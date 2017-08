ჯასტინ ტიმბერლეიკმა ქეით უინსლეტი სასიამოვნოდ გააოცა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => jastin-timberleiki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153375 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => jastin-timberleiki ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153375 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 870 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => jastin-timberleiki ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qeit-uinsleti [1] => jastin-timberleiki ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153375) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1760,870) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149054 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-26 11:32:12 [post_date_gmt] => 2017-07-26 07:32:12 [post_content] => „ტიტანიკის“ ვარსკვლავებთან, ლეონარდო დიკაპრიოსთან და ქეით უინსლეტთან ვახშამი აუქციონზე ლოტის სახით გაიყიდება. ამის შესახებ პორტალი People წერს. აუქციონი სენ-ტროპეში 26 ივლისს ორგანიზაცია Leonardo DiCaprio Foundation-ის ორგანიზაცია გაიმართება. მყიდველს კი ვახშამი ნოემბერში ნიუ-იორკში ელოდება. რაც შეეხება გალა-საღამოს, მასზე ლენი კრავიცი იმღერებს, ხოლო პარიზის მერი ან იდალგო სპეციალური პრემიით დაჯილდოვდება. აუქციონი ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. მაგალითად, გასულ წელს მასზე 45 მილიონი მოგროვდა. საღამოს საპატიო სტუმრები ბონო, მერაია ქერი, ტობი მაგუაირი, ნაომი ქემპბელი, ბრედლი კუპერი და სხვა ვარსკვლავები იყვნენ. დიკაპრიოსთან და უინსლეტთან ვახშამი ლოტის სახით გაიყიდება

კანადაში აქტიურად მიმდინარეობს ფილმის „ჩვენს შორის მთებია" გადაღებები, რომელშიც მთავარ როლებს ქეით უინსლეტი და იდრის ელბა ასრულებენ. პაპარაცებმა მათი დაფიქსირება გადასაღებ მოედანზე მოახერხეს. კადრები, რომლებიც ინტერნეტში მოხვდა გვიჩვენებს, რომ ფილმის რომანტიკული ნაწილის გადაღება მიმდინარეობდა, რადგან მათზე ქეითი და იდრისი ერთმანეთს კოცნიან. ფილმის სიუჟეტი ჩარლზ მარტინის ამავე სახელწოდების წიგნის მიხედვით ვითარდება, რომელიც ორი უცნობი ადამიანის უჩვეულო სიყვარულის ისტორიას გადმოგვცემს. აღსანიშნავია, რომ თავდაპირველად მთავარ როლებზე მაიკლ ფასბენდერი და მარგო რობი მოიაზრებოდნენ, თუმცა საბოლოოდ არჩევანი უინსლეტზე და ელბაზე გაკეთდა. ქეით უინსლეტი და იდრის ელბა კოცნის დროს დააფიქსირეს

ვუდი ალენმა ახალ ფილმზე მუშაობა დაიწყო. რეჟისორის ახალ ფილმში მთავარ როლებს ქეით უინსლეტი და ჯასტინ ტიმბერლეიკი ასრულებენ. ინტერნეტში უკვე გავრცელდა პირველი კადრები გადასაღები მოედნიდან, სადაც 40 წლის მსახიობი და 35 წლის მომღერალი ემოციურ სცენას იღებენ. ამ ეტაპზე ცნობილია, რომ ახალი მელოდრამა 50-იანი წლების ისტორიას გვიყვება და მისი ბიუჯეტი 25 მილიონი დოლარია. ამ ეტაპზე უცნობია, რაზე მოგვითხრობს ვუდი ალენის ახალი ფილმი. ფოტოებიდან მხლოდ იმის თქმა შეიძლება, რომ სურათში ბევრი ემოციური სცენა იქნება, მათ შორის სიყვარულის ისტორიაც. ქეით უინსლეტისა და ჯასტინ ტიმბერლეიკის ემოციური კადრები (ფოტო) „ტიტანიკის" ვარსკვლავებთან, ლეონარდო დიკაპრიოსთან და ქეით უინსლეტთან ვახშამი აუქციონზე ლოტის სახით გაიყიდება. ამის შესახებ პორტალი People წერს. აუქციონი სენ-ტროპეში 26 ივლისს ორგანიზაცია Leonardo DiCaprio Foundation-ის ორგანიზაცია გაიმართება. მყიდველს კი ვახშამი ნოემბერში ნიუ-იორკში ელოდება. რაც შეეხება გალა-საღამოს, მასზე ლენი კრავიცი იმღერებს, ხოლო პარიზის მერი ან იდალგო სპეციალური პრემიით დაჯილდოვდება. აუქციონი ტრადიციულად ყოველ წელს იმართება. მაგალითად, გასულ წელს მასზე 45 მილიონი მოგროვდა. საღამოს საპატიო სტუმრები ბონო, მერაია ქერი, ტობი მაგუაირი, ნაომი ქემპბელი, ბრედლი კუპერი და სხვა ვარსკვლავები იყვნენ.

დიკაპრიოსთან და უინსლეტთან ვახშამი ლოტის სახით გაიყიდება