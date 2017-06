ჯიჯი ჰადიდი „ვერსაჩეს“ შემოდგომა-ზამთრის ახალი კოლექციის რეკლამაში

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jiji-hadidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136867 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jiji-hadidi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 136867 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1947 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jiji-hadidi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jiji-hadidi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (136867) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1947) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 94535 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-10 10:00:44 [post_date_gmt] => 2016-12-10 06:00:44 [post_content] => ბოლო პერიოდში მოდელმა ჯიჯი ჰადიდმა მკვეთრად დაიკლო წონაში. ამ მომენტისთვის 178 სანტიმეტრი სიმაღლის ჰადიდის წონა კრიტიკულ 49 კილოგრამს შეადგენს. ჯიჯი ყოველთვის აღიარებდა, რომ მოსწონს თავისი მომრგვალებული ფორმები და საკუთარ გარეგნობაში არაფრის შეცვლა არ სურს. ცნობილია ისიც, რომ სწორედ არასტანდარტული ფორმების გამო გააფორმეს მასთან კონტრაქტი თავის დროზე ტომი ჰილფიგერმა და ჯერემი სკოტმა. როგორც გაირკვა, ყველაფრის მიზეზი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება - ჰაშიმოტოა, რომლის გამოც მოდელი წონაში ელვის სისწრაფით იკლებს. თავად ჰადიდის თქმით, მას არ სურდა, Victoria’s Secret-ის შოუსთვის ასე გამხდარიყო, ამიტომ ერთადერთი, რაც შეეძლო ბოქსის საშუალებით კუნთების გამკვრივება იყო. [gallery link="file" columns="5" ids="94538,94539,94540,94541,94542"] [post_title] => ჯიჯი ჰადიდი ელვის სისწრაფით ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jiji-hadidi-elvis-siswrafit-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-09 17:42:43 [post_modified_gmt] => 2016-12-09 13:42:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 90112 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-24 16:25:28 [post_date_gmt] => 2016-11-24 12:25:28 [post_content] => გასულ კვირას, American Music Awards-ის ცერემონიაზე, ჯიჯი ჰადიდმა ამერიკის მომავალ პირველ ლედის დასცინა. „მე მიყვარს ჩემი ქმარი, პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და ჩვენი შვილები, საშა და მალია“, - განაცხადა ჰადიდმა სლავური აქცენტით. ამ ნომრით 21 წლის მოდელმა 46 წლის მელანია ტრამპს დასცინა, რომელიც მეუღლის წინასაარჩევნო კამპანიაში გამოსვლის შემდეგ სკანდალში გაეხვია: გამოსვლის დიდი ნაწილი მიშელ ობამას მიმართვის კოპირებას წარმოადგენდა, ამიტომ ლიბერალურმა საზოგადოებამ ის პლაგიატში დაადანაშაულა. ჰადიდის ხუმრობა კი მაყურებელთა დიდ ნაწილს არ მოეწონა. აღნიშნული ნომრის ეთერში გასვლიდან მალევე მას ინტერნეტში მკვეთრი რეაგირება მოჰყვა. ღონისძიებიდან ორი დღის შემდეგ კი ჯიჯი ჰადიდმა საჯაროდ მოიხადა ბოდიში პაროდიის გამო. გოგონამ მელანიას მისამართით მიმართვა „ტვიტერზე“ გამოაქვეყნა. მან განმარტა, რომ აღნიშნული სცენა ხუმრობა იყო, რომელზეც პროფესიონალებმა იმუშავეს და მანაც შოუს სცენარის მიხედვით იმოქმედა. ღია წერილის ბოლოს, ჯიჯიმ იმედი გამოთქვა, რომ ამერიკის მომავალი პირველი ლედი იუმორით უყურებს მსგავს საკითხებს და გასართობი ტიპის გადაცემებს. ჯერჯერობით უცნობია, აპირებს თუ არა მისის ტრამპი წერილზე პასუხის გაცემას. [gallery link="file" ids="90115,90116,90117,90118,90119,90120"] [post_title] => ჯიჯი ჰადიდმა მელანია ტრამპის პაროდიის გამო ბოდიში მოიხადა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jiji-hadidma-melania-trampis-parodiis-gamo-bodishi-moikhada [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-24 16:25:37 [post_modified_gmt] => 2016-11-24 12:25:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=90112 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 78948 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-10-03 11:00:27 [post_date_gmt] => 2016-10-03 07:00:27 [post_content] => გასული უიქენდის მთავარი თემა, პარიზის მოდის კვირეულის ფარგლებში გამართული, Givenchy-ის მოდის ჩვენება გახდა. წვეულებაზე უამრავ ცნობილ ადამიანთან ერთად, მედიის ყურადღების ცენტრში მოხვდა წლის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული წყვილი, ზეინ მალიკი და ჯიჯი ჰადიდი. ცნობილი მუსიკოსი და მოდელი ხელჩაკიდებულები გამოჩნდნენ ჟურნალისტებთან. ჯიჯი ჰადიდი არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა სპორტულ ზედასა და მაღალყელინ ჩექმებში. ასევე სპორტული სტილის სამოსი შეარჩია ჩვენებაზე დასასწრებად ზეინ მალიკმაც. წყვილმა ჩვენება გაძლიერებული დაცვის თანხლებთ დატოვა, რადგან ფანებმა მათ თავისუფალი გადაადგილების საშუალება არ მისცეს. როგოც ფოტოებზე ჩანს, წყვილს რომანტიკული განწყობა ფანებმა ვერ დაურღვიეს. [gallery link="file" columns="4" ids="78957,78958,78960,78961"] [post_title] => ჯიჯი ჰადიდისა და ზეინ მალიკის იდილია ფანებმაც ვერ დაარღვიეს (ფოტო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jiji-hadidisa-da-zein-malikis-idilia-fanebmac-ver-daarghvies-foto [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-10-03 13:03:33 [post_modified_gmt] => 2016-10-03 09:03:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=78948 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 94535 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-10 10:00:44 [post_date_gmt] => 2016-12-10 06:00:44 [post_content] => ბოლო პერიოდში მოდელმა ჯიჯი ჰადიდმა მკვეთრად დაიკლო წონაში. ამ მომენტისთვის 178 სანტიმეტრი სიმაღლის ჰადიდის წონა კრიტიკულ 49 კილოგრამს შეადგენს. ჯიჯი ყოველთვის აღიარებდა, რომ მოსწონს თავისი მომრგვალებული ფორმები და საკუთარ გარეგნობაში არაფრის შეცვლა არ სურს. ცნობილია ისიც, რომ სწორედ არასტანდარტული ფორმების გამო გააფორმეს მასთან კონტრაქტი თავის დროზე ტომი ჰილფიგერმა და ჯერემი სკოტმა. როგორც გაირკვა, ყველაფრის მიზეზი ფარისებრი ჯირკვლის დაავადება - ჰაშიმოტოა, რომლის გამოც მოდელი წონაში ელვის სისწრაფით იკლებს. თავად ჰადიდის თქმით, მას არ სურდა, Victoria’s Secret-ის შოუსთვის ასე გამხდარიყო, ამიტომ ერთადერთი, რაც შეეძლო ბოქსის საშუალებით კუნთების გამკვრივება იყო. [gallery link="file" columns="5" ids="94538,94539,94540,94541,94542"] [post_title] => ჯიჯი ჰადიდი ელვის სისწრაფით ხდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jiji-hadidi-elvis-siswrafit-khdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-12-09 17:42:43 [post_modified_gmt] => 2016-12-09 13:42:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=94535 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 12 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 26eb4d8ea4a8d67979144cf700fe3801 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )