“ივანიშვილს ინსულტმა დაარტყა”

"რუსთავი 2"-დან ნიკა გვარამიას წასვლის შემდეგ გენერალური დირექტორის მოვალეობას, სავარაუდოდ, მისი მოადგილე, ზაალ უდუმაშვილი შეასრულებს. ამასთან, "ფორტუნას" ინფორმაციით, უდუმაშვილი "ნაციონალური მოძრაობის" შეთავაზებას დათანხმდა და თბილისის მერად იყრის კენჭს. გავრცელებული ინფორმაციით, ნიკა გვარამიამ "რუსთავი 2"-ის ხელმძღვანელის თანამდებობა გუშინ დატოვა, თუმცა ოფიციალური განცხადება ამის შესახებ გვარამიას ამ დრომდე არ გაუკეთებია. გვარამიას სოციალური ქსელის საშუალებით დღეს დილით დაემშვიდობა ჟურნალისტი ნანუკა ჟორჟოლიანი. "ნიკა, მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის. მადლობა, რომ იბრძოლე არხისთვის ისე, როგორც არ უბრძოლია არცერთ დირექტორს. მადლობა ჩემი, როგორც წამყვანის თავისუფლებისთვის. წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. დარწმუნებული ვარ შენი წარსულიდან, ეს არხი ყველაზე მეტად გეყვარება," - წერს ჟორჟოლიანი. ნიკა გვარამიას მოვალეობას დროებით, სავარაუდოდ, ზაალ უდუმაშვილი შეასრულებს

"რუსთავი 2-ის" წამყვანი ნანუკა ჟორჟოლიანი, არხის გენერალურ დირექტორს ნიკა გვარამიას ემშვიდობება და წარმატებებს უსურვებს. ამის შესახებ ჟორჟოლიანი სოციალურ ქსელში წერს. Nika , მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის. მადლობა, რომ იბრძოლე არხისთვის ისე, როგორც არ უბრძოლია არცერთ დირექტორს. მადლობა ჩემი, როგორც წამყვანის თავისუფლებისთვის. წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. დარწმუნებული ვარ შენი წარსულიდან, ეს არხი ყველაზე მეტად გეყვარება. ♥", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნიკა გვარამიას გადადგომასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ტელეარხის შენობაში გუშინ საგანგებო თათბირი გაიმართა, თუმცა ოფიციალური კომენტარები არ გაკეთებულა. ნანუკა ჟორჟოლიანი გვარამიას ემშვიდობება: "წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ"

Nika , მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის. მადლობა, რომ იბრძოლე არხისთვის ისე, როგორც არ უბრძოლია არცერთ დირექტორს. მადლობა ჩემი, როგორც წამყვანის თავისუფლებისთვის. წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. დარწმუნებული ვარ შენი წარსულიდან, ეს არხი ყველაზე მეტად გეყვარება. ♥", - წერს ნანუკა ჟორჟოლიანი. ნიკა გვარამიას გადადგომასთან დაკავშირებით ინფორმაცია გუშინ გავრცელდა. ტელეარხის შენობაში გუშინ საგანგებო თათბირი გაიმართა, თუმცა ოფიციალური კომენტარები არ გაკეთებულა. "რუსთავი 2"-ში საგანგებო თათბირი მიმდინარეობს

ტელეკომპანია "რუსთავი 2"-ში საგანგებო თათბირი მიმდინარეობს. ტელეკომპანიის შენობაში, ცოტა ხნის წინ, გენერალური დირექტორის მოადგილე ზაალ უდუმაშვილი, გადაცემა "არჩევანის" წამყვანი ნიკა გვარამია, საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე, კომპანიის ადვოკატები თამთა მურადაშვილი და დიმიტრი საძაგლიშვილი შევიდნენ. ასევე, კომპანიაში მივიდნენ ჟურნალისტების და ოპერატორების ნაწილი. არც ერთ მათგანს ჟურნალისტებთან კომენტარი არ გაუკეთებია. თათბირი სავარაუდოდ, ნიკა გვარამიას გადადგომას შეეხება. მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ოფიციალური განცხადებები, თათბირის შემდეგ გაკეთდება. "ნიკა, მადლობა შეუპოვრობისთვის, ამ 5 წლისთვის. მადლობა, რომ იბრძოლე არხისთვის ისე, როგორც არ უბრძოლია არცერთ დირექტორს. მადლობა ჩემი, როგორც წამყვანის თავისუფლებისთვის. წარმატებებს გისურვებ იქ, სადაც იქნები ხვალ. დარწმუნებული ვარ შენი წარსულიდან, ეს არხი ყველაზე მეტად გეყვარება," - წერს ჟორჟოლიანი. 