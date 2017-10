ჯაბა პაპინაშვილი მსოფლიო ჩემპიონია!

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => jaba-papinashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177185 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => jaba-papinashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 177185 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => jaba-papinashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dziudo [2] => jaba-papinashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (177185) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (837,20432,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 177195 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-19 10:19:37 [post_date_gmt] => 2017-10-19 06:19:37 [post_content] => NBA დაიწყო. პირველი თამაში წააგო მოქმედმა ჩემპიონმა "გოლდენ სტეიტმა" ზაზა ფაჩულიამ და მისმა თანაგუნდელებმა სეზონის გახსნითი შეხვედრა ერთი ქულით დათმეს. "ჰიუსტონმა" "გოლდენ სტეიტი" 122:121 დაამარცხა. მატჩს წინ საჩემპიონო ბეჭდების გადაცემის ცერემონიალი უძღვოდა 10 წუთის და 14 წამის განმავლობაში მოედანზე მყოფმა და კვლავ სასტარტო ხუთეულში მოხვედრილმა ზაზა ფაჩულიამ ექვსი ქულა და სამი მოხსნა მიითვალა. ყველაზე შედეგიანი კი სტეფ კარი იყო, რომელმაც თავის გუნდს 22 ქულა შესძინა. https://www.youtube.com/watch?v=WIWlRbpO9RU [post_title] => ზაზას საჩემპიონო ბეჭედი გადასცეს (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zazas-sachempiono-bechedi-gadasces-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 10:19:37 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 06:19:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177195 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 177174 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-19 10:12:31 [post_date_gmt] => 2017-10-19 06:12:31 [post_content] => თბილისის „დინამო“ ფიბა ევროპის ლიგაში ჩაერთო. ჩემპიონთა ლიგის საკვალიფიკაციოდან გამოვარნის შემდეგ საქართველოს ჩემპიონმა ფიბა ევროპის თასზე გადაინაცვლა და ბულგარეთში, „ლუკოილ აკადემიკთან“ პირველი მატჩი გამართა, რომელშიც დაძაბულ ბრძოლაში - 70:73 დამარცხდა. დინამოელები ჯგუფში რუმინულ „კლუჟ-ნაპოკასთან“, თურქულ „ისთანბულთან“ და ზემოთხსენებულ „ლუკოილ აკადემიკთან“ მოხვდნენ. გუნდები ჯგუფში მიმოსვლით, ანუ 2 წრედ ითამაშებენ, რის შემდეგაც პლეი ოფში 2 საუკეთესო გავა. ქართულმა გუნდმა პირველი მატჩი სოფიაში, „უნივერსიადა ჰოლში“ ითამაშა და გმირულად იბრძოლა. „ლუკოილ აკადემიკს“ ევროთასებზე თამაშის უდიდესი გამოცდილება აქვს და სოფიაში ვინც არ უნდა ჩავიდეს, ტოლსწორად ეთამაშება და უმეტესად იმარჯვებს. „აკადემიკში“ ბულგარეთის ეროვნული ნაკრების რამდენიმე წამყვანი კალათბურთელი თამაშობს და ლეგიონერებითაცაა გაძლიერებული. დინამოელები მატჩის დებიუტში დაწინაურდნენ - 16:11, თუმცა პირველი პერიოდის მიწურულს მასპინძლებმა უპირატესობა მოიპოვეს და ათწუთეული 21:16 მოიგეს. ამის შემდეგ ბულგარულმა კლუბმა ხელჩასაჭიდი უპირატესობა მოიპოვა, „დინამო“ კი მდევრის როლში იყო და ხან 2 ქულით მიუახლოვდებოდა მასპინძლებს, ხანაც 11-ით ჩამორჩებოდა. სწორედ 11 ქულას აგებდა „დინამო“ ბოლო პერიოდის წინ, თუმცა მებრძოლი ხასიათი გამოავლინა და ჩამორჩენა ხომ აღმოფხვრა, დასრულებამდე 3 წუთით ადრე 69:67 დაწინაურდა. თბილისურ გუნდში შედეგიანობით გამოირჩეოდა ამერიკელი ლეგიონერი ლაველ ბოიდი და ეროვნული ნაკრების ყოფილი წევრი ლევან ფაცაცია. დასკვნით წუთებზე მასპინძლებმა სიზუსტე გამოავლინეს, „დინამოს“ კი გადამწყვეტი სროლები აუცდა. ბოლო წამებზე, როცა „აკადემიკი“ 73:70 იგებდა, დინამოელებმა ბოლო შეტევაში 3-ჯერ შეუტიეს, თუმცა ვერც ბოიდმა, ვერ ნოდარ გოგოძემ და ვერც ფაცაციამ გამთანაბრებელი ტყორცნები ვერ ჩააგდეს და „დინამომ“ ევროტურნირი ბრძოლაში წაგებული მატჩით დაიწყო. 21 ქულით დინამოელთაგან ლაველ ბოიდი გამოირჩა, ხოლო 20 ქულა ფაცაციას ანგარიშზე დაგროვდა. ფიბა ევროპის თასზე საქართველოს ჩემპიონი მომდევნო მატჩს 25 ოქტომბერს თბილისში, რუმინულ „კლუჟ-ნაპოკასთან“ გამართავს. დინამოელთა ჯგუფის მეორე მატჩში „კლუჟმა“ 21 ქულით - 90:69 დაამარცხა თურქული „ისთანბული“. ფიბა ევროპის თასი. I ტური. სოფია. 18 ოქტომბერი აკადემიკი (ბულგარეთი) 73:70 დინამო (თბილისი, საქართველო) [post_title] => დინამომ ევროპის თასზე ლუკოილთან 3 ქულით წააგო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dinamom-evropis-tasze-lukoiltan-3-qulit-waago [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-19 10:12:31 [post_modified_gmt] => 2017-10-19 06:12:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=177174 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 176799 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-18 15:04:39 [post_date_gmt] => 2017-10-18 11:04:39 [post_content] => შაბათს არჩევნები გვაქვს. ჩვენს დედაქალაქს კი ახალი მერი ეყოლება. კანდიდატი ბევრია, ფავორიტები ცოტა. ერთ-ერთი მთავარი მოქმედი ძალის კანდიდატი კახა კალაძეა ანდრეი შევჩენკო კარიერის დასრულების შემდეგ პარტია „წინ - უკრაინა!“-ს შეუერთდა. თუმცა მალევე დაუბრუნდა თავის საქმეს და ახლა უკრაინის ნაკრების მწვრთნელია. კრივში მსოფლიოს უკრაინელი ჩემპიონი ვიტალი კლიჩკო პოლიტიკური პარტია Удар-ის ლიდერია. სპორტსმენის გეგმებში საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობაც შედის. ჭოკით ხტომაში მსოფლიოს რეკორდსმენი სერგეი ბუბკა 2002-დან 2006 წლამდე უკრაინის სახალხო დეპუტატი იყო. შემდეგ იგი ისევ სპორტულ მოღვაწეობას დაუბრუნდა და საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტობაზეც იყარა კენჭი. მსოფლიოს მე-12 ჩემპიონი ჭადრაკში, ანატოლი კარპოვი 2011 წელს სახელმწიფო დუმის დეპუტატი გახდა პარტია „Единая Россия“-დან. მსოფლიოს მე-13 ჩემპიონმა გარი კასპაროვმა 2007 წელს სპორტული კარიერა დაასრულა, რათა პოლიკიტაში მოსულიყო. ის საკმაოდ აქტიური და გამორჩეული ოპოზიციონერი, ანტიპუტინისტი გახლდათ. ”მილანისა” და ”ჩელსის” ყოფილი ფეხბურთელი ჟორჟ ვეა 2005 წელს ლიბერიის საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხდა, სამაგიეროდ მან წლევანდელ არჩევნებში გაიმარჯვა. ასე რომ, ფეხბურთელი მთლად პრეზიდენტიც გახდა. ბელგიის ნაკრების ყოფილი კაპიტანი მარკ ვილმოტსი სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგ ბელგიის სენატის წევრი გახდა. თუმცა ახლა ისევ ფეხბურთშია. არც ისე დიდი ხნის წინ ნაკრების მწვრთნელიც იყო. მსოფლიოს ჩემპიონი ფეხბურთში, რომარიო ბრაზილიის სოციალისტური პარტიის წვერია. იგი პარლამენტის ქვედა პალატის დეპუტატად აირჩიეს. ექსცენტრიული პარაგვაელი ხოსე ლუის ჩილავერტი ერთადერთი ჰეთ-თრიკის ავტორი მეკარეა. მას თავის ქვეყანაში ოფიციალური პოსტი არ სჭერია, თუმცა ყოველთვის მონაწილეობდა პარაგვაის პოლიტიკურ ცხოვრებაში. NBA-ს ყველა ვარსკვლავთა მატჩის სამგზის მონაწილე, „ფინიქსის“ მცველი კევინ ჯონსონი. კარიერის დასრულებიდან 8 წლის შემდეგ მან საკრამენტოს მერად იყარა კენჭი და დამაჯერებლად მოიგო - 54%. ოთხი წლის შემდეგ, 2012 წელს, ექს-ვარსკვლავმა ისევ მოიგო: ამჯერად კალიფორნიის მოსახლეობის ხმების 58% მოიპოვა. მესამედ აღარ უყრია კენჭი, რადგან მთელ რიგ სკანდალებში გაეხვა. მსოფლიოს ჩემპიონი კრივში მენი პაკიაო ფილიპინების კონგრესის წევრი გახდა. კახა კალაძე - საქართველოს ენერგეტიკის ყოფილი მინისტრი. თბილისის მომავალი მერი? [video width="820" height="312" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/10/21786182_135173750437790_5692261564892053504_n.mp4"][/video] [post_title] => ცნობილი სპორტსმენები, რომლებიც პოლიტიკაში წავიდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobili-sportsmenebi-romlebic-politikashi-wavidnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-18 15:52:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-18 11:52:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176799 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 177195 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-10-19 10:19:37 [post_date_gmt] => 2017-10-19 06:19:37 [post_content] => NBA დაიწყო. პირველი თამაში წააგო მოქმედმა ჩემპიონმა "გოლდენ სტეიტმა" ზაზა ფაჩულიამ და მისმა თანაგუნდელებმა სეზონის გახსნითი შეხვედრა ერთი ქულით დათმეს. 