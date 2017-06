ივანიშვილის კიდევ ერთი ხე: ორი დაპატიმრებული და პრობლემები გზებზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => ivanishvilis-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137065 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => ivanishvilis-khe ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137065 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3657 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => ivanishvilis-khe ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => saqartvelos-rkinigza [1] => ivanishvilis-khe ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137065) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16356,3657) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136787 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 20:22:50 [post_date_gmt] => 2017-06-06 16:22:50 [post_content] => Stadler-ის მატარებლებში მგზავრებისთვის კვების სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი. ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას შტადლერის ტიპის ორსართულიან GRS-სერიის მატარებლებში საკვები პროდუქტებისა და უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელების რეალიზაციის დროებითი ნებართვის თაობაზე. დაინტერესებულ კომპანიას მიეცემა უფლება განახორციელოს პროდუქციის ამ მატარებლებში რეალიზაცია. კომპანიებმა უნდა წარადგინონ მომზადებული შემოთავაზება 16 ივნისის 18:00 სთ-მდე, დალუქულ კონვერტებში საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციულ შენობაში . კერძოდ წინადადება უნდა მოიცავდეს: · ინფორმაციას საკვები პროდუქტების მომწოდებელი/მწარმოებელი კომპანიის შესახებ; · ინფორმაციას სარეალიზაციო პროდუქციის ასორტიმენტის შესახებ; · ინფორმაციას სინდვიჩების, ბურგერების და სხვა გამომცხვარი პროდუქციის შემთხვევაში მათი შიგთავსის/ინგრედიენტების შესახებ; · შემოთავაზებას ელექტრომატარებელში პროდუქციის რეალიზაციის ნებართვის (ერთ დახლზე) ყოველთვიური გადასახადის ოდენობის შესახებ, ლარში დღგ-ს გარეშე; · წინასწარ წერილობით თანხმობას, რომ კომპანიის პროდუქციით გამოწვეულ შესაძლო ინტოქსიკაციაზე სრულად იღებს პასუხისმგებლობას მგზავრ(ებ)ის წინაშე; · ინფორმაციას პროდუქციის სარეალიზაციო დახლის ზომებისა და დიზაინის შესახებ ან/და მის ფოტოებს (ელექტრონული ან ბეჭდური სახით); · ინფორმაციას კომპანიის წარმომადგენლების ბრენდირებული ფორმების დიზაინის შესახებ და მის/მათ ფოტოებს (ელექტრონული ან ბეჭდური სახით); [post_title] => Stadler-ის მატარებლებში მგზავრებისთვის კვების სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stadler-is-matareblebshi-mgzavrebistvis-kvebis-servisi-iqneba-khelmisawvdomi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 20:22:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 16:22:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136787 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 131795 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-17 16:42:17 [post_date_gmt] => 2017-05-17 12:42:17 [post_content] => Black Sea Arena-ზე ჯგუფ Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის "საქართველოს რკინიგზამ" თბილისიდან დამატებით 2 STADLER-ის ტიპის მატარებელი დანიშნა. ამასთან, კომპანიის ცნობით, საქართველოს რკინიგზა 20 მაისს ბათუმი-ქობულეთი-ურეკის და უკუ მიმართულებით ნიშნავს მატარებლებს, რომლებიც ამ მარშრუტზე შემდეგი გრაფიკით იმოძრავებენ: კენტ რიცხვებში: მატარებელი №7001 ბათუმიდან გავა 16:00, ქობულეთში იქნება 16:18-16:21, ხოლო ურეკში ჩავა 16:46. სამგზავრო მატარებელი №7003 ბათუმიდან გავა 18:10 ქობულეთში იქნება 18:28-18:31, ურეკში ჩავა 18:56. მატარებელი №7005 ბათუმიდან გავა 21:30, ქობულეთში ჩავა 22:01-22:04, ურეკში იქნება 22:22. ლუწ რიცხვებში: მატარებელი №7002 ურეკიდან გამოვა 17:05, ქობულეთში იქნება 17:27-17:31, აღნიშნული მატარებელი ბათუმში ჩავა 17:50. მატარებელი №7004 ურეკიდან გავა 19:35 ქობულეთში იქნება 20:05-20:09, ბათუმში ჩავა 20:27. სამგაზვრო მატარებელი №7006 ურეკიდან გავა 0;15, ქობულეთში ჩავა 0:39-0:43 და ბათუმში იქნება ღამის 1:01. აღნიშნულ სამგზავრო მატარებლებზე ბილეთის ღირებულება ბიზნეს კლასისთვის შეადგენს 10 ლარს, I კლასით მგზარობის საფასურია 8 ლარი, ხოლო IIკლასით მგზავრობა შესაძლებელია 6 ლარად. I და II კლასით მგზავრობისას ბავშვებზე მოქმედებს შეღავათიანი ტარიფი. [post_title] => Aerosmith-ის კონცერტზე დასწრების მსურველთათვის დამატებითი მატარებლები დაინიშნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aerosmith-is-koncertze-daswrebis-msurveltatvis-damatebiti-matareblebi-dainishna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-17 16:43:07 [post_modified_gmt] => 2017-05-17 12:43:07 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131795 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 122297 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-12 17:43:15 [post_date_gmt] => 2017-04-12 13:43:15 [post_content] => ყაზახეთის, უკრაინის, აზერბაიჯანისა და საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციების ხელმძღვანელები - კანატ ალპისბაევი, ვოიცეხ ბალჩუნი, ჯავიდ გურბანოვი და მამუკა ბახტაძე უკრაინის პრემიერ მინისტრს - ვლადიმერ გროისმანს შეხვდნენ. შეხვედრისას ქვეყნებს შორის სატვირთო გადაზიდვების ზრდისა და ტრანსკასპიური საერთაშორისო სატრანსპორტო მარშრუტი ს(TMTM) ეფექტური გამოყენების საკითხები განიხილეს. უკრაინის პრემიერ მინისტრმა და რკინიგზების ხელმძღვანელებმა TMTM-ს, როგორც ევრაზიის პერსპექტიული სატრანსპორტო დერეფნის მნიშვნელობასა და მისი პოტენციალის გამოყენების საჭიროებას ხაზი გაუსვეს. ასევე შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ არსებული მიმართულებით ტვირთის მოზიდვის საქმიანობის აქტივიზაციაა საჭირო. მხარეები ურთიერთთანამშრომლობის გაგრძელებაზე შეთანხმდნენ, რათაTMTM-ს პროექტის ფარგლებში, გაიზარდოს მარშრუტის გეოგრაფია. მათი განცხადებით, სატრანსპორტო მომსახურების მომხმარებელთათვის მაქსიმალურად ხელსაყრელი პირობების შექმნა, დერეფანში კონკურენტუნარიანობის ზრდას ხელს შეუწყობს. კერძოდ, გადამზიდავებისათვის კომპლექსური მომსახურების მიწოდება -სატვირთო გადაზიდვებისას სავალდებულო პროცედურების ოპტიმიზება, უნიფიცირება და ,,ერთი ფანჯრის,, პრინციპის რეჟიმში მომსახურება. გარდა ამისა, შეხვედრაზე TMTM-ს ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფნებში ,,დასავლეთი - სამხრეთი,, და ,,ჩრდილოეთი - სამხრეთი“ სატვირთო გადაზიდვების ნაკადის ზრდის საკითხებზე იმსჯელეს. შეხვედრის დასასრულს ხელი მოეწერა შესაბამის პროტოკოლს. [post_title] => საქართველოს რკინიგზის ახალი შესაძლებლობები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartvelos-rkinigzis-akhali-shesadzleblobebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-12 17:43:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 13:43:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136787 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 20:22:50 [post_date_gmt] => 2017-06-06 16:22:50 [post_content] => Stadler-ის მატარებლებში მგზავრებისთვის კვების სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი. ”საქართველოს რკინიგზა” აცხადებს ინტერესთა გამოხატვას შტადლერის ტიპის ორსართულიან GRS-სერიის მატარებლებში საკვები პროდუქტებისა და უალკოჰოლო გამაგრილებელი სასმელების რეალიზაციის დროებითი ნებართვის თაობაზე. დაინტერესებულ კომპანიას მიეცემა უფლება განახორციელოს პროდუქციის ამ მატარებლებში რეალიზაცია. კომპანიებმა უნდა წარადგინონ მომზადებული შემოთავაზება 16 ივნისის 18:00 სთ-მდე, დალუქულ კონვერტებში საქართველოს რკინიგზის ადმინისტრაციულ შენობაში . კერძოდ წინადადება უნდა მოიცავდეს: · ინფორმაციას საკვები პროდუქტების მომწოდებელი/მწარმოებელი კომპანიის შესახებ; · ინფორმაციას სარეალიზაციო პროდუქციის ასორტიმენტის შესახებ; · ინფორმაციას სინდვიჩების, ბურგერების და სხვა გამომცხვარი პროდუქციის შემთხვევაში მათი შიგთავსის/ინგრედიენტების შესახებ; · შემოთავაზებას ელექტრომატარებელში პროდუქციის რეალიზაციის ნებართვის (ერთ დახლზე) ყოველთვიური გადასახადის ოდენობის შესახებ, ლარში დღგ-ს გარეშე; · წინასწარ წერილობით თანხმობას, რომ კომპანიის პროდუქციით გამოწვეულ შესაძლო ინტოქსიკაციაზე სრულად იღებს პასუხისმგებლობას მგზავრ(ებ)ის წინაშე; · ინფორმაციას პროდუქციის სარეალიზაციო დახლის ზომებისა და დიზაინის შესახებ ან/და მის ფოტოებს (ელექტრონული ან ბეჭდური სახით); · ინფორმაციას კომპანიის წარმომადგენლების ბრენდირებული ფორმების დიზაინის შესახებ და მის/მათ ფოტოებს (ელექტრონული ან ბეჭდური სახით); [post_title] => Stadler-ის მატარებლებში მგზავრებისთვის კვების სერვისი იქნება ხელმისაწვდომი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => stadler-is-matareblebshi-mgzavrebistvis-kvebis-servisi-iqneba-khelmisawvdomi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-06 20:22:50 [post_modified_gmt] => 2017-06-06 16:22:50 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136787 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 46 [max_num_pages] => 16 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 1744ccb997a113d197e34d25cb021fea [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )