემას აგროსაშუალებების დასაფინანსებლად. აგრომარკეტში მეწარმეებისათვის ფართის დროებით სარგებლობაში გადაცემა მოხდება იჯარის წესით. გვარას აგრომარკეტში მოწყობილია აგრომომსახურების ცენტრი, ხოლო რამდენიმე მეტრში მიმდინარეობს ვეტერინარულ კლინიკის მშენებელობა. https://www.youtube.com/watch?v=BnEGC2HNSrM&t=3s [post_title] => რეგიონში პირველი აგრომარკეტი ქობულეთში გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => regionshi-pirveli-agromarketi-qobuletshi-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:16:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:16:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 114081 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-03-11 10:09:20 [post_date_gmt] => 2017-03-11 06:09:20 [post_content] => საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი აჭარაში ქობულეთის შემოვლით გზას აშენებს. როგორც უწყებაში აცხადებენ, გზის მშენებლობა თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით მიმდინარეობს. ”ქობულეთის შემოვლითი გზა მნიშვნელოვნად განტვირთავს სატრანზიტო მიმოსვლას და რეგიონში ტურიზმის სრულფასოვან განვითარებას შეუწყობს ხელს. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს რეგიონის ეკოლოგიურ მდგომარეობასაც”, - აღნიშნეს საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მათივე ცნობით, პროექტი აზიის განვითარების ბანკის დაფინანსებით ხორციელდება. მისი ღირებულება 200 მილიონ ლარს აჭარბებს. მშენებლობაზე 400-მდე ადგილობრივი მოსახლეა დასაქმებული. გზის მშენებლობა მიმდინარე წლის ბოლომდე დასრულება. [post_title] => ქობულეთის შემოვლითი გზა თანამედროვე ტექნოლოგიებით შენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletis-shemovliti-gza-tanamedrove-teqnologiebit-shendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-10 18:14:09 [post_modified_gmt] => 2017-03-10 14:14:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=114081 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 101687 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-01-13 15:36:53 [post_date_gmt] => 2017-01-13 11:36:53 [post_content] => ქობულეთის მუნიციპალიტეტში ჩინელი ბიზნესმენები 10 მილიონის ინვესტიციას გეგმავენ. ინვესტორები ყოფილი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე, სასტუმრო კომპლექსის, სამორინესა და საცურაო აუზის მშენებლობას გეგმავენ. ამის შესახებ „ფორტუნასთან“ ქობულეთის გამგებელმა სულხან ევგენიძემ განაცხადა. მისი თქმით, ამ ტერიტორიაზე რომელიც ზღვის სანაპიროსთან ახლოსაა 8 სართულიანი შენობა უკვე არსებობს. "შენობა ინვესტორებმა შეაფასეს და მათი თქმით, ის საკმაოდ გამძლე და მყარია. 100 ნომრიან სასტუმროზე მეტი, გათავისუფლებულია კაზინოს ლიცენზიისგან, ამიტომ ისინი სულ მცირე 100 ნომრიანი სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას აპირებენ, შესაბამისად 8 სართულიან შენობაზე კიდევ დაშენდება რამდენიმე სართული", – განაცხადა სულხან ევგენიძემ. ქობულეთის გამგებელმა "ფორტუნასთან" განაცხადა, რომ ინვესტორებს ამ პროექტის დაჩქარება სურთ, თუმცა ძველი დოკუმენტების არ არსებობის გამო, მშენებლობის დაწყება დროში გაიწელა. ამჟამად შენობის კომპლექსური შესწავლა და დაპროექტება მიმდინარეობს. "არქივში სამწუხაროდ, არ არსებობს ამ შენობის ნახაზები, ამიტომ ინვესტორებმა აიყვანეს ადგილობრივი არქიტერქორი და თავად ამზადებენ ნახაზებს. ასევე, ხდება პროექტირება", – განაცხადა ევგენიძემ. ქობულეთში, ადგილმდებარეობის და ბათუმთან არაკონკურენტუნარიანი პირობების გამო, მსხვილი ინვესტიციები იშვიათად ხორციელდება. შესაბამისად, ამ პროექტის განხორციელება მუნიციპალიტეტისთვის საკმაოდ მნიშვნელოვანია. თამთა უთურგაშვილი [post_title] => ქობულეთში 10 მლნ–იანი ინვესტიცია იგეგმება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qobuletshi-10-mln-iani-investicia-igegmeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-13 15:54:18 [post_modified_gmt] => 2017-01-13 11:54:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=101687 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 129385 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 17:16:44 [post_date_gmt] => 2017-05-09 13:16:44 [post_content] => ქობულეთში, სოფელ გვარაში,რეგიონში პირველი აგრომარკეტი გაიხსნა. ახალი აგრომარკეტის გახსნას აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების, ასევე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან ერთად დაესწრო. აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შეიმუშავა ახალი პროექტი, რომელიც აგრომარკეტების ქსელის შექმნას გულისხმობს. აგრომარკეტის გახსნით იქმნება აგროპროდუქციის რეალიზაციის ცენტრი, სადაც წარმოდგენილი პროდუქცია გარე ვაჭრობისას შეძენილ პროდუქციასთან შედარებით გაცილებით ხარისხიანი იქნება. ხარისხთან ერთად, უზრუნველყოფილი იქნება პროდუქციის ფართო არჩვევანიც. აგრომარკეტის სივრცეში აგროწარმოების საშუალებები, მათ შორის შხამ-ქიმიკატები, ნერგები და ჩითილები გაიყიდება. აღსანიშნავია, რომ გვარაში გახსნილი პირველი აგრომარკეტი ა(ა)იპ აგროსერვის ცენტრის სანერგე მეურნოების 1000 კვ.მ ფართზეა განთავსებული და დაახლოებით 25 სივრცეს მოიცავს, რაც ამდენივე კომპანიის პროდუქციის წარმოჩენას გულისხმობს. აჭარის მთავრობის პრესსამსახურის ცნობით, აგრომარკეტი იქნება საუკეთესო ხელშემწყობი საშუალება სოფლის მეუნეობის კუთხით დაინტერესებული ადგილობრივი მწარმოებლებისა და სადისტრიბუციო კომპანიებისათვის. მათ საშუალება მიეცემათ მოახდინონ თავიანთი პროდუქციის რეალიზება და რეკლამირება. აგრომარკეტის ამოქმედებით ფერმერებს საშუალება ეძლევათ ერთ სივრცეში შეიძინონ მათთვის სასურველი ხარისხიანი საქონელი და მიიღონ კვალიფიციური კონსულტაციები თავიანთი მეურნეობების განვითარებისათვის. აგრომარკეტების ტერიტორიებზე წარმოდგენილი იქნება ასევე ფინანსური ორგანიზაციები, რომლებიც ადგილზევე შეძლებენ კრედიტების გაცემას აგროსაშუალებების დასაფინანსებლად. აგრომარკეტში მეწარმეებისათვის ფართის დროებით სარგებლობაში გადაცემა მოხდება იჯარის წესით. გვარას აგრომარკეტში მოწყობილია აგრომომსახურების ცენტრი, ხოლო რამდენიმე მეტრში მიმდინარეობს ვეტერინარულ კლინიკის მშენებელობა. https://www.youtube.com/watch?v=BnEGC2HNSrM&t=3s [post_title] => რეგიონში პირველი აგრომარკეტი ქობულეთში გაიხსნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => regionshi-pirveli-agromarketi-qobuletshi-gaikhsna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 17:16:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 13:16:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129385 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 20 [max_num_pages] => 7 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 2041b1295071c98dea90382fa55ce975 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )