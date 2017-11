ჯანსუღ ჩარკვიანს მთაწმინდის პანთეონში დაკრძალავენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => jansugh-charkviani [2] => mtawmindis-panteoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184605 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => jansugh-charkviani [2] => mtawmindis-panteoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 184605 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2172 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => jansugh-charkviani [2] => mtawmindis-panteoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dakrdzalva [1] => jansugh-charkviani [2] => mtawmindis-panteoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (184605) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2172,20978,21006) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184068 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-06 10:11:40 [post_date_gmt] => 2017-11-06 06:11:40 [post_content] => ჯანსუღ ჩარკვიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ჟურნალისტი, ინგა გრიგოლია, წერს. ჯანსუღ ჩარკვიანი ქართველი პოეტი და საზოგადო მოღვაწე იყო. 1953 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მისი პირველი ლექსი 1947 წელს გამოქვეყნდა. 1959 წელს გამოვიდა პოეტის პირველი წიგნი „ერთი ღამის სიჩუმეში”. ასევე, გამოცემული აქვს წიგნები: „რწმენის კედელი”, „დიდი ნათელი”, „ერთტომეული”, „რჩეული პოემები”, „მე და შენ” , „არცა ვმსახურობდე სხვას!” პუბლიცისტური წიგნი „თავისუფლება ლომთა ხვედრია”. 1991-1993 წლებში გამოიცა მისი თხზულებათა ორტომეული. [post_title] => ჯანსუღ ჩარკვიანი გარდაიცვალა

აფხაზეთიდან გადმოსვენებული 20 პირი დიღმის ძმათა სასაფლაოზე, სამხედრო პატივით დაკრძალეს. დაკრძალვის ცერემონიას ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და მთავრობის წევრები დაესწრნენ. აფხაზეთის ომში დაღუპულთა ნეშტები დიღმის ძმათა სასაფლაოზე სამების საკათედრო ტაძრიდან გადაასვენეს, სადაც პანაშვიდი საქართველოს კათოლოკოს პატრიარქმა ილია მეორემ გადაიხადა. რამდენიმე დღის წინ აფხაზეთიდან სულ 25 პირი ჩამოასვენეს. [post_title] => აფხაზეთში დაღუპული გმირები სამხედრო პატივით დაკრძალეს

საქართველოს უშიშროების პოლკოვნიკ მამია ალასანიას ნარიყალაზე, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის ეზოში, დაკრძალავენ. ამის შესახებ ინფორმაციას პარტია „თავისუფალი დემოკრატები" ავრცელებს, სადაც ასევე ნათქვამია, რომ ეროვნულ გმირს სამების საკათედრო ტაძრიდან 14:00 საათზე გამოასვენებენ. შეგახსენებთ, რომ მამია ალასანია ირაკლი ალასანიას მამაა. რაც შეეხება დანარჩენ 24 პირს, რომელთა ნეშტი, მამია ალასანიასთან ერთად, სამების ტაძარშია დასვენებული, მათ დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალავენ. [post_title] => მამია ალასანიას ნარიყალაზე, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის ეზოში, დაკრძალავენ [post_title] => ჯანსუღ ჩარკვიანი გარდაიცვალა