ივნისში ქუთაისის აეროპორტი 42 ათასამდე მგზავრს მოემსახურა

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება. არსებული ინფორმაციით, პროექტს დეველოპერული კომპანია Georgian Development Group 1 განახორციელებს და მასში, ინვესტიციის სახით, 3 მილიონ დოლარს ჩადებს. კომპანიის დამფუძნებელი ბეჟან წაქაძე ამბობს, რომ აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე 1 ჰა მიწის ნაკვეთი უკვე შეიძინა. სასტუმრო კი, რომელიც აქ მოეწყობა, საშუალო სეგმენტზე იქნება გათვლილი. Georgian Development Group 1-ის დამფუძნებელი ვარაუდობს, რომ სასტუმროს დიდი დატვირთვა ექნება, რადგან დღეს, როდესაც რეისის გადადება ხდება, ან მგზავრს ლოდინი უწევს, სამტრედიაში ან წყალტუბოში მიდის ღამის გასათევად. ამასთან, მგზავრები აქვე შეძლებენ მიიღონ ყველა სახის ინფორმაცია ფრენასთან დაკავშირებით. როგორც იცით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ამ დრომდე, განთავსების ობიექტი არ ფუნქციონირებს. ქუთაისის აეროპორტის სარკინიგზო ხაზთან ეფექტიანი დაკავშირებისთვის „საქართველოს რკინიგზამ" გარემოზე ზემოქმედების შეფასების (გზშ) ანგარიში წარადგინა, რომლის საჯარო განხილვა 11 აგვისტოს, ქუთაისის აეროპორტში მოხდება. მგზავრთა კომფორტული მომსახურებისთვის, გზშ-ს ანგარიშში პროექტის 4 ვარიანტია განხილული და რეკომენდაცია მე-3 ვარიანტს აქვს მინიჭებული, კერძოდ, დამატებით ახალი 2.6 კილომეტრიანი ლიანდაგის აშენებას, აეროპორტის ახალ სადგურთან, რომელიც თავის მხრივ, გადასასვლელი ხიდით დაუკავშირდება პარკინგს და აეროპორტის შენობას. „ეს ალტერნატივა მოითხოვს დამატებით ინვესტიციას, დროს და კერძო მიწების გადაკვეთას. საჭიროებს ყველაზე მეტ ძალისხმევას ლიანდაგისთვის, საისრე გადამყვანისთვის და სადენებისთვის მაგრამ, ამ შემთხვევაში დამტებითი ტრანსპორტის შეძენისთვის ხარჯები გასაწევი არ არის და ამასთან, საინვესტიციო ხარჯები მნიშნელოვნად დაბალია ალტერნატივა 2-ის საინვესტიციო ხარჯებთან შედარებით", - ნათქვამია ანგარიშში. ახალი ხაზის მშენებლობა საქართველოს რკინიგზის გათვლით 2.7 მლნ ევრო დაჯდება. გერმანული IFB-ის გათვლით კი, 4.810 მლნ ევრო. ანგარიშის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მგზავრთნაკადის ზრდის და დაბალი საოპერაციო ხარჯების გამო ეს ვარიანტი ყველაზე მისაღებია, იმ ფაქტორების გათვალისწინებითაც, რომ ახალი სარკინიგზო ხაზზე შესაძლებელია არსებული მოძრავი შემადგენლობის გამოყენება და რკინიგზის განრიგის მხოლოდ ოდნავი ადაპტირებით არის შესაძლებელი მათი დატვირთვა. სხვა ვარიანტებს შორისაა მგზავრების ავტობუსებით გადაყვანა აეროპორტს და კოპიტნარის სადგურს შორის, ელექტრო მატარებლის მომსახურება ქუთაისის აეროპორტიდან კოპიტნარის რკინიგზის სადგურამდე და რკინიგზის მთავარ ხაზზე ახალი სარკინიგზო ბაქანის და დაახლოებით 700 მეტრი სიგრძის საფეხმავლო გზის აშენება. როგორ დავაკავშიროთ ეფექტიანად რკინიგზა აეროპორტს კიდევ ერთი ახალი ავიამიმართულება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან - ავიაკომპანია wizzair-მა ლონდონისკენ 18 ივნისს ფრენები დაიწყო. ქუთაისის აეროპორტის ინფორმაციით, ავიარეისები დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში, "ლუტონის" აეროპორტში სრულდება, კვირაში 2 სიხშირით - ყოველ ხუთშაბათსა და კვირას. ავიაბილეთის ფასი კი 1 მიმართულებით, 47 ევროდან იწყება. შეგახსენებთ, მიმდინარე წელს პირდაპირი ავიამიმოსვლა ლონდონთან, თბილისიდანაც დაიწყო. ფრენებს ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways (აირზენა) ახორციელებს. ავიაგადამზიდველს მგზავრები ლონდონში, "გატვიკის" აეროპორტში ჩაყავს.

ერთი გზა ლონდონისკენ 47 ევრო: ქუთაისიდან ფრენები დაიწყო 