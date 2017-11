ჯიჯი ბუფონი და მისი მსოფლიო ჩემპიონატები (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mundiali [2] => bufoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187159 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mundiali [2] => bufoni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187159 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mundiali [2] => bufoni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => mundiali [2] => bufoni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187159) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (4172,1988,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187111 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-14 15:54:11 [post_date_gmt] => 2017-11-14 11:54:11 [post_content] => მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპი თითქმის დასრულდა, მისი მთავარი სენსაცია კი იტალიის ნაკრების მუნდიალს მიღმა დარჩენაა. თუმცა ”სკუადრა აძურა” ერთადერთი ძლიერი და ისტორიული გუნდი არ არის, რომელიც მსოფლიოს პირველობას გამოტოვებს. ასეთი კიდევ რამდენიმე ნაკრებია და უფრო მეტი - ძლიერი ფეხბურთელი. იმ ვარსკვლავებისაგან, რომლებიც მსოფლიო პირველობას დააკლდებიან, სიმბოლური გუნდების ჩამოყალიბებაც კი შეიძლება. ბუფონი (იტალია), ვალენსია (ეკვადორი), ალაბა (ავსტრია), ბონუჩი (იტალია), კოლაშინაცი (ბოსნია), ვიდალი (ჩილე), ვერატი (იტალია), სანჩესი (ჩილე), ჰამშიკი (სლოვაკეთი), ბეილი (უელსი), ობამეიანგი (გაბონი). ალტერნატიული ვარიანტი: ობლაკი (სლოვენია), იანმატი, ვან დეიკი (ჰოლანდია), მედელი (ჩილე), ბლინდი (ჰოლანდია), ჩალჰანოღლუ (თურქეთი), რემზი (უელსი), იარმოლენკო (უკრაინა), მხითარიანი (სომხეთი), მაჰრეზი (ალჟირი), ჯეკო (ბოსნია) და ერთიც: რობენი... სიმბოლური გუნდი, რომელიც მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერ წავა

იტალიის ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე არ იქნება. ასეთი რა ბოლოს 1958 წელს მოხდა, როდესაც „სკუადრა აძურამ" 1958 წლის შვედეთის მუნდიალი გამოტოვა (როგორი სიმბოლურია, რომ ახლა იტალია სწორედ შვედეთმა არ გაუშვა მსოფლიო პირველობაზე). ბუნებრივია, რუსეთის მოედნებზე ვერ ითამაშებს ლეგენდარული ჯანლუიჯი ბუფონი, რომელიც სწორედ რუსული მუნდიალის შემდეგ აპირებდა წასვლას. არ დასცალდა. „ეს ჩემი ბოლო მატჩი იყო ნაკრებში. მაპატიეთ, გვაპატიეთ ყველას", - თქვა ჯიჯიმ შვედეთთან ვერ მოგებული შეხვედრის შემდეგ, ცრემლები ვერ შეიკავა და პატარა ბავშვივით ბღაოდა. „მე ვტოვებ იტალიის ნაკრებს და მას ახალგაზრდა ბიჭებს ვუტოვებ - დონარუმასა და პერინის. იტალიურ ფეხბურთს რასაკვირველია აქვს მომავალი. ვეხვევი ბარძალის, ბონუჩის, კიელინის და დე როსის, რომლებთანაც ნაკრებში თითქმის 10 წელი გავატარე. ყველას მადლობას ვუხდი, ვინც ამ დროის განმავლობაში ჩვენთან იყო". ბუფონი იტალიის ნაკრებში 1997 წლიდან თამაშობს. მან ქვეყნის მთავარ გუნდში 175 მატჩი ჩაატარა. 2006 წელს ბუფონმა მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგო. გარდა ამისა, მის ანგარიშზეა 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის ვერცხლი და 2013 წლის კონფედერაციის თასის ბრინჯაოს მედალი. https://www.youtube.com/watch?v=aYLwUnKm7hc

ეს ჩემი ბოლო თამაში იყო. გვაპატიეთ: დიდი ჯიჯი ბუფონი ტირის (ვიდეო) "ლა ბოხიტასი" 2012 წელს შეიქმნა და იგი პროფესიონალი მოცეკვავეებსგან დაკომპლექტდა. ხუთი წელია "ლა ბოხიტასი" შეუცვლელი შემადგენლობითაა. "ბოკა ხუნიორსმა" გოგონების გულშემატკივართა გუნდი დაშალა. კლუბის ხელმძღვანელების თქმით, გულშემატკივართა გუნდის რამდენიმე წევრი საზოგადოებაზე უარყოფით ზემოქმედებაში იყო შემჩნეული. უარყოფით ზემოქმედებად კი რამდენიმე გოგონას ფემინისტური გამონათქვამები და რაც მთავარია მათ მიერ ბუენოს-აირესის ქალ მოსახლეობაში ამ იდეების გავრცელება ჩაითვალა.

"ლა ბოხიტასი" 2012 წელს შეიქმნა და იგი პროფესიონალი მოცეკვავეებსგან დაკომპლექტდა. ხუთი წელია "ლა ბოხიტასი" შეუცვლელი შემადგენლობითაა.

"ბოკას" მენეჯმენტი გოგონათა გუნდის რამდენიმე წევრის საქციელით წლევანდელი ზაფხულიდან მოყოლებული უკმაყოფილოა. როგორც მენეჯენტმა დაადგინა ფემინისტური მოძრაობის ინიციატორი ანაბელა კროსეტი იყო, რომელმაც გუნდის კიდევ რვა წევრი აიყოლია. გოგონათა ახალი საგულშემატკივრო გუნდის შექმნას "ბოკა" არ გეგმავს. https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=J85EZgDE40c

საზოგადოებაზე უარყოფითად მოქმედებთ: ბოკა ხუნიორსმა გოგონები სახლში გაუშვა (ვიდეო) 