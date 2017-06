ჯეიმს კორდენის შოუში დევიდ ბექჰემის ქორწილის ფოტო გააცოცხლეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137914 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137914 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 153 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => viqtoria-beqhemi [1] => devid-beqhemi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137914) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (241,153) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136056 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-03 09:23:20 [post_date_gmt] => 2017-06-03 05:23:20 [post_content] => უკვე დიდი ხანია, რაც დევიდ ბექჰემმა სპორტული კარიერა მიატოვა და აქტიურად მონაწილეობს ამა თუ იმ ცნობილი ბრენდების კამპანიებში. Calvin Klein-ისა და H&M-ის შემდეგ, ყოფილი სპორტსმენი გერმანული საათების ბრენდ Tudor-ის რეკლამაში გადაიღეს. ქსელში პირველი კადრები რამდენიმე დღის წინ გამოჩნდა. ელეგანტურ პიჯაკში გამოწყობილი დევიდ ბექჰემს მაჯაზე ელიტური საათი უკეთია. ფოტოს არაერთგვაროვანი კომენტარები მოჰყვა - ბევრი თვლის, რომ დევიდმა წონაში მკვეთრად დაიკლო და დაბერდა, თავის ასაკთან შედარებით უფროსად გამოიყურება და სექსუალობაც დაკარგა. თქვენ როგორ გგონიათ? გაგვიზიარეთ აზრი კომენტარებში. Good night NY 🇺🇸 So proud to be part of the Estée Lauder family X VB #VBxEsteeLauder A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on May 12, 2017 at 9:07pm PDT [post_title] => ვიქტორია ბექჰემმა მეუღლისადმი მიძღვნილი ტატუ მოიშორა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => viqtoria-beqhemma-meughlisadmi-midzghvnili-tatu-moishora [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 11:33:24 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 07:33:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=131757 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 126817 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-02 12:53:56 [post_date_gmt] => 2017-05-02 08:53:56 [post_content] => დევიდ ბექჰემი გაი რიჩის ახალ ფილმში „მეფე არტურის მახვილი“ მონაწილეობს. კომპანია Warner Bros.-მა პროექტის ტრეილერი გამოუშვა, სადაც ყოფილი ფეხბურთელის ნახვაა შესაძლებელი. ერთ-ერთ ინტერვიუში დევიდმა განაცხადა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფილმში მთავარ როლს ასრულებს, გადაღებისთვის მოსამზადებელ პერიოდში მას ბევრი რამის სწავლა მოუწია, რაშიც მისი დიდი ხნის მეგობარი, გაი რიჩი დაეხმარა. შეგახსენებთ, რომ ეს დევიდის მონაწილეობით პირველი ფილმი არ არის. აქამდე ის პროექტში „აგენტები ა.ნ.კ.ლ.“ გამოჩნდა, რომელიც ასევე რიჩიმ გადაიღო. 