ჯენიფერ ლოურენსი „დიორის“ საღამოზე გამჭვირვალე კაბაში გამოცხადდა

[gallery link="file" columns="4" ids="127149,127150,127151,127152"] [gallery link="file" ids="118917,118918,118919"] Vanity Fair-თან ინტერვიუში მსახიობმა აღნიშნა, რომ თავისი რჩეული ძალიან უყვარს, თუმცა როგორც აღმოჩნდა, მის გრძნობას არ იზიარებენ მშობლები და ის, რომ მათი შვილის ბოიფრენდი მასზე 21 წლით დიდია, არ მოსწონთ. „ახლობლები ურჩევენ ჯენს, მიატოვოს დარენი და ასაკით შესაფერისი ბოიფრენდი იპოვოს, მაგრამ მსახიობი დარწმუნებულია საკუთარ თავში და რჩეულისგან ხელის თხოვნას ელოდება - მშობლები კი ამ ყველაფერს უნდა შეეგუონ“, - განაცხადა ინსაიდერმა. [gallery link="file" columns="4" ids="102057,102058,102059,102060,102061,102062,102063,102064"] 