ჯილდოები, მოქალაქეობის დაბრუნება და წახალისება- პრემიერმა ქართულ დიასპორას ახალი ინიციატივები გააცნო

მოგიწოდებთ, იყავით იქ, სადაც ბრძანდებით, მაგრამ ამავე დროს იყავით სამშობლოშიც, - ასე მიმართა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ დიასპორის ფორუმზე შეკრებილ საზოგადოებას. უწმინდესმა გამოხატა სიხარული იმის გამო, რომ ქართული დიასპორის წარმომადგენლები სამშობლში იმყოფებიან. "რამდენიმე წლის წინ მე მოგიწოდებდით, რომ დაბრუნებულიყავით სამშობლოში. ახლა მოგიწოდებთ – იყავით იქ, სადაც ბრძანდებით. მაგამ ამავე დროს, იყავით სამშობლოში. ეს საჭიროა უპირველეს ყოვლისა საქართველოსთვის. მე მინდა, მადლობა მოგახსენოთ იმ სულიერი თუ მატერიალური დახმარებისთვის, რასაც სამშობლოსთვის აკეთებთ. თქვენ უნდა დაგვეხმაროთ მცირე და საშუალო ბიზნესის შექმნაში. ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენმა შვილებმა, რომლებიც მოღვაწეობენ და ცხოვრობენ უცხოეთში, არ დაივიწყონ ქართული ენა, ქართული კულტურა. ეკლესია-მონასტრები, რომლებიც შეიქმნა უცხოეთში, გახდა ცენტრები ჩვენი სულიერი, ქართული კულტურისა, შეიქმნა წრეები ქართული ცეკვის, სიმღერის, ქართული ენისა და ლიტერატურის და ამაში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ თქვენ", - ბრძანა უწმინდესმა და დიასპორის წარმომადგენლებს თხოვა, რომ საქართველოს მოქალაქეები იყვნენ. ილია მეორემ საუბრის ბოლოს აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს დაბრუნებაზე და საქართველოს გამთლიანებაზეც ისაუბრა. [post_title] => პატრიარქი ემიგრანტებს მიმართავს: იყავით იქ, სადაც ბრძანდებით, მაგრამ ამავე დროს იყავით სამშობლოშიც

"ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს," - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თავისუფლების მოედანზე განაცხადა. "მინდა, საქართველოს ყველა მოქალაქეს მივულოცო ეს განსაკუთრებული დღე - 26 მაისი, ჩვენი დამოუკიდებლობის დღე - დამოუკიდებლობის, რომლისთვისაც ჩვენმა ქვეყანამ ძალიან დიდი მსხვერპლი გაიღო, ძალიან ბევრი სირთულე გამოიარა და დღეს ადგას იმ გზას, რომელიც აუცილებლად მიიყვანს ჩვენს ქვეყანას უკეთესი მომავლისკენ. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი ქვეყნის გმირების, მართლაც საამაყო, სასიქადულო შვილების მსხვერპლი და სისხლი უკვალოდ არ ჩაივლის. ჩვენ აუცილებლად გავამთლიანებთ ჩვენს ქვეყანას, აუცილებლად ავაშენ ებთ ნამდვილად ევროპულ საქართველოს. მე ამაში ერთი წამით ეჭვი არ მეპარება. მინდა, ყველას მივულოცო - ჩვენი ქვეყნის მეგობრებსაც, რომლებსაც გული შესტკივათ ჩვენზე და მინდა, ყველა თქვენგანს მოგილოცოთ ეს უდიდესი დღესასწაული, რომელსაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. წელს ჩვენ ვზეიმობთ ასევე „ვეფხისტყაოსნის“ 850 წლის იუბილეს. ეს არის ნაწარმოები, რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის სულის განსხეულება და მისი სიბრძნე ატარებს ჩვენს ქვეყანას ყველაზე რთულ მომენტებში. ჩვენი ქვეყანა აუცილებლად გაბრწყინდება. გილოცავთ დღევანდელ დღეს!" - განაცხადა პრემიერმა. გიორგი კვირიკაშვილი რუსთაველის გამზირზე, დამოუკიდებლობის დღესთან დაკავშირებულ საზეიმო ღონისძიებებს უმცროს შვილთან, ნიკოლოზთან ერთად დაესწრო. ამერიკის შეერთებულ შტატბში მცხოვრები აქტიური მოქალაქე ალექსანდრე მაღლაფერიძე, საქართველოს მთავრობას, ერთი შეხედვით, უტოპიურ ინიციატივას სთავაზობს. მაღლაფერიძის განცხადებით, ბანკის ვალების მქონე მოსახლეობისათვის სესხის დაფარვა შესაძლებელია სახელმწიფომ ძალიან მარტივად მოაგვაროს და ამისთვის მხოლოდ ცოდნაა საჭირო. "ვფიქრობთ,რომ დღევანდელმა სახელმწიფო ხელისუფლებამ და კონკრეტულად ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა სასწრაფოდ უნდა გაატაროს ძირეული რეფორმები ამ საკითხთან მიმართებაში, და ჩვენი ქვეყნის საზოგადოებას მთლიანად მოუხსნას შესაბამისი რეფორმების ხარჯზე, ეს უზარმაზარი ფსიქოლოგიური სტრესი. ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობაში საბანკო ვალების მთლიანად დაფარვა უმოკლეს დროში, უმტკივნეულოდ, არის სავსებით შესაძლებელი და ეს რეფორმა არ მოიცავს არანაირ განსაკუთრებულ დიდ სირთულეებს და ის უკვე მრავალ ქვეყანაში წარმატებით გამოიყენეს სხვადასხვა ფინანსური კრიზისის დროს", - წერს მაღლაფერიძე სოციალურ ქსელში. ის თანამოაზრეებთან ერთად, ამ გეგმის განხორიცელებაში საქართველოს მთავრობას დახმარებას ჰპირდება. მაღლაფერიძე ითხოვს, რომ მისი ეს ინიციატივა, როგორმე ხელისუფლების წარმომაგდენლებამდე მივიდეს. "აქ მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლების სწორად გადადგმულ ნაბიჯებზეა ყველაფერი დამოკიდებული და თუ მათ ეს არ იციან როგორ არის ამ რეფორმის გატარება სასწრაფოდ შესაძლებელი გთხოვთ ყველას, რომ იქნებ თქვენ მაინც მიაწვდინოთ ხმა და ჩვენ გაუწევთ მათ ამერიკიდან სასწრაფოდ და საფუძვლიანად დახმარებას ! ! !.. მოსახლეობამ კარგად უნდა იცოდეს,რომ სახელმწიფოს მხრიდან ვალებისაგან მათი განთავისუფლება სახლში ლოგინზე წამოწოლას არ უნდა ნიშნავდეს და რაც ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია არ უნდა მოხდეს ახალი ვალების ხელახლა აღება.. სწორედ ამისათვის არის სასწრაფოდ სახელმწიფოს ჩარევა საჭირო და ძირეული რეფორმების გატარება,რის მერეც გარწმუნებთ,რომ ყველაფერი ზომიერად განვითარდება ქვეყანაში და დაიწყება ეკონომიკის ძალიან სწრაფად ზრდა", - წერს მაღლაფერიძე. [post_title] => "ბანკის ვალის მქონე მოსახლეობისთვის სესხის დაფარვა სახელმწიფოს შეუძლია" 