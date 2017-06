“ივანიშვილის ექიმის გვარია შმუინიცი – ახლა ის მიუნჰენში მკურნალობს”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => eliso-kiladze [2] => ivanishvilis-janmrteloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141013 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => eliso-kiladze [2] => ivanishvilis-janmrteloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 141013 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 458 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => eliso-kiladze [2] => ivanishvilis-janmrteloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => bidzina-ivanishvili [1] => eliso-kiladze [2] => ivanishvilis-janmrteloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (141013) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (458,2787,16593) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 139776 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 19:11:47 [post_date_gmt] => 2017-06-19 15:11:47 [post_content] => ელისო კილაძე მისი შვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. როგორც კილაძემ განაცხადა, საქმეში წინა სასამართლო სხდომაზე მკაფიოდ გამოჩნდა შეკვეთა, რომელიც მისი თქმით, აქვს მოსამართლეს. მანვე აღნიშნა, რომ აქვს კონკრეტული ინფორმაციები, თუ რა გადაწყვეტილებისკენ მიდის სასამართლო. "ჩვენ დასამალი არ გვაქვს არაფერი და ჩემი შვილი არსად დაიმალება. ის უკანონო პატიმარია და ვცდილობთ მისი სიმართლე დავადასტუროთ”, - განაცხადა ელისო კილაძემ. [post_title] => ელისო კილაძე მისი შვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eliso-kiladze-misi-shvilis-saqmeze-evropis-adamianis-uflebata-sasamartloshi-sarchelis-shetanas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 19:11:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 15:11:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 139410 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-18 11:31:15 [post_date_gmt] => 2017-06-18 07:31:15 [post_content] => ბერა ივანიშვილმა ოფიციალურ "ფეისბუქ"-გვერდზე მამის, ბიძინა ივანიშვილის შესახებ გავრცელებულ ჭორს უპასუხა. შეგახსენებთ, ნიკა გვარამიამ სოცქსელში დაწერა, რომ მისი ინფორმაციით, ბიძინა ივანიშვილს ინსულტი ჰქონდა. ბერა წერს: "დილის 6 საათიდან აღელვებული მეგობრების ზარებს ვპასუხობ, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე გავაკეთო განმარტება მათთვის, ვისაც ესმის, რას ნიშნავს ოჯახს მოწყვეტილი კაცისთვის მამაზე გამოგონილი უმსგავსო ინფორმაციის მოსმენა. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი 61 წლის მამა ყოველდღე აქტიურად ვარჯიშობს და თავისი ჯანმრთელობის მონაცემებით ნებისმიერ ახალგაზრდას შეედრება. ის ხალხი, კი ვინც ამ დეზინფორმაციას სიხარულით ავრცელებს, მხოლოდ ჩემს სიბრალულს იმსახურებს, რადგან მათ არც დედის, არც მამის, არც შვილის და არც სამშობლოს სიყვარული იციან, ისინი საცოდავი ადამიანები არიან... მუდამ თქვენი ბერა P.s გილოცავთ მამის დღეს" “ივანიშვილს ინსულტმა დაარტყა” 😱 ოი ბიძინა ბიძიაა 😁 👊 👊 🙉 [post_title] => "მეგონა გავგიჟდი, მაგრამ გამახსენდა ივანიშვილის ჰობი" (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => megona-gavgidjdi-magram-gamakhsenda-ivanishvilis-hobi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-27 15:53:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-27 11:53:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=134645 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 139776 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-19 19:11:47 [post_date_gmt] => 2017-06-19 15:11:47 [post_content] => ელისო კილაძე მისი შვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს. როგორც კილაძემ განაცხადა, საქმეში წინა სასამართლო სხდომაზე მკაფიოდ გამოჩნდა შეკვეთა, რომელიც მისი თქმით, აქვს მოსამართლეს. მანვე აღნიშნა, რომ აქვს კონკრეტული ინფორმაციები, თუ რა გადაწყვეტილებისკენ მიდის სასამართლო. "ჩვენ დასამალი არ გვაქვს არაფერი და ჩემი შვილი არსად დაიმალება. ის უკანონო პატიმარია და ვცდილობთ მისი სიმართლე დავადასტუროთ”, - განაცხადა ელისო კილაძემ. [post_title] => ელისო კილაძე მისი შვილის საქმეზე ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში სარჩელის შეტანას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eliso-kiladze-misi-shvilis-saqmeze-evropis-adamianis-uflebata-sasamartloshi-sarchelis-shetanas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-19 19:11:47 [post_modified_gmt] => 2017-06-19 15:11:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139776 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 114 [max_num_pages] => 38 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8583b36d3df6737bc27eba3d0f5dff52 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )