ჯენიფერ ლოპესი თუ ირინა შეიკი?

ირინა შეიკი და ბრედლი კუპერი მშობლები მიმდინარე წლის მარტში გახდნენ. ფაქტი, რომ მოდელმა ძველი ფორმები უკვე დაიბრუნა, მშობიარობიდან რამდენიმე თვეში დაიწერა მედიაში და შესაბამისი ფოტოებით დადასტურდა კიდეც, თუმცა, ამჯერად საქმე სხვა ტიპის ფოტოსესიას შეეხება. „ინსტაგრამზე" გამოქვეყნდა შეიკის ფოტო, რომელიც მან ბრენდ „ნაიკის" ახალი კოლექციისთვის გადაიღო. მათზე მოდელს ლეგინსები, მოკლე ტოპი და სპორტული ფეხსაცმელი აცვია და კარგად ჩანს ლამაზმანის იდეალური სხეული, რომელზეც ვერც ერთ ზედმეტ კილოგრამს ვეღარ შეამჩნევთ. შეგახსენებთ, რომ მშობიარობის შემდეგ, შეიკი პოდიუმზე პირველად სექტემბერში, ნიუ-იორკის მოდის კვირეულის ფარგლებში გავიდა. ირინა შეიკი „ნაიკის" ახალი კოლექციის რეკლამაში შეუდარებელია (ფოტო)

ლოს-ანჯელესში საქველმოქმედო კონცერტი One Voice: Somos Live! გაიმართა, რომლის მიზანიც პუერტ-რიკოში წარიშხლის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება იყო. საღამოს წამყვანი ჯენიფერ ლოპესი იყო, რომელმაც მთელი საღამოს განმავლობაში ექვსი ვიზუალის შეცვლა მოასწრო. სცენაზე პარტნიორობას მას რჩეული, ალექს როდრიგესი უწევდა. თეთრი კომბინეზონი, რომელიც სხეულის კონტურებს უსვამდა ხაზს, შავი თამამი, ხოლო შემდეგ ლურჯი თამამი კაბა, ღრმა ჭრილით. მოგვიანებით ლოპესი სცენაზე ყვავილებიანი პრინტით გაწყობილ ქვედა ბოლოში გამოჩნდა, შემდეგ კი უპირატესობა ბუმბულებიან სამოსს მიანიჭა. ნებისმიერი გამოჩენა სცენაზე მაყურებელში მკვეთრ შთაბეჭდილებას იწვევდა, ხოლო ლოპესის თითოეული ვიზუალი ნამდვილად დასამახსოვრებელი იყო. 6 სასცენო კოსტიუმი – ჯენიფერ ლოპესი საქველმოქმედო კონცერტზე ბრწყინავდა

მოდის კვირეულებისა და სარეკლამო კამპანიების ფოტოსესიების შემდეგ, ირინა შეიკმა ქალიშვილისთვისაც მოიცალა. ამ დღეებში მოდელი შვილთან ერთად ლოს-ანჯელესში შენიშნეს. შეიკი სპორტულ ფორმაში იყო გამოწყობილი, ლეა მას ხელში ეჭირა და მასთან ერთად მაღაზიებსა და ქუჩებში სეირნობდა. შეგახსენებთ, რომ 2015 წლიდან შეიკი მსახიობ ბრედლი კუპერს ხვდება. 2017 წლის 21 მარტს წყვილს ქალიშვილი შეეძინა, რომელიც ორივე მათგანისთვის პირველი შვილია. ირინა შეიკი ქალიშვილს პაპარაცებისგან აღარ მალავს [gallery link="file" columns="4" ids="175795,175796,175797,175798"] [post_title] => ირინა შეიკი „ნაიკის“ ახალი კოლექციის რეკლამაში შეუდარებელია (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => irina-sheiki-naikis-akhali-koleqciis-reklamashi-sheudarebelia-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 21:43:47 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 17:43:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175791 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 130 [max_num_pages] => 44 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 6289e8549aad3cf63f039da11aaa35b6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )