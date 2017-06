„ჯაზი მაია ბარათაშვილთან ერთად“ – 15 ივნისს მომღერალი ტრიოსთან ერთად წარდგება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-baratashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136093 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => maia-baratashvili ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136093 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13075 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => maia-baratashvili ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => maia-baratashvili ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136093) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13075) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 107945 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-11 12:53:40 [post_date_gmt] => 2017-02-11 08:53:40 [post_content] => მაია ბარათაშვილი 3 მარტს, საკუთარ დაბადების დღეს, უცვლელ პარტნიორ გიორგი რაქვიაშვილთან ერთად, „ზაზანოვაში“ აღნიშნავს. იგი ფეისბუქ გვერდის საშუალებით ეპატიჟება მსმენელს. ბოლო პერიოდში მას არაერთი წარმატება ხვდა წილად. მაია ნიუ-იორკის კონკურსში Madeinnyjazz სოლო ვოკალის ნომინაციაში ორ საუკეთესოში მოხვდა. ასევე იმყოფებოდა ბაქოს ჯაზ ფესტივალზე, სადაც რეგულარულად იწვევენ გიორგი რაქვიაშვილთან ერთად. ჩვენებურებმა პოპ ოპერის და გერშვინის თემები წარადგინეს. მაია ბარათაშვილი 1996 წლიდან "თბილისი ბიგ-ბენდი"-ს სოლისტია. 2014 წელს ზაზა მარჯანიშვილთან ერთად განახორციელა პროექტი - "პროექტი ძლიერი ბლუზური აქცენტით". 3 მარტს ჯაზის მოყვარულებს კვლავ მიეცემათ შანსი ცოცხლად მოუსმინონ საყვარელ მუსიკოსს. მაია ბარათაშვილი 3 მარტს კონცერტს გამართავს 