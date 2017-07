ივნისის ტესტები, უახლესი მოლოდინი და მომავალი: ინტერვიუ მილტონ ჰეიგთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => milton-heigi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146415 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => milton-heigi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146415 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => milton-heigi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => milton-heigi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146415) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (242,14920,161,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 146441 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-15 13:11:30 [post_date_gmt] => 2017-07-15 09:11:30 [post_content] => მწუხარებამ და ტკივილმა მთელი ქვეყანა გააერთიანა. ბრედლი ლოურის დაკრძლავა „სანდერლენდის“ ნორჩი ქომაგის მშობლიურ ქალაქში - ბლეკჰოლ კოლერიში შედგა. 6 წლის ბავშვის გასაცილებლად ათასობით ადამიანი მივიდა. https://www.youtube.com/watch?v=Ol4jQQZU83M ბიჭუნას საუკეთესო მეგობარმა ჯერმეინ დეფომ ცრემლები ვერ შეიკავა. დაკრძალავას დაესწრო „ნიუკასლის“ მაისურებში გამოწყობილი უამრავი გულშემატკივარი. „კაჭკაჭებმა“ და „შავმა კატებმა“ დროებით დაივიწყეს მტრობა. ბრედლისთან დასამშვიდობებლად „სანდერლენდის“ ყოფილი მწვრთნელი დევიდ მოიესიც მივიდა. საერთო მწუხარება გაიზიარეს საფეხბურთო ფანმა და პოლიციის ოფიცერმა. სუპერგმირების კოსტუმებში გამოწყობილი ხალხი ნამდვილ გმირს აცილებს. ბრედლი ლოური 7 ივლისს გარდაიცვალა. ბიჭი 4 წლის ასაკიდან ებრძოდა სიმსივნის იშვიათ ფორმას - ნეირობლასტომას. რუსეთში 2017-2018 წლების სეზონი ქვეყნის სუპერთასის ფინალით გაიხსნა, რომელშიც ჩემპიონი „სპარტაკი" თასის მფლობელ „ლოკომოტივს" შეხვდა. ძირითადი დრო ფრედ - 0:0 დასრულდა. დამატებით დროში, 101-ე წუთზე ლუიშ ადრიანომ "სპარტაკი" დააწინაურა, 113-ე წუთზე პრომესის გოლით ანგარიში 2:0 გახდა. „ლოკომოტივმა" მხოლოდ ერთი საპასუხო გოლის გატანა შეძლო - 116-ე წუთზე თავი გამოიჩინა ფერნანდეშმა და მატჩი 2:1 დასრულდა „სპარტაკის" სასარგებლოდ, რომელიც პირველად გახდა რუსეთის სუპერთასის მფლობელი. საქართველოს ნაკრების შემტევი ნახევარმცველი ჯანო ანანიძე 71-ე წუთზე შევიდა მოედანზე. „ლოკომოტივის" რიგებში 120 წუთი ითამაშა ცენტრალურმა მცველმა სოლომონ კვირკველიამ. "ბენფიკამ" ამ ფეხბურთელში 35 მილიონი ევრო მიიღო. - "ლიონმა" გამოაცხადა "ბეშიქთაშიდან" მარსელოს შეძენის შესახებ. 30 წლის მცველის ტრანსფერი 7.5 მილიონი ევრო დაჯდა. - "დეპორტივომ" "ვალენსიადან" ბელგიელი ზაკარია ბაკალი აიყვანა იჯარით. - "ლესტერმა" იჯარით მისცა პოლონელი ბარტოშ კაპუსტკა "ფრაიბურგს". - "ბაიერნის" ფორვარდი სერჟ გნაბრი უახლოეს სეზონს იჯარით წესით გაატარებს "ჰოფენჰაიმში". - კეისუკე ჰონდამ, მოულოდნელად, მექსიკაში ამოჰყო თავი. იაპონელს კონტრაქტი "პაჩუკამ" შესთავაზა. 