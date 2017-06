ჯაშუშობაში ბრალდებული და შემდეგ პოლიტპატიმრის სტატუსით გათავისუფლებული ტრისტან წითელაშვილი აშშ-ის  წინააღმდეგ გააქტიურდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tristan-witelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136165 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tristan-witelashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136165 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 7741 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tristan-witelashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tristan-witelashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136165) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7741) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 68135 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-08-02 16:18:18 [post_date_gmt] => 2016-08-02 12:18:18 [post_content] => პოლკოვნიკი ტრისტან წითელაშვილი ამბობს, რომ საიდუმლო ობიექტებზე არ ყოფილა, არც გადაღება და არც ჩაწერა არ უწარმოებია. „მე ვიყავი თელეთის მთაზე, სადაც გენერალური შტაბის უფროსობის დროს გიგი კალანდაძეს გადაყვანილი ჰყავდა მოპარული ტექნიკა. მზად ვარ ვითანამშრომლო პროკურატურასთან და მივაწოდო ის ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია მოპარულ თანხებთან, რომელიც მოიპარა სააკაშვილმა, კეზერაშვილმა, ახალაიამ, კალანდაძემ და ა.შ.”, - განაცხადა წითელაშვილმა. ტელეკომპანია „რუსთავი 2“-ის ინფორმაციით, გაერთიანებული შტაბის ყოფილი უფროსი გიგი კალანდაძე ამბობს, რომ აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ტერიტორიაზე აშენებული საიდუმლო სამხედრო ობიექტების კოორდინატები და მთელი ინფორმაცია, მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს, სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურების ხელში აღმოჩნდა. მისივე ინფორმაციით, ტრისტან წითელაშვილი საცეცხლე წერტილებზე გენინსპექციის თანამშრომელმა გოდერძი ორმოცაძემ შეიყვანა. საიდუმლო ობიექტები წითელაშვილმა ფირზე გადაიღო. კალანდაძის ინფორმაცით, ინფორმაცია სამხედროებმა ზემდგომებს მიაწოდეს, თუმცაჯანელიძემ, საბოლოოდ, გამოძიება არ დაიწყო, ამის გამო კალანდაძე ჯანელიძეს რუსულ სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობაში სდებს ბრალს. ტრისტან წითელაშვილი საიდუმლო ობიექტებზე გადაღებასა და ჩაწერას უარყოფს 2016-08-02

ეს არის ძალიან უსამართლო ბრალდებები იმ პოლიტიკოსებისგან, რომლებმაც ჩვენი ქვეყანა, ფაქტობრივად, ყოფნა-არყოფნის ზღვარზე მიიყვანეს და დღეს ბრალს გვდებენ, რომ ჩვენ, თურმე, ქვეყნის საწინააღმდეგო რაიმე ქმედება განვახორციელეთ, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ჟურნალისტებს, მედიაში, ტრისტან წითელაშვილთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციის კომენტირებისას განუცხადა. მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, რომ თუ იქნება საკმარისი მასალა გამოძიების ჩასატარებლად, გ ამოძიება შედგება. პრემიერი მთავარ პროკურორსაც ესაუბრა, რომელიც აცხადებს, რომ თავდაცვის უწყებიდან, აღნიშნულ საკითხზე არც ერთი მიმართვა არ მიუღიათ. „მე დავინტერესდი ამ საკითხით. ჩვენ ვალდებული ვართ, საზოგადოებას პასუხები გავცეთ, ხაზს ვუსვამ - საზოგადოებას, თუმცა, არა - იმ ადამიანებს, განსაკუთრებით მხედველობაში მყავს პოლიტიკოსები, რომლებმაც, ბევრი გაუაზრებელი ქმედებით, ჩვენი ქვეყანა ძალიან დიდი საფრთხის ქვეშ დააყენეს. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამხედროებს არ ვგულისხმობ, ვგულისხმობ პოლიტიკოსებს. ამიტომ, თუ იქნება საკმარისი მასალა იმისთვის, რომ გამოძიება ჩატარდეს, ეს ასეც მოხდება და საზოგადოების კითხვებს პასუხებს გავცემთ, მაგრამ, როგორც მე მეჩვენება, ეს არის იმ კამპანიის გაგრძელება, როდესაც რაღაცას დაგაბრალებენ და მერე პასუხი უნდა გასცე", - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა.

რას ამბობს პრემიერი ტრისტან წითელაშვილთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაციაზე ტრისტან წითელაშვილი საიდუმლო ობიექტებზე გადაღებასა და ჩაწერას უარყოფს