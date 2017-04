ჯენიფერ ენისტონისა და ჯასტინ ტერუს პარიზშის არდადეგებით ტკბებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-enistoni [1] => jastin-teru ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122666 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-enistoni [1] => jastin-teru ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122666 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 302 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-enistoni [1] => jastin-teru ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-enistoni [1] => jastin-teru ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122666) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2341,302) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 111380 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-27 16:06:09 [post_date_gmt] => 2017-02-27 12:06:09 [post_content] => „ოსკარების“ 89-ე ცერემონია დასრულდა და გამარჯვებულებიც გამოვლინდნენ. ცერემონია კი, რომელიც წითელი ხალიჩით დაიწყო და „წლის ფილმის“ გამოვლენით დასრულდა, ბევრ საინტერესო მომენტს შეიცავდა, მათ შორის იყო ჯენიფერ ენისტონის ემოციური გამოსვლა, რომელიც 2016 წელს გარდაცვლილი ცნობილი ადამიანების ხსოვნას შეეხებოდა. მსახიობმა წინა დღეს დაღუპული 61 წლის მსახიობისა და რეჟისორის, ბილ პეკსტონის ხსენებით დაიწყო. „ჩვენმა ძვირფასმა მეგობარმა, ბილ პეკსტონმა დაგვტოვა. ჩვენ ყველას გვიყვარდა და დაგვაკლდება ის“, - განაცხადა ენისტონმა. თავის სიტყვაში ენისტონმა პრინსი, კერი ფიშერი, ჰარი შენდლინგი მოიხსენია. https://www.youtube.com/watch?v=r62dM32yVvo

ჯენიფერ ენისტონის ემოციური გამოსვლა „ოსკარებზე" ცდილობს თუ არა ბრედ პიტი ჯენიფერ ენისტონთან დაახლოებას

ჯოლი-პიტის სკანდალური დაშორების შემდეგ, ბრედი საზოგადოებაში არც თუ ხშირად ჩნდება. ერთ-ერთი ასეთი უკანასკნელი შემთხვევა მალიბუზე, ჯგუფ Rock4eb!-ის საღამოზე მოხდა, სადაც პიტი იმყოფებოდა. აღსანიშნავია ისიც, რომ საღამო ბრედის ყოფილი მეუღლის, ჯენიფერ ენისტონის საუკეთესო მეგობრის, კორტნი კოქსის მიერ იყო ორგანიზებული. მსახიობი არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. მის გარდა საღამოზე სინდი კროუფორდი მეუღლესთან, რენდი გერბერთან ერთად, ჰაიდი კლუმი, კეილი კუოკუ, ელიზაბეტ ოლსენი, რამი მალეკი, ჩარლი ჰანემი და სხვა ვარსკვლავები იმყოფებოდნენ. ქმრის შესანარჩუნებლად ჯენიფერ ენისტონმა პლასტიკურ ქირურგებს მიმართა

სახეზე ნაოჭების გასაქრობად ჯენიფერ ენისტონმა ბოტოქსი გაიკეთა. ამასთან, ტაბლოიდები ამტკიცებენ, რომ შეცვლილია მსახიობის ცხვირის ფორმაც. ჟურნალისტები წერენ, რომ ენისტონმა პლასტიკურ ქირურგებს ქმართან მუდმივი კამათის შემდეგ მიმართა. ჯენიფერს სურს, გამოიყურებოდეს უფრო ახალგაზრდულად, რადგან საკუთარ მომხიბვლელობაში დარწმუნებული აღარ არის. ვარსკვლავის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა ინფორმაცია უარყვეს. ისინი ამბობენ, რომ ჯენიფერ ენისტონსა და ჯასტინ ტერუს არაჩვეულებრივი ურთიერთობა აქვთ და ბედნიერები არიან. ამიტომ, ვარსკვლავს არავითარი გარეგნული ტრანსფორმაცია ოჯახის შესანარჩუნებლად არ სჭირდება.