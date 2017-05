ჯანეტ ჯექსონმა მეუღლესთან დაშორების შემდეგ პირველი კომენტარი გააკეთა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127156 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 127156 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5234 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => janet-jeqsoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (127156) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5234) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 126616 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-01 10:03:48 [post_date_gmt] => 2017-05-01 06:03:48 [post_content] => დაქორწინებამდე, ჯანეტ ჯექსონმა და ყატარელმა ბიზნესმენმა, უისამ ალ მანამ საქორწინო კონტრაქტს მოაწერეს ხელი, რომლის თანახმად, განქორწინების შემთხვევაში მომღერალი 200 მილიონ დოლარს მიიღებს. ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ წყვილი დაშორდა, ცნობილი ჯერ კიდევ გასულ თვეში გახდა, როდესაც მათი ვაჟიშვილი სამი თვის გახდა. რა მოხდა მათ შორის, უცნობია, რადგან წყვილი დუმილს ინარჩუნებს. მიუხედავად მათი წარმომადგენლების თქმისა, რომ საუბარი დროებით დაშორებაზეა და არა განქორწინებაზე, ფაქტია, რომ წყვილს დაძაბული ურთიერთობა აქვს. იმ შემთხვევაში თუ ისინი მართლაც დაშორდებიან, ჯანეტი საკმაოდ დიდი რაოდენობის ფულს მიიღებს. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის ჯექსონი შეწყვეტილი ტურნეს გაგრძელებას და კონცერტების გამართვას გეგმავს. ჯანეტ ჯექსონი მეუღლისგან 200 მილიონ დოლარს მიიღებს

ამერიკელი მომღერალი ჯანეტ ჯექსონი მეუღლეს, ვისამ ალ-მანას საერთო შვილის დაბადებიდან სამ თვეში დაშორდა. ორივე მათგანმა გადაწყვიტა, რომ ქორწინებამ არ გაამართლა და ორივე თავისი გზით უნდა წავიდეს. სხვა დეტალები განქორწინების შესახებ არ ხმაურდება. ალ-მანა ყატარელი წარმოშობის ბიზნესმენია, რომელთანაც ჯექსონმა საიდუმლოდ 2012 წელს იქორწინა. 2017 წლის იანვარში კი 50 წლის ჯანეტი დედა პირველად გახდა. წყვილს ვაჟიშვილი შეეძინა. ჯანეტ ჯექსონი და ვისამ ალ-მანა ერთმანეთს დაშორდნენ 50 წლის ჯანეტ ჯექსონი დედა დაახლოებით სამი კვირის წინ გახდა. მომღერალი და მისი მეუღლე, ყატარელი მილიონერი ვისამ ალ მანა ვაჟიშვილის, ეისას მშობლები გახდნენ. ამ დღეებში, ახალბედა დედა ლონდონში, საბავშვო მაღაზიაში დააფიქსირეს. ინსაიდერების თქმით, ჯანეტს სურს, მთელი თავისუფალი დრო შვილთან ერთად გაატაროს, თუმცა ბავშვის ტანსაცმლის ყიდვა მისთვის ასევე დიდი სიამოვნებაა. საბავშვო მაღაზიას „Blue Almonds", რომელშიც ჯანეტი იმყოფებოდა, ცნობილი ადამიანები ხშირად სტუმრობენ: მაგალითად, პრინც ჯორჯზე ორსულობის დროს, აქ ხშირად ქეით მიდლტონის ნახვაც შეიძლებოდა.

[gallery link="file" ids="104710,104711,104712,104713,104714,104715"]

ჯანეტ ჯექსონი ბავშვისთვის ტანსაცმელს თავად ყიდულობს ჯანეტ ჯექსონი მეუღლისგან 200 მილიონ დოლარს მიიღებს