ჯანსუღ ჩარკვიანს მთაწმინდის პანთეონში, ბაჩანა ბრეგვაძის გვერდით, დაკრძალავენ

პოეტ ჯანსუღ ჩარკვიანს მისმა შვილიშვილმა, პიანისტმა ირმა გიგანმა დღეს, სოციალურ ქსელში, საჯაროდ, ემოციური პოსტი მიუძღვნა: შენ რომ დიდი იქნები, მე რომ აღარ ვიქნები, დამასიე ფიქრები, როგორც თოვლის ფიფქები, შენ რომ დიდი გახდები, შინ რომ აღარ დაგხვდები, სხვას რომ ვერას გავხვდები სულში ჩაგისახლდები, როცა შენ დაქალდები, როცა მე გავქვავდები, ისე არ დავღამდები, ისე არ გავქვავდები იქედან არ გინათო, ხშირად, განა ძვირადო, მერე უფალს იმას ვთხოვ, გადავიქცე ირმათო, რქებზე ჩამოვიკიდებ, შენს სიყვარულს ზინათად, შენს სახელზე ძვირფასო მთებში ვივლი ირმადა! პატარა ირმას - ჯანსუღ ბაბუ ბა. დიდი გავხდი - აღარ დამხვდი.. სულში ჩამისახლდები - მე გულით გატარებ სამუდამოდ..ჩემო სინათლევ - ვიცი რომ იქიდან მინათებ. პანაშვიდი: სამშაბათი , ოთხშაბათი 17:00 პეკინის N2 , პირველი სადარბაზო , მესამე სართული გასვენება : სამება - 14:00. დაკრძალვა - მთაწმინდაზე. https://www.facebook.com/irma.gigani/posts/10210488629709198?pnref=story ჯანსუღ ჩარკვიანს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ. ჯანსუღ ჩარკვიანის სამოქალაქო პანაშვიდი ხუთშაბათს, სამების საკათედრო ტაძარში 11:00 საათიდან გაიმართება. პოეტს ეკლესიიდან 14:00 საათზე გამოასვენებენ. ჯანსუღ ჩარკვიანი 6 ნოემბერს გარდაიცვალა. ჯანსუღ ჩარკვიანს მთაწმინდის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალავენ. ამის შესახებ გადაწყვეტილება სახელმწიფო კომისიამ მიიღო. ჯანსუღ ჩარკვიანს ხუთშაბათს სამების საკათედრო ტაძრიდან გამოასვენებენ, ხოლო დაკრძალვის ცერემონია მთაწმინდაზე 14:00 საათზე გაიმართება. ჯანსუღ ჩარკვიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ჟურნალისტი, ინგა გრიგოლია, წერს. ჯანსუღ ჩარკვიანი ქართველი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე იყო. 1953 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი პირველი ლექსი 1947 წელს გამოქვეყნდა. 1959 წელს გამოვიდა პოეტის პირველი წიგნი „ერთი ღამის სიჩუმეში". ასევე, გამოცემული აქვს წიგნები: „რწმენის კედელი", „დიდი ნათელი", „ერთტომეული", „რჩეული პოემები", „მე და შენ" , „არცა ვმსახურობდე სხვას!" პუბლიცისტური წიგნი „თავისუფლება ლომთა ხვედრია". 1991-1993 წლებში გამოიცა მისი თხზულებათა ორტომეული. 