ჯენიფერ ლოპესი და ალექს როდრიგესი – იდეალური წყვილი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168810 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168810 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168810) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13968,187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164486 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-18 11:24:07 [post_date_gmt] => 2017-09-18 07:24:07 [post_content] => ერთი შეხედვით, ყველა ცნობილი ქალბატონი ბრწყინვალედ გამოიყურება, თუმცა თითოეულს თავისი ნაკლი აქვს, რომელსაც საკმაოდ მოხერხებულად ნიღბავს. კიმ კარდაშიანი კიმ კარდაშიანს არ ერიდება გამოუტყდეს თაყვანისმცემელს, რომ მისი მკერდი მხოლოდ წებოვანი ლენტის წყალობითაა იდეალური, "გეთანხმებით, მისი მოცილება საკმაოდ მტკივნეულია, თუმცა მკერდის სწრაფად კორექტირების უფრო ეფექტური საშუალება კაცობრიობას ჯერ არ მოუფიქრებია", - აღიარებს კარდაშიანი. ჯენიფერ გარნერი ბრწყინვალე ფიგურის პატრონ გარნერს ერთი შეხედვით არაფერში სჭირდება მჭიდრო თეთრეული, თუმცა სრულყოფილებისკენ სწრაფა მაინც არ ასვენებს მსახიობს, რომელიც პრესტიჟულ წვეულებებზეც და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ერთგარ კორექტორს - მომდგარ თეთრეულს ატარებს. ჯენიფერ ლოპესი ფუმფულა ფორმების მიუხედავად, ჯენიფერ ლოპესი ვიწრო ტანსაცმლის მოყვარულია, ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ მომდგარი თეთრეულის გარეშე მისი ცხოვრება უბრალოდ წარმოუდგენელია. პერი ედვარდსი მოკლე შარვალი - ერთგვარი კორექტორი სითბოსაც ინახავს და ნაკლსაც მალავს! კეტი ჰოლმსი ბევრი დარწმუნებულია, რომ ჰოლმსს უნაკლო აღნაგობა აქვს, თუმცა პატარა საიდუმლო მასაც აღმოაჩნდა. აზია არჯენტო დანარჩენებს არც იტალიელი მსახიობი აზია არჯენტო ჩამორჩა. ევა ლონგორია წესით, საკმაოდ მუქი კანის პატრონ ლოგორიას თეთრეულიც შესაფერისი უნდა შეერჩია. მოლი შენონი ამერიკელი მსახიობი პირდაპირ სცენაზე ამხელს საკუთარ საიდუმლოს. [post_title] => ლოპესი და როდრიგესი - შოუ-ბიზნესის ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი წყვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => lopesi-da-rodrigesi-shou-biznesis-ert-erti-yvelaze-lamazi-wyvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-14 16:10:36 [post_modified_gmt] => 2017-08-14 12:10:36 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153710 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 151844 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-08 11:03:29 [post_date_gmt] => 2017-08-08 07:03:29 [post_content] => 28 წლის ბოდიბილდერი ჯენის გარაი ინტერნეტვარსკვლავი მას შემდეგ გახდა, რაც მისი და ჯენიფერ ლოპესის მსგავსების შესახებ დაიწერა. გოგონას ვარსკვლავის მსგავსი გარეგნობა აქვს და ამას ბევრი აღნიშნავს, თუმცა თავად ის თავს ვინმეს ორეულად არ მიიჩნევს. „მე არ ვარ ჯეი ლო, მე - ჯენის ჰიუსტონი ვარ“, - აცხადებს გოგონა. სოციალურ ქსელებში მისი გამომწერთა რიცხი სულ უფრო მატულობს. ამ დროისთვის მისი ფოლოვერების რაოდენობა 145 ათასს გადაცდა. [gallery columns="4" link="file" ids="151853,151854,151855,151856,151857,151858,151859,151860"] [post_title] => ჯენიფერ ლოპესის ორეული ინტერნეტს იპყრობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lopesis-oreuli-internets-ipyrobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-08 11:03:57 [post_modified_gmt] => 2017-08-08 07:03:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=151844 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164486 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-18 11:24:07 [post_date_gmt] => 2017-09-18 07:24:07 [post_content] => ერთი შეხედვით, ყველა ცნობილი ქალბატონი ბრწყინვალედ გამოიყურება, თუმცა თითოეულს თავისი ნაკლი აქვს, რომელსაც საკმაოდ მოხერხებულად ნიღბავს. კიმ კარდაშიანი კიმ კარდაშიანს არ ერიდება გამოუტყდეს თაყვანისმცემელს, რომ მისი მკერდი მხოლოდ წებოვანი ლენტის წყალობითაა იდეალური, "გეთანხმებით, მისი მოცილება საკმაოდ მტკივნეულია, თუმცა მკერდის სწრაფად კორექტირების უფრო ეფექტური საშუალება კაცობრიობას ჯერ არ მოუფიქრებია", - აღიარებს კარდაშიანი. ჯენიფერ გარნერი ბრწყინვალე ფიგურის პატრონ გარნერს ერთი შეხედვით არაფერში სჭირდება მჭიდრო თეთრეული, თუმცა სრულყოფილებისკენ სწრაფა მაინც არ ასვენებს მსახიობს, რომელიც პრესტიჟულ წვეულებებზეც და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც ერთგარ კორექტორს - მომდგარ თეთრეულს ატარებს. ჯენიფერ ლოპესი ფუმფულა ფორმების მიუხედავად, ჯენიფერ ლოპესი ვიწრო ტანსაცმლის მოყვარულია, ამიტომ არცაა გასაკვირი, რომ მომდგარი თეთრეულის გარეშე მისი ცხოვრება უბრალოდ წარმოუდგენელია. პერი ედვარდსი მოკლე შარვალი - ერთგვარი კორექტორი სითბოსაც ინახავს და ნაკლსაც მალავს! კეტი ჰოლმსი ბევრი დარწმუნებულია, რომ ჰოლმსს უნაკლო აღნაგობა აქვს, თუმცა პატარა საიდუმლო მასაც აღმოაჩნდა. აზია არჯენტო დანარჩენებს არც იტალიელი მსახიობი აზია არჯენტო ჩამორჩა. ევა ლონგორია წესით, საკმაოდ მუქი კანის პატრონ ლოგორიას თეთრეულიც შესაფერისი უნდა შეერჩია. მოლი შენონი ამერიკელი მსახიობი პირდაპირ სცენაზე ამხელს საკუთარ საიდუმლოს. 