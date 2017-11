ჯენიფერ ლოპესი – ვზივარ და ველოდები, უცებ მომდის შეტყობინება “შენ სექსი ხარ”

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182858 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182858 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 187 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jenifer-lopesi [1] => aleqs-rodrigesi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182858) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13968,187) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181455 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-29 13:23:46 [post_date_gmt] => 2017-10-29 09:23:46 [post_content] => სექსუალური შავი კაბა - შეუცვლელია ნებისმიერი ქალის გარდერობში. სუპერმოდელმა ირინა შეიკმა და მომღერალმა ჯენიფერ ლოპესმა ერთნაირი კაბები მოირგეს. რომელი ვარიანტი მოგწონთ ? ონლაინ სივრცეში ამ კითხვას ბევრი გამოხმაურება მოყვა. [gallery size="full" columns="1" link="file" ids="181458"] [post_title] => ჯენიფერ ლოპესი თუ ირინა შეიკი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lopesi-tu-irina-sheiki [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-29 13:24:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-29 09:24:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 175779 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-16 13:06:41 [post_date_gmt] => 2017-10-16 09:06:41 [post_content] => ლოს-ანჯელესში საქველმოქმედო კონცერტი One Voice: Somos Live! გაიმართა, რომლის მიზანიც პუერტ-რიკოში წარიშხლის შედეგად დაზარალებულთა დახმარება იყო. საღამოს წამყვანი ჯენიფერ ლოპესი იყო, რომელმაც მთელი საღამოს განმავლობაში ექვსი ვიზუალის შეცვლა მოასწრო. სცენაზე პარტნიორობას მას რჩეული, ალექს როდრიგესი უწევდა. თეთრი კომბინეზონი, რომელიც სხეულის კონტურებს უსვამდა ხაზს, შავი თამამი, ხოლო შემდეგ ლურჯი თამამი კაბა, ღრმა ჭრილით. მოგვიანებით ლოპესი სცენაზე ყვავილებიანი პრინტით გაწყობილ ქვედა ბოლოში გამოჩნდა, შემდეგ კი უპირატესობა ბუმბულებიან სამოსს მიანიჭა. ნებისმიერი გამოჩენა სცენაზე მაყურებელში მკვეთრ შთაბეჭდილებას იწვევდა, ხოლო ლოპესის თითოეული ვიზუალი ნამდვილად დასამახსოვრებელი იყო. [gallery columns="4" link="file" ids="175782,175783,175784,175785,175786,175787,175788"] [post_title] => 6 სასცენო კოსტიუმი – ჯენიფერ ლოპესი საქველმოქმედო კონცერტზე ბრწყინავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 6-sasceno-kostiumi-jenifer-lopesi-saqvelmoqmedo-koncertze-brwyinavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-16 13:06:41 [post_modified_gmt] => 2017-10-16 09:06:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=175779 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 168810 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-28 17:26:30 [post_date_gmt] => 2017-09-28 13:26:30 [post_content] => ჯენიფერ ლოპესი და ალექს როდრიგესი, თითქმის ყველა ინტერვიუში, ერთმანეთს სიყვარულს უხსნიან. როგორც ჩანს, მომღერალი და სპორტსმენი ჰარმონიას ვიზუალურადაც უთავსებენ. პაპარაცებმა ისინი გუშინ, ნიუ-იორკში, მორიგი პაემნის დროს გადაიღეს. რომანტიკული გასეირნებისთვის ლოპესმა წითელი, ტანზე მომდგარი კაბა და ამავე ფერის მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი შეარჩია. რაც შეეხება ალექსს, მას ლურჯი ფერის შარვალი, პიჯაკი და თეთრი პერანგი ეცვა. ორივე ვარსკვლავს მზისგან დამცავი სათვალე ეკეთა. შეგახსენებთ, რომ წყვილი ერთად მიმდინარე წლის მარტიდანაა. მანამდე მომღერალი კასპერ სმარტს რამდენიმე წლის განმავლობაში ხვდებოდა. [gallery columns="4" link="file" ids="168814,168815,168816,168817"] [post_title] => ჯენიფერ ლოპესი და ალექს როდრიგესი - იდეალური წყვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lopesi-da-aleqs-rodrigesi-idealuri-wyvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-28 17:26:30 [post_modified_gmt] => 2017-09-28 13:26:30 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=168810 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181455 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-10-29 13:23:46 [post_date_gmt] => 2017-10-29 09:23:46 [post_content] => სექსუალური შავი კაბა - შეუცვლელია ნებისმიერი ქალის გარდერობში. სუპერმოდელმა ირინა შეიკმა და მომღერალმა ჯენიფერ ლოპესმა ერთნაირი კაბები მოირგეს. რომელი ვარიანტი მოგწონთ ? ონლაინ სივრცეში ამ კითხვას ბევრი გამოხმაურება მოყვა. [gallery size="full" columns="1" link="file" ids="181458"] [post_title] => ჯენიფერ ლოპესი თუ ირინა შეიკი? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jenifer-lopesi-tu-irina-sheiki [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-29 13:24:54 [post_modified_gmt] => 2017-10-29 09:24:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181455 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 63 [max_num_pages] => 21 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 8142845cac4d70acc8467a27405ebe2a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )