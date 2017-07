ჯეფ ბეზოსი პლანეტის ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amazoni [1] => jef-bezosi [2] => umdidresi-adamiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149683 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => amazoni [1] => jef-bezosi [2] => umdidresi-adamiani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149683 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1014 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => amazoni [1] => jef-bezosi [2] => umdidresi-adamiani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => amazoni [1] => jef-bezosi [2] => umdidresi-adamiani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149683) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1014,17713,17714) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 130250 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 12:35:24 [post_date_gmt] => 2017-05-12 08:35:24 [post_content] => ონლაინ-გაყიდვების საერთაშორისო პორტალი ”ამაზონი” 25-დოლარიან პროდუქტზე მიწოდების გადასახადს აუქმებს. კომპანიის გადაწყვეტილებით, თუ მომხმარებელი შენაძენში 25 დოლარსა და მეტს გადაიხდის, მას აღარ მოუწევს მიწოდების ფასის გადახდა. აღსანიშნავია, რომ ”ამაზონი” მსგავსი ფასდაკლებით სარგებლობის შესაძლებლობას საკუთარ მომხმარებელს ხშირად აძლებს. მაგალითისთვის, თებერვლიდან აღნიშნული შემოთავაზებით სარგებლობა შეეძლოთ მათ, ვინც ონლაინ მაღაზიაში 35 დოლარს ან მეტს გადაიხდიდა. "შავი პარასკევის" ფასდაკლებები უკვე დაიწყო Amazon-მა. საიტზე 25 ნოემბრამდე დღის შემოთავაზებები ყოველდღიურად იქნება, მომხმარებლებს უკვე შეუძლიათ, ფასდაკლებით შეიძინონ HD ტელევიზორები, ტელეფონები და კოსმეტიკური ნაწარმი . „ამაზონი“ ნოემბრისა და დეკემბრისთვის გაორმაგებული ძალით მუშაობს, კომპანიამ დაიმატა დროებითი სეზონური თანამშრომლები, რომ მომხმარებლების გაზრდილი მოთხოვნა დააკმაყოფილოს. შარშან „შავი პარასკევის“ ფასდაკლებებისას „ამაზონმა“ 7.4 მლნ-ზე მეტი ნივთი გაყიდა. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ მომავალ კვირას მომხმარებლები 5 მილიარდ დოლარს დახარჯავენ ონლაინ-საყიდლებისთვის. [post_title] => "ამაზონზე" იყიდება მაისური საქართველოს რუკით, ოკუპირებული ტერიტორიების გარეშე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => amazonze-iyideba-maisuri-saqartvelos-rukit-okupirebuli-teritoriebis-gareshe [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-10-27 17:37:37 [post_modified_gmt] => 2015-10-27 13:37:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=5515 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 130250 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-12 12:35:24 [post_date_gmt] => 2017-05-12 08:35:24 [post_content] => ონლაინ-გაყიდვების საერთაშორისო პორტალი ”ამაზონი” 25-დოლარიან პროდუქტზე მიწოდების გადასახადს აუქმებს. კომპანიის გადაწყვეტილებით, თუ მომხმარებელი შენაძენში 25 დოლარსა და მეტს გადაიხდის, მას აღარ მოუწევს მიწოდების ფასის გადახდა. აღსანიშნავია, რომ ”ამაზონი” მსგავსი ფასდაკლებით სარგებლობის შესაძლებლობას საკუთარ მომხმარებელს ხშირად აძლებს. მაგალითისთვის, თებერვლიდან აღნიშნული შემოთავაზებით სარგებლობა შეეძლოთ მათ, ვინც ონლაინ მაღაზიაში 35 დოლარს ან მეტს გადაიხდიდა. 