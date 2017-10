ივანიშვილის სახლთან აქცია დასრულდა (ფოტორეპორტაჟი)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => ivanishvilistvis-miwebis-gadacema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175462 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => ivanishvilistvis-miwebis-gadacema ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175462 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2554 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => ivanishvilistvis-miwebis-gadacema ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => ivanishvilistvis-miwebis-gadacema ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175462) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2554,20083) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 175452 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-10-15 16:10:01 [post_date_gmt] => 2017-10-15 12:10:01 [post_content] => ნაციონალური მოძრაობის საპროტესტო აქცია - მსვლელობამ ბიძინა ივანიშვილის ბიზნესცენტრისკენ გადაინაცვლა. აქციის მონაწილეებმა ივანიშვილის ბიზნესცენტრის შესასვლელზე მისი სურათები გააკრეს წარწერით "ფაროსანა". როგორც ზაალ უდუმაშვილმა განაცხადა, ივანიშვილმა მიტაცებული ტერიტორიები უნდა დააბრუნოს. "მოვედით ამ ქვეყნის მთავარ ფაროსანასთან, რომელიც შემოსეულია მთელ საქართველოზე და იტაცებს ქართულ მიწას და ტერიტორიებს. ის რაც თბილისში და ბათუმში ერთდროულად მოხდა, ეს იყო ტერიტორიების მიტაცება. მან უნდა დააბრუნოს მიტაცებული ტერიტორიები. თბილისის გულს პუშკინის სკვერს არ ვაქცევთ მის პირად გარაჟად", – განაცხადა ენმ-ს მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა. ენმ–ს ერთ–ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ, თავად ივანიშვილის ბიზნესცენტზე და მის ისტორიაზეც ისაუბრა და ის პუშკინის სკვერის ერთ ლარად გასხვისებას შეადარა. "ამ ცენტრის მშენებლობა შევარდნაძის დროს დაიწყო. მთელ საქართველოს ეუბნებოდნენ, რომ მილიარდერი ადამიანი გვარად ლაზაროვი ინვესტიციას ახორციელებდა. აშენდა, გადაიხურა, კეთილმოეწყო, მაგრამ რა მივიღეთ? ივანიშვილის საცხოვრებელი სახლი. დღესაც გვეუბნებიან, რომ შუაგულ თბილისში, ივანიშვილი ინვესტიციას ახორციელებს... ასეთი ცინიზმი დიდი ხანია თბილისელებს არ მოუსმენიათ", – განაცხადა მელიამ. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1508068406.mp4"][/video] აღსანიშნავია, რომ ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან ახლოს, ქართლის დედასთან, საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟია მობილიზებული. ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან, აქციის მონაწილეები, ყოფილი პრემიერის კომპანიისთვის, მიწების ერთ ლარად გადაცემას აპროტესტებენ. აქცია–მსვლელობა რუსთაველის მეტროდან 14 საათზე დაიძრა. "მოვედით ქვეყნის მთავარ ფაროსანასთან" – ხმაური ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან (ვიდეო) ენმ დღეს საპროტესტო აქციას გამართავს

ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა დღეს მასშტაბური საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. ისინი პუშკინის სკვერისა და თაბორის მთის მიმდებარე ტერიტორიის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის კომპანიისთვის გადაცემას აპროტესტებენ. აქცია - მსვლელობა 14 საათზე მეტროსადგურ რუსთაველიდან დაიწყება. თბილისის საკრებულოში დღეს ივანიშვილის კომპანიისთვის მიწების 1 ლარად გადაცემას განიხილავენ

თბილისის საკრებულოში დღეს ბიძინა ივანიშვილის კომპანიისთვის თბილისის ცენტრში მიწის 2 ნაკვეთის 1 ლარად გადაცემასთან დაკავშირებით საბოლოო გადაწყვეტილება უნდა მიიღონ. ამ საკითხის მიღებას ოპოზიცია კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. უკვე დაანონსებულია, რომ სხდომას ოპოზიციური პარტიების თბილისის მერობის კანდიდატები დაესწრებიან. სხდომა 16:00 საათზეა დანიშნული. "მოვედით ამ ქვეყნის მთავარ ფაროსანასთან, რომელიც შემოსეულია მთელ საქართველოზე და იტაცებს ქართულ მიწას და ტერიტორიებს. ის რაც თბილისში და ბათუმში ერთდროულად მოხდა, ეს იყო ტერიტორიების მიტაცება. მან უნდა დააბრუნოს მიტაცებული ტერიტორიები. თბილისის გულს პუშკინის სკვერს არ ვაქცევთ მის პირად გარაჟად", – განაცხადა ენმ-ს მერობის კანდიდატმა ზაალ უდუმაშვილმა. ენმ–ს ერთ–ერთმა ლიდერმა ნიკა მელიამ, თავად ივანიშვილის ბიზნესცენტზე და მის ისტორიაზეც ისაუბრა და ის პუშკინის სკვერის ერთ ლარად გასხვისებას შეადარა. "ამ ცენტრის მშენებლობა შევარდნაძის დროს დაიწყო. მთელ საქართველოს ეუბნებოდნენ, რომ მილიარდერი ადამიანი გვარად ლაზაროვი ინვესტიციას ახორციელებდა. აშენდა, გადაიხურა, კეთილმოეწყო, მაგრამ რა მივიღეთ? ივანიშვილის საცხოვრებელი სახლი. დღესაც გვეუბნებიან, რომ შუაგულ თბილისში, ივანიშვილი ინვესტიციას ახორციელებს... ასეთი ცინიზმი დიდი ხანია თბილისელებს არ მოუსმენიათ", – განაცხადა მელიამ. [video width="576" height="320" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/video-1508068406.mp4"][/video] აღსანიშნავია, რომ ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან ახლოს, ქართლის დედასთან, საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟია მობილიზებული. ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან, აქციის მონაწილეები, ყოფილი პრემიერის კომპანიისთვის, მიწების ერთ ლარად გადაცემას აპროტესტებენ. აქცია–მსვლელობა რუსთაველის მეტროდან 14 საათზე დაიძრა. "მოვედით ქვეყნის მთავარ ფაროსანასთან" – ხმაური ივანიშვილის ბიზნესცენტრთან (ვიდეო)