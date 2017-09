ჯანი ბუკიკიო: სამწუხაროა, რომ შესწორებულ კონსტიტუციაზე მოლაპარაკებების გზით კონსენსუსის მიღწევა ჩავარდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => jani-bukukio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159889 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => jani-bukukio ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159889 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7786 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => jani-bukukio ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => konstitucia [1] => jani-bukukio ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159889) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18851,7786) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159350 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-09-02 10:22:46 [post_date_gmt] => 2017-09-02 06:22:46 [post_content] => საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში ვენეციის კომისიასთან დაგეგმილი შეხვედრა, დიდი ალბათობით, აღარ გაიმართება. საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ჯანი ბუკიკიოს თქმით, საქართველოს კონსტიტუციის გადახედვის პროცესთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების გაგრძელება უშუალოდ ქართული მხარის პრეროგატივაა და ამ პროცესში ვენეციის კომისიის ჩართვა არ არის საჭირო. ამასთან ერთად, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2017 წლის 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა გაუქმდა. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას მოლაპარაკების ცალმხრივად შეწყვეტაში ადანაშაულებენ."ქართული ოცნება" ოპოზიციას ულტიმატუმების წაყენებაში სდებს ბრალს და მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე კონსულტაციების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს. საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა აღარ გაიმართება

დღეს კონსტიტუციის მიღების დღეა. 22 წლის წინ, 24 აგვისტოს პარლამენტის იმდროინდელმა შემადგენლობამ ქვეყნის უზენაესი კანონი მიიღო. დოკუმენტი ძალაში კი იმავე წელს, 1995 წლის ახლადარჩეული პარლამენტის უფლებამოსილების ცნობის დღიდან შევიდა. საქართველოს კონსტიტუციონალიზმის ისტორია სათავეს 1921 წლის 21 თებერვლიდან იღებს, როდესაც ქვეყნის პირველი კონსტიტუცია დამტკიცდა. მაგრამ ამ დოკუმენტმა მხოლოდ ოთხი დღე იმოქმედა. 25 თებერვალს რუსეთის წითელმა არმიამ საქართველოს ოკუპაცია მოახდინა და სსრკ-ს შეუერთა. 1993 წლის 25 მარტს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომ შემუშავებულიყო 1921 წლის კონსტიტუციის ახალი რედაქციის პროექტი. საბოლოოდ ახალი კონსტიტუციის პროექტი 22 წლის წინ, დღევანდელ დღეს დამტკიცდა. 1995 წლიდან დღემდე კონსტიტუციაში ცვლილება 33-ჯერ შევიდა. ამჯერად მმართველი გუნდი ახალი კონსტიტუციის მიღებაზე მუშაობს. დოკუმენტი ორი მოსმენით პარლამენტმა უკვე მიიღო. მესამე მოსმენა კი 2017 წლის საშემოდგო სესიაზე გაიმართება. 22 წელი კონსტიტუციის მიღებიდან - 24 აგვისტო კონსტიტუციის მიღების დღეა

საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდის მხარდაჭერით მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირველი ვიდეო-კონსტიტუცია ჩაიწერება. პროექტის პირველი ჩანაწერი პრეზიდენტმა ბაზალეთზე ახალგაზრდებთან შეხვედრისას გააკეთა. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს თქმით, პროექტი საქართველოს კონსტიტუციის მიმართ ინტერესს კიდევ უფრო გაზრდის. "წაიკითხე კონსტიტუცია მთელს საქართველოსთან ერთად"- ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რომელსაც საქართველოს პრეზიდენტმა დაუჭირა მხარი და დღეს ამ კამპანიის პირველი მონაწილეც თავად იყო. ეს კამპანია საშუალებას აძლევს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეს წაიკითხონ კონსტიტუციიდან გარკვეული ფრაზა, რომელსაც მათ მისცემს საშუალებას შესაბამისი ტექნიკური საშუალებები, მობილური ტელეფონი, კომპიუტერი და ა. შ. მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საზოგადოებაში ცნობადობა კონსტიტუციის და ინტერესი კონსტიტუციის არის მუდმივად მზარდი და შესაბამისად აუცილებელია, რომ ამ პროცესს კიდევ უფრო მეტად შეეწყოს ხელი. საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული საკონსტიტუციო პროცესში", - განაცხადა გიორგი აბაშიშვილმა. ელექტრონული პროგრამის საშუალებით საქართველოს ყველა მოქალაქეს სურვილისამებრ შესაძლებლობა ექნება ჩაწეროს ვიდეოფრაგმენტი საქართველოს მოქმედი კონსტიტუციიდან, რისთვისაც საჭიროა მომხმარებელი შევიდეს ინტერნეტგვერდზე: www.constitution.ge და ჩაწეროს კონსტიტუციიდან ფრაზა, რომელსაც პროგრამა უკარნახებს. კონსტიტუციის სრული ვიდეოჩანაწერი კონსტიტუციის დღეს 24 აგვისტოს აიკინძება. ქვეყნის მასშტაბით პირველი ვიდეო-კონსტიტუცია ჩაიწერება: პროექტში ჩართვა ყველას შეუძლია საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში ვენეციის კომისიასთან დაგეგმილი შეხვედრა, დიდი ალბათობით, აღარ გაიმართება. საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ავრცელებს. ჯანი ბუკიკიოს თქმით, საქართველოს კონსტიტუციის გადახედვის პროცესთან დაკავშირებული მოლაპარაკებების გაგრძელება უშუალოდ ქართული მხარის პრეროგატივაა და ამ პროცესში ვენეციის კომისიის ჩართვა არ არის საჭირო. ამასთან ერთად, განცხადებაში აღნიშნულია, რომ 2017 წლის 6 სექტემბერს სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა გაუქმდა. ოპოზიციური პარტიები ხელისუფლებას მოლაპარაკების ცალმხრივად შეწყვეტაში ადანაშაულებენ."ქართული ოცნება" ოპოზიციას ულტიმატუმების წაყენებაში სდებს ბრალს და მიიჩნევს, რომ ამ ფონზე კონსულტაციების გაგრძელებას აზრი აღარ აქვს.

საკონსტიტუციო რეფორმაზე სტრასბურგში დაგეგმილი შეხვედრა აღარ გაიმართება