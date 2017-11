ჯიგრული მოგება: საქართველომ კანადას გადაურბინა და უელსისთვის გაემზადა (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => test-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186365 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => test-matchi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186365 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => test-matchi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => ragbi [2] => borjghalosnebi [3] => test-matchi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186365) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (242,161,156,4983) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186089 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-10 14:27:25 [post_date_gmt] => 2017-11-10 10:27:25 [post_content] => ფეხბურთში ახლა ისეთი დროა, რომ ფეხბურთელი ერთ ადგილზე, ანუ ერთ გუნდში დიდხანს არ (ვერ) ჩერდება. ისეც მომხდარა, ამა თუ იმ კლუბის ლეგენდა ბოლომდე ვერ დარჩენილა საყვარელ გუნდში. თუნდაც მადრიდის „რეალის“ სუპერბიჭების მაგალითიც კმარა: რაული გერმანიაში წავიდა, ან თუნდაც კასილასი პორტუგალიაში. აგერ ბარსელონელი ჩავი არაბეთში გადაიხვეწა და ა.შ. თუმცა გამონაკლისი შემთხვევებიც არსებობს. არიან დიდი ფეხბურთელები, ვარსკვლავები, რომლებმაც მთელი კარიერა ერთ გუნდს მიუძღვნეს. ახლა სწორედ ასეთი ფეხბურთელების სიმბოლურ ნაკრებს გთავაზობთ. ფეხბურთელები, რომლებიც მთელი კარიერა ერთ გუნდში თამაშობდნენ

ბორჯღალოსანთა მთავარმა მწვრთნელმა მილტონ ჰეიგმა თიბისი რაგბის სერიების პირველი მატჩისთვის შემადგენლობა დაასახელა. 23-კაციან განაცხადში 20-წლამდელებიდან დაწინაურებული ორი დებიუტანტია - მირიან მოდებაძე გარემარბად იწყებს თამაშს, ხოლო გიორგი კვესელაძე მარქაფაშია. 11 ნოემბერს ბორჯღალოსნები „დინამო არენაზე" კანადას დაუხვდებიან, რომელთანაც ბოლოს ექვსი თვის წინ კალგარიში ითამაშეს და უამინდობაში 13:0 იმარჯვეს, რითაც „ნეკერჩხლებთან" ურთიერთშეხვედრების ბალანსი გაათანაბრეს (3-3). იმ თამაშთან შედარებით საწყის 15-ში ოთხი ცვლილება და ერთი გადაადგილებაა. შერკინების პირველ ხაზში მიხეილ ნარიაშვილთან და ჯაბა ბრეგვაძესთან ერთად ლევან ჩილაჩავა დადგება, მეორე ხაზში კვლავ კოტე მიქაუტაძე და გიორგი ნემსაძე შეწყვილდებიან, ხოლო მესამე ხაზში გიორგი თხილაიშვილის ნაცვლად ფლანკერი ვიტო კოლელიშვილი იქნება. მეორე ფლანკერი ლაშა ლომიძე, ხოლო შერკინების შემკვრელი ბექა ბიწაძეა. უცვლელია ბოლო წლების ღერძი - ვასილ ლობჟანიძე და ლაშა ხმალაძე, შუამარბებადაც ნაცნობი დუეტი იდგება - მერაბ შარიქაძე და დავით კაჭარავა. ერთი გარემარბი ქუთაისის „აიას" ფულბეკი მირიან მოდებაძე იქნება, რომელიც პირველ კეპს მოიხვეჭს, ხოლო მეორე ფრთაზე რუსთავის „ხარების" შუამარბი გიორგი კოშაძე დადგება. სიახლეა ფულბეკის პოზიციაზე. ბორჯღალოსანთა პირველი ცენტურიონი და საუკეთესო მექულე მერაბ კვირიკაშვილი, პირველად 2016 წლის თებერვლის შემდეგ (გერმანიასთან), განაცხადში არაა და მის ნაცვლად 15 ნომრით იოსებ მათიაშვილი იქნება, რომელიც ნაკრებში გარემარბად თამაშობდა და არეგნტინასთან 30 წუთით ფულბეკად მოგვევლინა. მარქაფიდან თამაშში შალვა მამუკაშვილი, კარლენ ასიეშვილი და სოსო ბეკოშვილი ჩაერთვებიან (პირველ ხაზში), მეორე ხაზში ვეტერანი გიორგი ჩხაიძე, რომელიც 98-ე კეპს მოიხვეჭს, ხოლო მესამე ხაზში გიორგი თხილაიშვილი. 9 ნომრის შეცვლა გიორგი ბეგაძეა, მგეზავის რევაზ ჯინჭველაშვილი, ხოლო უკანა ხაზში კიდევ ერთი დებიუტანტი გიორგი კვესელაძე გამოჩნდება. მთლიანობაში, 23-კაციან განაცხადში 15 ლეგიონერი და 8 დიდი 10-ის მოთამაშეა. შინაური კლუბებიდან 4 თამაშს იწყებს და ოთხივე ხაზის მოთამაშეა, ხოლო თადარიგში მყოფი 4 მოთამაშიდან 3 უკანახაზელი და ერთი მორკინალია. სასტარტო 15-ეულის კეპების ჯამი 587-ია. აქედან 342 კეპი მორკინალებზე, ხოლო 245 ხაზის მოთამაშეებზე მოდის. ხაზში სამი ისეთი მორაგბეა, რომელთა კეპების ჯამური რაოდენობა 10-იც არაა (კოშაძე - 6, მათიაშვილი - 3, მოდებაძე - 0). ბორჯღალოსანთა პრაქტიკულად სრული შემადგენლობა ერთხმად აცხადებს, რომ 11 ნოემბერს კანადასთან იმაზე უფრო სანახაობრივი და საინტერესო თამაში იქნება, ვიდრე ექვსი თვის წინ კალგარში იყო. „შეძლებისდაგვარად, მაქსიმალურად კარგად მოვემზადეთ. ამაში მონპელიეში გავლილი სამდღიანი შეკრება დაგვეხმარა. ის, რაც უნდა გავაკეთოთ ბიჭებს იქ გავაცანით და აქ დეტალების დახვეწაზე ვმუშაობთ. შემადგენლობაში გარკვეული ცვლილებებია, თუმცა ამას დიდი მნიშვნელობა არა აქვს და გუნდი თამაშს მომზადებული ხვდება", - ამბობს ბორჯღალოსანთა მწვრთნელი ლევან მაისაშვილი. ბორჯღალოსანი გიორგი ნემსაძე ექვსი თვის წინანდელ ბუნებრივ პირობებს იხსენებს და მომავალი სამი თამაშიდან მინიმუმ ორის მოგებას ვარაუდობს: „ივნისთან შედარებით კანადასთან სრულიად განსხვავებული თამაშის მოლოდინში ვართ. ალბათ ყველას კარგად ახსოვს როგორ კლიმატურ პირობებში ვითამაშეთ კანადაში და ამან მატჩის ხასიათზე დიდი გავლენა იქონია. შაბათს უკეთესი ამინდი იქნება და ვფიქრობ, კანადელები ბურთის ხაზზე გაშლას ეცდებიან, მაგრამ ჩვენ ყველაფრისთვის მზად ვართ." ქართველო ცენტურიონი დავით კაჭარავა არ ივიწყებს, რომ ბორჯღალოსნებს ნოემბრის პირველი თამაშის ჩატარება უჭირს, თუმცა იმედოვნებს, რომ ამჯერად ყველაფერი კარგად იქნება: „როგორც წესი, ჩვენს პირველ თამაშს ყოველთვის ახლავს სირთულეები, რის დასტურადაც შარშან იაპონიასთან გამართული თამაშიც გამოდგება. კარგად ვითამაშეთ, მაგრამ მოგება ვერ მოვახერხეთ. ვეცდებით ეს გამოვასწოროთ და კანადასთან კარგად თამაშთან ერთად გამარჯვებაც მოვიპოვოთ. მეტოქე გუნდი ცდილობს ხელით მეტი ითამაშოს, ძალიან კარგი გარემარბები და შუამარბები ყავს. ვფიქრობ, დინამიური, კარგი საყურებელი თამაში იქნება და ველოდებით სავსე ტრიბუნებს."

ვინ ითამაშებს კანადასთან: საქართველო მოსაგებად მზადაა

გელა აფრასიძის ლელო შესაძლოა წლის საუკეთესო ლელოდ დასახელდეს. ქართველი მორაგბის 2017 წლის 20 წლამდე მორაგბეთა მსოფლიო თასზე ირლანდიასთან დადებული ლელო მსოფლიოს საუკეთესო ლელოს 4 ნომინანტს შორის მოხვდა. გამარჯვებულს მსოფლიო რაგბის თვითერის გვერდზე მიმდინარე გამოკითხვის შედეგად, მსოფლიო რაგბის ყოველწლიურ დაჯილდოების ცერემონიალზე მონაკოში გამართულ საზეიმო ღონისძიებაზე გამოავლენენ. ხმის მიცემა გულშემატკივარს მსოფლიო რაგბის თვითერის გვერდზე 26 ნოემბრის ჩათვლით შეეძლება. ხმის მისაცემად Twitter.com/WorldRugby მიმაგრებულ პოსტში დააჭირეთ ღილაკს Tweet #VoteAprasidze. ამის შემდეგ დააჭირეთ ღილაკს TWEET. აფრასიძის გარდა მსოფლიო რაგბის წლის საუკეთესო ლელოზე წარდგენილი არიან: ირლანდიისა ნაკრების მესამეხაზელის შონ ო'ბრაიანი (ახალი ზელანდიის წინააღმდეგ). არგენტინის ნაკრების უკანახაზის მოთამაშე ხოაკინ ტუკულეტი (ინგლისის წინააღმდეგ). ახალი ზელანდიის ქალთა ნაკრების ფულბეკი პოშა ვ [post_title] => ფეხბურთელები, რომლებიც მთელი კარიერა ერთ გუნდში თამაშობდნენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => fekhburtelebi-romlebic-mteli-kariera-ert-gundshi-tamashobdnen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 14:27:25 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 10:27:25 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186089 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 1246 [max_num_pages] => 416 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 9bd14707ffdcc4de59c17a0319e453d9 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )