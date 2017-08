ჯენიფერ ლოპესი და ალექს როდრიგესი მეგობრის ქორწილის საპატიო სტუმრები გახდნენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151639 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 151639 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (151639) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 150059 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-31 11:28:01 [post_date_gmt] => 2017-07-31 07:28:01 [post_content] => ჯენიფერ ლოპესი და ალექს როდრიგესი პაპარაცებმა სწორედ მაშინ გადაიღეს, როდესაც წყვილი ნიუ-იორკის რესტორან The Grill-იდან გამოდიოდნენ. სწორედ აღნიშნულ რესტორანში აღნიშნა წყვილმა რამდნეიმე დღის წინ საერთო დაბადების დღე, ლოპესი 48–ის, ხოლო ალექს როდრიგესი - 42 წლის გახდა. ლოპესმა საყვარელ მამაკაცს დაბადების დღე „ინსტაგრამზე“ ემოციურად მიულოცა: „ვულოცავ დაბადების დღეს მამაკაცს, რომლის დანახვაზეც ჩემი გული თავიდან ძგერს... ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ, ჩემო სიყვარულო“. შეგახსენებთ, რომ ლოპესისა და როდრიგესის რომანის შესახებ ცნობილი მიმდინარე წლის მარტში გახდა. თითქმის მთელს თავისუფალ დროს ისინი ერთად ატარებენ. 4 ივლისს, ამერიკა დამუკიდებლობის დღეს ზეიმობს. ეს თარიღი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის არის, რომლებიც მას განსაკუთრებულად აღნიშნავენ. გამონაკლისი არც ცნობილი ადამიანები არიან. მაგალითად, 47 წლის ჯენიფგერ ლოპესმა დახურული წვეულება საკუთარ სახლში მოაწყო და სტუმრებისთვის რამდენიმე სიმღერა პირდაპირ მისაღებ ოთახში შეასრულა. შესაბამისი ვიდეო, ბუნებრივია, ქსელში მოხვდა და მასში ლოპესის ბოიფრენდი, ალექს როდრიგესიც ჩანს, რომელიც საყვარელ ქალს ვიდეო უღებს. მასში მომღერალი როგორც ყოველთვის ენერგიული, ცეცხლოვანი და სექსუალურია. ვარსკვლავმა ახალი ჰიტი „Ni Tu Ni Yo" შეასრულა, რომელიც მის ახალ ესპანურენოვან ალბომში შედის. მართალია, რთული დასაჯერებელია, მაგრამ წელს ჯენიფერ ლოპესს, რომელიც ყოველთვის ფანტასტიკურად გამოიყურება, თითქმის ნახევარი საუკუნე - 48 წელი უსრულდება. ლოპესი აღიარებს, რომ დიდი ხანია უარი თქვა ალკოჰოლზე, თამბაქოზე, ყავაზე და მხოლოდ ორგანულ პროდუქტს მიირთმევს. ვარსკვლავის დილა პროტეინის კოქტეილით და ხილით იწყება, სადილად კი, თევზსა და სალათს ანიჭებს უპირატესობას. ლოპესის საყვარელ პროდუქტებს შორის ბროკოლი, ბულგარული წიწაკა, ცუკინი და გოგრის მზესუმზირაა, ყოველდღიურ რაციონს კი, ხორცი ავსებს. გადატვირთული სამუშაო გრაფიკიკიდან გამომდინარე ლოპესს ყოველთვის თან აქვს ხილი და ბოსტნეული, თუმცა ზოგჯერ საკუთარ თავს ტკბილეულით ანებივრებს. ბეისბოლისტის ალექს როდრიგესის განცხადებით, რომელსაც ბოლო რამდენიმე თვეა რომანია აქვს ვარსკვლავთან, ჯენიფერს ძალიან უყვარს შოკოლადის ჩიფსები, ნაყინი და შოკოლადის ორცხობილა. ლოპესი საკმაოდ დიდ დროს ატარებს სპორტულ დარბაზში, ვარსკვლავს ორი პირადი მწვრთნელი ჰყავს და თითოეულთან ინდივიდუალური პროგრამით ვარჯიშობს, რადგან მისი აზრით, იდეალური ეფექტის მისაღწევად არ ღირს ვარჯიშის ერთ კონკრეტულ კომპლექსზე შეჩერება და საჭიროა ფიზიკური დატვირთვის ხშირად ვარირება. რაც შეეხება კანის მოვლას - ლოპესი მაქსიმალურად ერიდება მზის სხივებს და ყოველთვის სპეციალურ - მზისგან დამცავ საცხს იყენებს. მისი განცხადებით, სწორედ ეს ეხმარება მას ნაოჭებისგან დაცვასა და ახალგაგაზრდობის შენარჩუნებაში. [gallery columns="4" link="file" ids="150060,150061,150062,150063"] [post_title] => ჯენიფერ ლოპესმა ალექსს როდრიგესს „ინსტაგრამზე" ემოციური პოსტი მიუძღვნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lopesma-aleqss-rodrigess-instagramze-emociuri-posti-miudzghvna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-31 11:30:59 [post_modified_gmt] => 2017-07-31 07:30:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150059 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 56 [max_num_pages] => 19 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f0ca053b0912b0bcd8718bcb24f5aba4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )