ჯანდაცვის მინისტრმა ყიზილაჯლოში დაშავებულები მოინახულა

„სოფელ ყიზილაჯლოში მომხდარი ინციდენტის შეფასებისას, პოლიტიკური სპეკულაციებისგან ყველა მხარემ უნდა შეიკავოს თავი," - ამის შესახებ საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ვიცეპრემიერმა მიხეილ ჯანელიძემ, განაცხადა. მისი ინფორმაციით, მარნეულში დაჭრილი პირები უკვე მოინახულა ჯანდაცვის მინისტრმა. „წინასაარჩევნო პერიოდში, საქართველოს ყველა რეგიონში მშვიდი ვითარებაა და ასევე მშვიდ ვითარებაში ჩატარდება არჩევნები," - განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. აღნიშნული განცხადებები პოლონეთისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ პრესკონფერენციაზე გაკეთდა. პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას კიდევ ერთხელ გამოუცხადა მხარდაჭერა და დასძინა, რომ პოლონეთი მხარს უჭერს საქართველოს ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას. შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მარნეულში, "ქართული ოცნების" შტაბთან მომხდარ თავდასხმასთან დაკავშირებით, ყველა ვერსიას განიხილავს. ამის შესახებ ადგილზე ჩასულმა მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმა განაცხადა. მანვე აღნიშნა, რომ დაჭრილების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება.

"ჩვენ ყველა ვერსიაზე ვმუშაობთ, განვიხილავთ ყველა ვერსიას. ვფიქრობ, უახლოეს საათებში უფრო მეტი ინფორმაცია გვექნება. რაც მთავარია დაჭრილთა სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, როგორც ექიმები გვეუბნებიან", - განაცხადა მღებრიშვილმა. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში, "ქართული ოცნების" შტაბთან, თავდასხმა მოხდა. დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით, ოთხი ადამიანი დაჭრეს, მათ შორის, "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი და საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი. დაჭრილები კლინიკა „ჯეო ჰოსპიტალსში" გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ადგილზე იმყოფებიან, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი. დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით კი გამოძიება 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. მარნეულის რაიონის სოფელ ყიზილაჯლოში, "ქართული ოცნების" შტაბთან, თავდასხმა მოხდა. დაუდგენელმა პირებმა ცეცხლსასროლი იარაღით, ოთხი ადამიანი დაჭრეს, მათ შორის, "ქართული ოცნების" მაჟორიტარობის კანდიდატი ჯეიხუნ ჩოვდაროვი და საკრებულოს მოქმედი დეპუტატი. დაჭრილები კლინიკა „ჯეო ჰოსპიტალსში" გადაიყვანეს, სადაც გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება უტარდებათ. ადგილზე იმყოფებიან, შინაგან საქმეთა მინისტრი, გიორგი მღებრიშვილი. დაჭრის ფაქტთან დაკავშირებით კი გამოძიება 117-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანებას გულისხმობს. „ორს მუცლის ღრუში შემავალი ჭრილობები აღენიშნება და ოპერაცია უტარდებათ, ხოლო ერთი ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაშია გადაყვანილი", - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ. 