იწყება: ოზურგეთში ზარას და მანგოს შეკერავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zara [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => mango ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158781 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => zara [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => mango ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 158781 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4077 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => zara [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => mango ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => zara [1] => sawarmo [2] => ozurgeti [3] => mango ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (158781) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (12316,5658,4641,4077) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 156713 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 16:08:59 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:08:59 [post_content] => სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ კვირას სხვადასხვა პროფილის ბიზნესოპერატორის სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 207 ინსპექტირება, მათ შორის, თბილისში ინსპექტირებულია 58 ბიზნესოპერატორი; სურსათის ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია 106 ნიმუში; დოკუმენტურად შემოწმდა 160 ობიექტი (24 ბიზნესოპერატორი თბილისში), მათ შორისაა აგრარული ბაზრები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, ხორცის, ხორცპროდუქტების, რძის, რძის პროდუქტების, პურფუნთუშეულისა და სხვ. სურსათის მწარმოებლები და სარეალიზაციო ობიექტები, საკონდიტრო. ”შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა 59 ბიზნესოპერატორი, საწარმოო პროცესი ან საქმიანობა შეუჩერდა 15 ბიზნესოპერატორს, მათ შორის: აგრარულ ბაზარს, საშაურმეს, წისქვილს, პურისა და პურფუნთუშეულის, საკონდიტროს, ხორცისა და ხორცპროდუქტების საწარმოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს: ი/მ „ლევან კახიძე“; ი/მ „ლევან ქუბრიაშვილი“; შპს „ჰენჯაბ რესტორანი“-(„ტანტუნი ქაბაბი“); შპს „დავითი“-(„დავითი); შპს „ციცი“; შპს „მზე“; შპს“კავკასია“; ი/მ „სოფიკო ჭუმბურიძე“; ი/მ „გამლეტ მანასიანი“ –(„პატარა ჭილიკა“); შპს „ვარკეთილი 95“ („ჩილიკას დუქანი“); შპს „რუსთაველი 2017“ (რესტორანი „რუსთაველი“ აჭარა); შპს „პურის სახლი“ (სამეგრელო); ი.მ. ამირან წიქაძე (იმერეთი); შპს „ლატე“ (შიდა ქართლი); შპს „თელავის აგრარული ბაზარი“ (კახეთი). აღნიშნული ობიექტებიდან სააგენტოს რეკომენდაციები გაითვალისწინა ბიზნესოპერატორების უმეტესობამ და 10 მათგანს უკვე აღუდგა საწარმოო პროცესი. საქმიანობა კვლავ შეჩერებული აქვს 5 ობიექტს: ი.მ „ლევან კახიძე“, შპს „ჰენჯაბ რესტორანი“ („ტანტუნი ქაბაბი“), ი/მ „სოფიკო ჭუმბურიძე“; შპს „თელავის აგრარული ბაზარი“ (კახეთი), შპს „რუსთაველი 2017“ (რესტორანი „რუსთაველი“)”, - განმარტავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. [post_title] => 15 ბიზნესოპერატორს საწარმოო პროცესი ან საქმიანობა შეუჩერდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-biznesoperators-sawarmoo-procesi-an-saqmianoba-sheucherda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 16:09:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 12:09:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156713 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 155340 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-21 13:33:14 [post_date_gmt] => 2017-08-21 09:33:14 [post_content] => ”მზეთამზემ” წარმოება გააფართოვა- კომპანიის მიერ წაროებული პური მალე თბილისის ყველა უბანში გაიყიდება. როგორც ”ფორტუნას” ”ქართული ხორბლის პური-მზეთამზეს” დამფუძნებელმა ირაკლი ჩავლეშვილმა განუცხადა, ”მზეთამზეს” პურზე ქართულ ბაზარზე მოთხოვნა მზარდია, რის გამოც კომპანიამ ახალი ქარხნის მოწყობა გადაწყვიტა. ”ჩვენი პურის წარმოება სექტემბერიდან, ფაქტობრივად, 10-ჯერ გაიზრდება. 1 აგვისტოდან გადავედით ახალ საწარმოში, რომელიც უახლესი, თანამედროვე ყველა იმ დანადგარით აღიჭურვა, რომელიც საჭიროა პურის წარმოებისთვის. აქამდე თუ დღეში 500 ცალ პურს ვაწარმოებდით, ამიერიდან შევძლებთ , 5000 ცალი პური ვაწარმოოთ”, - აღნიშნა ჩავლეშვილმა. მისივე ინფორმაციით, აღნიშნული ბრენდის პური უახლოეს პერიოდში თბილისის მასშტაბით თითქმის ყველა უბანში გამოჩნდება. ”მოსახლეობის მხრიდან არის დიდი მოთხოვნა, გვიკავშირდებიან და გვთხოვენ, რომ პური მათ უბანშიც გაიყიდოს. ამიტომ, ვგეგმავთ, გავფართოვდეთ და დედაქალაქი მთლიანად ავითვისოთ”, - განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. მისივე ინფორმაციით, მსოფლიოში ხორბლის 27 სახეობა არსებობს, აქედან 14 – მხოლოდ ქართულ მიწაზე მოდის. სწორედ ამ 14 ჯიშიდან ერთ-ერთით იწარმოება ”მზეთამზეს” პროდუქცია – ეს არის წითელი დოლის პური, რომელიც განსხვავებულია თავისი გემოვნური თვისებებით. როგორც ჩავლეშვილი ამბობს, ”მზეთამზეს” პური გარდა განსხვავებული გემოვნური თვისებებისა, ჯანმრთელობისთვის სასარგებლო თვისებებითაც გამოირჩევა – მაგალითად, ამაღლებს იმუნიტეტს. ”ამასთან, პროდუქციას იმ ტრადიციული მეთოდებით ვაცხობთ, რომლებსაც ჩვენი წინაპრები საუკუნეების განმავლობაში იყენებდნენ. ანუ ”მზეთამზეს” პური ცხვება ე.წ ხაშზე, ანუ მჟავე ცომზე”, – განმარტა კომპანიის დამფუძნებელმა. ცნობისთვის, ”მზეთამზეს” პური ბაზარზე 2 წლის წინ გამოჩნდა. ამ ეტაპზე კომპანია 9 სახეობის პურს აწარმოებს. ამასთან, ”მზეთამზე” ცოტა ხნის წინ #გააზიარე წარმატება – ამ სლოგანით დაწყებულ ბიზნესდაჯილდოებას შეუერთდა. ღონისძიებას ”თიბისი ბანკი” და ”ჯეოსელი” ერთობლივად, წელს უკვე მეორედ გამართავენ. [post_title] => მზეთამზე თბილისის ყველა უბანში - კომპანიამ პურის წარმოება 10-ჯერ გაზარდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mzetamze-tbilisis-yvela-ubanshi-kompaniam-puris-warmoeba-10-jer-gazarda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-21 13:34:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-21 09:34:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=155340 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 153526 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-14 11:20:53 [post_date_gmt] => 2017-08-14 07:20:53 [post_content] => ოზურგეთში ურთიერთშელაპარაკებისას მამაკაცი მოკლეს. შემთხვევა სოფელ ნაღობილევში დღეს გამთენიისას მოხდა. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ, მამაკაცი ურთიერთ შელაპარაკების ნიადაგზე ცეცხლსასროლი იარაღით მოკლეს. უწყების ცნობით, მომხდარზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 108-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც განზრახ მკვლელობას გულისხმობს. [post_title] => ოზურგეთში ურთიერთშელაპარაკებისას მამაკაცი მოკლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ozurgetshi-urtiertshelaparakebisas-mamakaci-mokles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 11:32:42 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 07:32:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153526 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 156713 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-08-24 16:08:59 [post_date_gmt] => 2017-08-24 12:08:59 [post_content] => სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ გასულ კვირას სხვადასხვა პროფილის ბიზნესოპერატორის სახელმწიფო კონტროლი განახორციელა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ჩატარდა 207 ინსპექტირება, მათ შორის, თბილისში ინსპექტირებულია 58 ბიზნესოპერატორი; სურსათის ლაბორატორიული კვლევისთვის აღებულია 106 ნიმუში; დოკუმენტურად შემოწმდა 160 ობიექტი (24 ბიზნესოპერატორი თბილისში), მათ შორისაა აგრარული ბაზრები, საზოგადოებრივი კვების ობიექტები, ხორცის, ხორცპროდუქტების, რძის, რძის პროდუქტების, პურფუნთუშეულისა და სხვ. სურსათის მწარმოებლები და სარეალიზაციო ობიექტები, საკონდიტრო. ”შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების გამო სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ დააჯარიმა 59 ბიზნესოპერატორი, საწარმოო პროცესი ან საქმიანობა შეუჩერდა 15 ბიზნესოპერატორს, მათ შორის: აგრარულ ბაზარს, საშაურმეს, წისქვილს, პურისა და პურფუნთუშეულის, საკონდიტროს, ხორცისა და ხორცპროდუქტების საწარმოებსა და საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს: ი/მ „ლევან კახიძე“; ი/მ „ლევან ქუბრიაშვილი“; შპს „ჰენჯაბ რესტორანი“-(„ტანტუნი ქაბაბი“); შპს „დავითი“-(„დავითი); შპს „ციცი“; შპს „მზე“; შპს“კავკასია“; ი/მ „სოფიკო ჭუმბურიძე“; ი/მ „გამლეტ მანასიანი“ –(„პატარა ჭილიკა“); შპს „ვარკეთილი 95“ („ჩილიკას დუქანი“); შპს „რუსთაველი 2017“ (რესტორანი „რუსთაველი“ აჭარა); შპს „პურის სახლი“ (სამეგრელო); ი.მ. ამირან წიქაძე (იმერეთი); შპს „ლატე“ (შიდა ქართლი); შპს „თელავის აგრარული ბაზარი“ (კახეთი). აღნიშნული ობიექტებიდან სააგენტოს რეკომენდაციები გაითვალისწინა ბიზნესოპერატორების უმეტესობამ და 10 მათგანს უკვე აღუდგა საწარმოო პროცესი. საქმიანობა კვლავ შეჩერებული აქვს 5 ობიექტს: ი.მ „ლევან კახიძე“, შპს „ჰენჯაბ რესტორანი“ („ტანტუნი ქაბაბი“), ი/მ „სოფიკო ჭუმბურიძე“; შპს „თელავის აგრარული ბაზარი“ (კახეთი), შპს „რუსთაველი 2017“ (რესტორანი „რუსთაველი“)”, - განმარტავენ სურსათის ეროვნულ სააგენტოში. [post_title] => 15 ბიზნესოპერატორს საწარმოო პროცესი ან საქმიანობა შეუჩერდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 15-biznesoperators-sawarmoo-procesi-an-saqmianoba-sheucherda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-24 16:09:37 [post_modified_gmt] => 2017-08-24 12:09:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=156713 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 87 [max_num_pages] => 29 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9609fb41134c21daeeb6dfb3a43e273c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )