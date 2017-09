ჯანეტ ჯექსონის პირველი ტურნე სტარტს სტიქიის ზონიდან აიღებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161515 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161515 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5234 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161515) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5234) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 145068 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-11 16:42:09 [post_date_gmt] => 2017-07-11 12:42:09 [post_content] => განქორწინების შემდეგ, ჯანეტ ჯექსონი პაპარაცებმა პირველად დააფიქსირეს შვილთან ერთად. 51 წლის მომღერალი 5 თვის ვაჟთან ერთად ნიუ-იორკში გადაიღეს. ეს ცნობილი დედა-შვილის პირველი ვიზიტია აშშ-ში. ბავშვი მიმდინარე წლის იანვარში ლონდონში დაიბადა. მამამისი ყატარელი მილიონერი ვისამ ალ მანაა. პატარას დაბადების შემდეგ მშობლებმა დაშორების გადაწყვეტილება მიიღეს. უკვე ცნობილია, რომ განქორწინების შემდეგ ჯანეტმა ყოფილი მეუღლისგან 800 მილიონი ფუნტი სტერლინგი მიიღო. შეთანხმების თანახმად, ჯანეტი შვილთან ერთად ლონდონში იცხოვრებს, ხოლო ვისამი მათ პერიოდულად მოინახულებს. 50 წლის ჯანეტ ჯექსონი იანვარში პირველად გახდა დედა. ორსულობის დროს მომღერალმა წონაში საგრძნობლად მოიმატა, თუმცა როგორც ჩანს, უახლოესი ტურნესთვის, რომლისთვისაც ჯანეტი აქტიურად ემზადება, მან ფორმაში ჩადგომა მოახერხა. მომღერალთან დაახლოებული პირი მედიასთან ამბობს, რომ ჯექსონი აქტიურად ვარჯიშობს და უმკაცრეს დიეტას იცავს. ამ ყველაფრის წყალობით კი 5 თვეში მან თითქმის 30 ზედმეტი კილოგრამი მოიშორა. შეგახსენებთ, რომ მშობიარობიდან მალევე ჯანეტი და მისი მეულე, ყატარელი მილიარდერი ვისამ ალ მანა ერთმანეთს დაშორდნენ, თუმცა ამ დროისთვის მათ მეგობრული ურთიერთობა აქვთ. 16 მაისს ჯანეტმა 51-ე დაბადების დღე აღნიშნა, ვისამმა ყოფილ მეუღლეს 100 ვარდი და ორქიდეა აჩუქა. 50 წლის ჯანეტ ჯექსონმა ქმართან დაშორების შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა. მომღერალმა ვიდეომიმართვა გაავრცელა: „მოგესალმებით, ეს მე ვარ, ჯენი, თუ ვერ მიცანით. ბავშვის დაბადების შემდეგ შეიცვალე. მადლობელი ვარ ღმერთის ასეთი ჯანმრთელი, ლამაზი და ბედნიერი შვილისთვის! სინამდვილეში კი მინდა სხვა რამ გითხრათ. დიახ, მე და ჩემი მეუღლე ერთმანეთს დავშორდით და ამჟამად საქმეებს სასამართლოში ვაგვარებთ. დანარჩენი ღმერთის ხელშია". ამას გარდა, მომღერალმა დაამატა, რომ მსოფლიო ტურნეს განახლებას გეგმავს, რომელიც გასულ წელს ორსულობის გამო შეწყვიტა. ჯანეტმა და უისამ ალ მანამ ერთად ხუთი წელი იცხოვრეს. ბავშვის დაბადებიდან სამ თვეში კი ისინი ერთმანეთს დაშორდნენ. https://www.youtube.com/watch?v=k8o4QNUE9AA განქორწინების შემდეგ, ჯანეტ ჯექსონი პაპარაცებმა პირველად დააფიქსირეს შვილთან ერთად. 51 წლის მომღერალი 5 თვის ვაჟთან ერთად ნიუ-იორკში გადაიღეს. ეს ცნობილი დედა-შვილის პირველი ვიზიტია აშშ-ში. ბავშვი მიმდინარე წლის იანვარში ლონდონში დაიბადა. მამამისი ყატარელი მილიონერი ვისამ ალ მანაა. პატარას დაბადების შემდეგ მშობლებმა დაშორების გადაწყვეტილება მიიღეს. უკვე ცნობილია, რომ განქორწინების შემდეგ ჯანეტმა ყოფილი მეუღლისგან 800 მილიონი ფუნტი სტერლინგი მიიღო. შეთანხმების თანახმად, ჯანეტი შვილთან ერთად ლონდონში იცხოვრებს, ხოლო ვისამი მათ პერიოდულად მოინახულებს.