ჯასტინ ტრიუდო ნატო-ს სამიტზე ცალ-ცალი წინდით მივიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jastin-triudo [1] => winda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134462 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jastin-triudo [1] => winda ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 134462 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 930 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jastin-triudo [1] => winda ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jastin-triudo [1] => winda ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (134462) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (930,16065) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 109247 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-16 18:46:26 [post_date_gmt] => 2017-02-16 14:46:26 [post_content] => ჯასტინ ტრიუდო არის ადამიანი, რომელიც გულგრილს არ ტოვებს არავის, მსოფლიოს ყველაზე გულქვა ლიდერებსაც კი. კანადის პრემიერ-მინისტრი ბოლოს მედიის ყურადღების ცენტრში აშშ-ში სახელმწიფო ვიზიტის დროს მოექცა, როდესაც მისით მოხიბლული ივანკა ტრამპის მზერა დააფიქსირეს. ტრიუდოს შარმს ვერც ივანკას მამა, აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაექცა. „ინდეფენდენტი“ აქვეყნებს რამდენიმე ფოტოს, სადაც ჩანს, როგორი ძნელია, ტრიუდოსთან გქონდეს ურთიერთობა და მისით მოხიბლული არ დარჩე. კანადის პრემიერთან საუბრისას თვალები მის უდიდებულესობა დედოფალსაც კი აუციმციმდა. ბარაკ ობამასა და ჯასტინ ტრიუდოს გულთბილ შეხვედრაზე დიდ ხანს საუბრობდა მთელი მსოფლიო გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ცდილობს, შეინარჩუნოს მკაცრი მიმიკა, მაგრამ ამაოდ შეუძლებელია ამ ოთახში მყოფთაგან რომელიმემ ღიმილი შეიკავოს თითქოს და დიდი ხნის მეგობრები, პრინცი ჰარი და კანადის პრემიერ-მინისტრი ანგელა მერკელი და ჯასტინ ტრიუდო ერთმანეთს ნატო-ს სამიტზე შეხვდნენ, გერმანიის კანცლერმა კანადის პრემიერთან დიალოგი ვერაფრით გაწყვიტა ფოტომ, სადაც ქეითი მორცხვად ისწორებს თმას და ღიმილით უყურებს ტრიუდოს, სოციალურ მედიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა ვერც მსახიობები ფარავენ სიყვარულით სავსე მზერას ივანკა ტრამპის მზერა სერიალის შეყვარებული გმირისას მოგაგონებთ დაახლოებით ასეთივე მიმიკა ჰქონდა სახეზე დონალდ ტრამპსაც [post_title] => შეუძლებელია, ჯასტინ ტრიუდომ ვინმე არ მოხიბლოს - თუ არ გჯერათ,ნახეთ ფოტოები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sheudzlebelia-jastin-triudom-vinme-ar-mokhiblos-tu-ar-gjeratnakhet-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 10:46:59 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 06:46:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 104910 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-01-30 10:24:52 [post_date_gmt] => 2017-01-30 06:24:52 [post_content] => ექვსი ადამიანი გარდაიცვალა და რვა დაიჭრა კანადაში, ქალაქ კვებეკში, მეჩეთში მომხდარი სროლის შედეგად. ეს ინფორმაცია ქალაქის პოლიციის წარმომადგენელმა გაავრცელა და აღნიშნა, რომ ხელისუფლება მომხდარს ტერაქტად განიხილავს. კანადის პრემიერ-მინისტრმა ჯასტინ ტრიუდომ კი განაცხადა, რომ ეს იყო ტერაქტი მუსულმანების წინააღმდეგ. პოლიციის ინფორმაციით, დააკავეს ორი ეჭვმიტანილი, მათი მოტივი უცნობია. მეჩეთში, რომელიც ქალაქის ისლამური კულტურის ცენტრიც არის, ინციდენტის დროს ათობით ადამიანი იმყოფებოდა. [post_title] => 6 გარდაცვლილი და 8 დაჭრილი - მეჩეთში ტერაქტი მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 6-gardacvlili-da-8-dachrili-mechetshi-teraqti-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-30 10:24:52 [post_modified_gmt] => 2017-01-30 06:24:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104910 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 45490 [post_author] => 2 [post_date] => 2016-04-21 08:52:01 [post_date_gmt] => 2016-04-21 04:52:01 [post_content] => კანადის ხელისუფლება 2017 წელს პარლამენტს წარუდგენს კანონპროექტს, რომელიც ქვეყანაში მარიხუანას თავისუფლად გაყიდვის საშუალებას მისცემს მოსახლეობას. ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ჯეინ ფილოტმა განაცხადა. ფილოტი ამტკიცებს, რომ მარიხუანა ბავშვებისთვის ხელმისაწვდომი არ იქნება და არ მოუტანს მოგებას დამნაშავეებს. მარიხუანას ლეგალიზების თემა კანადის პრემიერ-მინისტრის ჯასტინ ტრიუდოს წინასაარჩევნო კამპანიის ერთ-ერთი პუნქტი იყო. ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადება დაემთხვა მარიხუანას მოხმარების მომხრეთა დემონსტრაციას. ასეულობით ადამიანმა დემონსტრაცია ოტავაში,პარლამენტის შენობის წინ მოაწყო. სამედიცინო მიზნებისთვის მარიხუანას მოხმარება კანადაში უკვე დაშვებულია. [post_title] => კანადაში მარიხუანა ლეგალიზებული ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kanadashi-marikhuana-legalizebuli-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-21 08:52:01 [post_modified_gmt] => 2016-04-21 04:52:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=45490 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 109247 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-02-16 18:46:26 [post_date_gmt] => 2017-02-16 14:46:26 [post_content] => ჯასტინ ტრიუდო არის ადამიანი, რომელიც გულგრილს არ ტოვებს არავის, მსოფლიოს ყველაზე გულქვა ლიდერებსაც კი. კანადის პრემიერ-მინისტრი ბოლოს მედიის ყურადღების ცენტრში აშშ-ში სახელმწიფო ვიზიტის დროს მოექცა, როდესაც მისით მოხიბლული ივანკა ტრამპის მზერა დააფიქსირეს. ტრიუდოს შარმს ვერც ივანკას მამა, აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი გაექცა. „ინდეფენდენტი“ აქვეყნებს რამდენიმე ფოტოს, სადაც ჩანს, როგორი ძნელია, ტრიუდოსთან გქონდეს ურთიერთობა და მისით მოხიბლული არ დარჩე. კანადის პრემიერთან საუბრისას თვალები მის უდიდებულესობა დედოფალსაც კი აუციმციმდა. ბარაკ ობამასა და ჯასტინ ტრიუდოს გულთბილ შეხვედრაზე დიდ ხანს საუბრობდა მთელი მსოფლიო გაეროს გენერალური მდივანი ბან კი მუნი ცდილობს, შეინარჩუნოს მკაცრი მიმიკა, მაგრამ ამაოდ შეუძლებელია ამ ოთახში მყოფთაგან რომელიმემ ღიმილი შეიკავოს თითქოს და დიდი ხნის მეგობრები, პრინცი ჰარი და კანადის პრემიერ-მინისტრი ანგელა მერკელი და ჯასტინ ტრიუდო ერთმანეთს ნატო-ს სამიტზე შეხვდნენ, გერმანიის კანცლერმა კანადის პრემიერთან დიალოგი ვერაფრით გაწყვიტა ფოტომ, სადაც ქეითი მორცხვად ისწორებს თმას და ღიმილით უყურებს ტრიუდოს, სოციალურ მედიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა ვერც მსახიობები ფარავენ სიყვარულით სავსე მზერას ივანკა ტრამპის მზერა სერიალის შეყვარებული გმირისას მოგაგონებთ დაახლოებით ასეთივე მიმიკა ჰქონდა სახეზე დონალდ ტრამპსაც [post_title] => შეუძლებელია, ჯასტინ ტრიუდომ ვინმე არ მოხიბლოს - თუ არ გჯერათ,ნახეთ ფოტოები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sheudzlebelia-jastin-triudom-vinme-ar-mokhiblos-tu-ar-gjeratnakhet-fotoebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 10:46:59 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 06:46:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109247 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 83b821ea6be19b32a3b0e8954d31c52e [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )