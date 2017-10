JIMSHER მსოფლიო საუკეთესო ალკოჰოლური სასმელების ათეულში შევიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => alkoholi [2] => sasmeli [3] => jimsher ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174608 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => alkoholi [2] => sasmeli [3] => jimsher ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 174608 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1213 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => alkoholi [2] => sasmeli [3] => jimsher ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => konkursi [1] => alkoholi [2] => sasmeli [3] => jimsher ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (174608) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2908,18217,1213,16160) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159986 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 11:52:20 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:52:20 [post_content] => ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსი“ იყალთოს ქვევრის სკოლა-აკადემიაში ქვევრის ღვინის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში ჩატარდა. კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება იყალთოს სამონასტრო კომპლექსში გაიმართა. უწყების ცნობით, კონკურსზე წარმოდგენილი 150 ღვინის ნიმუშიდან 22-მა ოქროს, 20-მა - ვერცხლის და 29-მ - ბრინჯაოს მედლები დაიმსახურა. კონკურსში საქართველოს გარდა ღვინოები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნიდან იყო წარმოდგენილი (საფრანგეთი, სერბეთი, სლოვენია და სხვა). „ის ღვინოები, რომლებმაც კონკურსზე ოქროს მედლები დაიმსახურა, წარდგენილი იქნება საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში, ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში, სადაც გამოფენა „საქართველო - ღვინის აკვანი“ იმართება“, - აცხადებენ სამინისტროში. ოქროს მედლები შემდეგმა ღვინოებმა მოიპოვა: „ბეროზას ღვინო საფერავი“ „წითელი მშრალი 2015“; „გიუაანი ქვევრის მწვანე“ „თეთრი მშრალი 2014“; „ბინეხი საფერავი ქვევრის“ „წითელი მშრალი 2015“; „ბინეხი მწვანე ქვევრის“ „თეთრი მშრალი 2015“; „მაყაშვილების მარანი“ „კაბერნე“ „წითელი მშრალი 2016“; გლეხური - რქაწითელი ქვევრი“ თეთრი მშრალი 2015; „კასრელი“ ჩიტისთვალა თეთრი მშრალი 2016; „კონჭო&კო მცვივანი“ კახური თეთრი მშრალი 2016; „კონჭო&კო“ ქისი ქვევრი თეთრი მშრალი 2014; „დურუჯი ველი“ საფერავი ქვევრი წითელი მშრალი 2013; „დურუჯი ველი“ რქაწითელი ქვევრი თეთრი მშრალი 2013; „მანაველი“ ქვევრი მწვანე პრემიუმ თეთრი მშრალი 2015; „მონასტრის ქვევრის ღვინო მწვანე“ თეთრი მშრალი 2015; „საგვარეულო მარანი“ საფერავი წითელი მშრალი 2016; „ჭოტიაშვილის ვენახები“ რჩეული ქვევრი მწვანე თეთრი მშრალი 2015; „ჭოტიაშვილის ვენახები“ რჩეული ქვევრი ხიხვი თეთრი მშრალი 2014; „მეღვინეობა ჩელთი“ ჩელთი ქვევრის თეთრი მშრალი 2016; „ვიტა ვინეა“ ქისი თეთრი მშრალი 2014; „დაქიშვილის ოჯახის ვენახები“ Dakishvili Family Selection Amber Dry თეთრი მშრალი 2015; „დაქიშვილის ოჯახის ვენახები“ Dakishvili Family Selection Red Dry წითელი მშრალი 2015; „ავთანდილ ბედენაშვილის ღვინის საწარმო - წარაფი“ თეთრი მშრალი 2014; „ავთანდილ ბედენაშვილის ღვინის საწარმო - წარაფი“ ქვევრი დოდო, თეთრი მშრალი 2015; სამინისტროს ინფორმაციით, „ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსის“ ჟიურის წევრები ქართველი და უცხოელი პროფესიონალები იყვნენ, მათ შორის, ცნობილი ამერიკელი ღვინის მაგისტრი ლიზა გრანიკი. [post_title] => ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qvevris-ghvinis-pirveli-saertashoriso-konkursis-gamarjvebulebi-ukve-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:53:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:53:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159986 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 159592 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-04 11:54:51 [post_date_gmt] => 2017-09-04 07:54:51 [post_content] => 2017 წლის აგვისტოში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 0,2 პროცენტი, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 5,7 პროცენტი შეადგინა. ამის შესახებ ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ავრცელებს. საქსტატის ცნობით, მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: საცხოვრებელი, წყალი, ელ. ენერგია, აირი: ფასები გაიზარდა 1,9 პროცენტით და ჯგუფის წვლილმა ინდექსის მთლიან ცვლილებაში 0,17 პროცენტული პუნქტი შეადგინა. ფასების ზრდა დაფიქსირდა ელექტროენერგიაზე, აირსა და სათბობის სხვა სახეებზე (2,9 პროცენტი); სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ჯგუფში ფასების 0.5 პროცენტიანი ზრდა დაფიქსირდა, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,16 პროცენტული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: რძე, ყველი და კვერცხი (5,4 პროცენტი), აგრეთვე ხილი და ყურძენი (1,7 პროცენტი). ამასთან, ფასები შემცირდა ბოსტნეულზე (-3,8 პროცენტი); ტრანსპორტი: ჯგუფში ფასები შემცირდა 0,7 პროცენტით, რამაც ინფლაციის თვიურ მაჩვენებელზე -0,09 პროცენტული პუნქტით მოახდინა ზეგავლენა. წლიური ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ შემდეგ ჯგუფებზე: სურსათი და უალკოჰოლო სასმელები: ფასები გაიზარდა 6,2 პროცენტით, რაც 1,88 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე: ბოსტნეული და ბაღჩეული (18,4 პროცენტი), რძე, ყველი და კვერცხი (11,9 პროცენტი), ხორცი და ხორცის პროდუქტები (7,4 პროცენტი), თევზეული (6,8 პროცენტი), ზეთი და ცხიმი (6,1 პროცენტი); ტრანსპორტი: ფასები მომატებულია 11,6 პროცენტით, რამაც წლიურ ინფლაციაში 1,46 პროცენტული პუნქტი შეიტანა. ფასები მომატებულია პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე (16,2 პროცენტი); ალკოჰოლური სასმელები, თამბაქო: ფასები გაიზარდა 17,5 პროცენტით, რაც 1,14 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაზე. ჯგუფში ფასების მატება დაფიქსირდა თამბაქოს ნაწარმზე (37,3 პროცენტი); ჯანმრთელობის დაცვა: ფასები გაიზარდა 7,8 პროცენტით, რაც 0,69 პროცენტული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაში. ჯგუფში ფასებმა მოიმატა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურის და მოწყობილობების ქვეჯგუფზე (20,9 პროცენტი). [post_title] => წლიური ინფლაცია აგვისტოში 5,7 პროცენტია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => wliuri-inflacia-agvistoshi-57-procentia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:23:47 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:23:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159592 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 159291 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-01 18:40:42 [post_date_gmt] => 2017-09-01 14:40:42 [post_content] => ღვინის ახალმა ქართულმა ბრენდმა Chigogidze Wines უმაღლესი ჯილდო აიღო. კომპანია იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში გამართულ აზიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო კონკურსში 20th Japan Wine Challenge 2017 მონაწილეობდა, სადაც სხვა ქართულ ღვინოებთან ერთად მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწია. როგორც ”ფორტუნას” Chigogidze Wines-ის მთავარმა მეღვინემ, გიორგი სვანიძემ განუცხადა, „ჩიგოგიძე ვაინს“-ის „საფერავი 2015“-მა მოიპოვა კონკურსის უმაღლესი ჯილდო - პლატინის მედალი და რეგიონალური „ტროფი“, როგორც საუკეთესო წითელი ღვინო საქართველოდან. ”ჩვენთვის ეს გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან, კონკურსში მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 200-მდე კომპანიის 1700 ღვინო იყო წარმოდგენილი, რომელთაც მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან მოწვეული პროფეიონალები აფასებდნენ. მათ შორის, საფრანგეთის, ავსტრალიის, ავსტრიის, ჩილეს, იტალიის, ახალი ზელანდიის და სხვა ქვეყნების წარმომადგელები. კონკურსზე სულ 19-მა ღვინომ მოიპოვა პლატინის მედალი და მათ შორის არის Chigogidze Wines-ის ღვინო. ამიტომ, ჩვენთვის - როგორც ღვინის ბაზარზე ახალი კომპანიისთვის ეს ჯილდო დიდი აღიარებაა”, - აღნიშნა გიორგი სვანიძემ. მისივე ინფორმაციით, ამ ეტაპზე კომპანია 6-7 სახეობის ღვინოს აწარმოებს, როგორც კლასიკურ ევროპულ ღვინოებს, ისე ქვევრის ღვინოს. ”რაც შეეხება სამომავლო გეგმებს, 2017 წლის რთველის შემდეგ ვგეგმავთ, ქვევრის ღვინის მიმართულებით მომხმარებელს სიახლე და რამდენიმე სახეობის ახალი ქვევრის ღვინო შევთავაზოთ”, - განმარტა კომპანიის მთავარმა მეღვინემ. ცნობისთვის, ქართულ ბაზარზე ღვინის ახალი ბრენდი Chigogidze Wines 2017 წლის იანვრიდან გამოჩნდა. ის, რაც Chigogidze Wines სხვა ღვინოებისგან გამოარჩევს, განსაკუთრებული გემო, მცირე რაოდენობა და ხელით დამზადებული სასმელია. დანარჩენი ქართული ღვინოები კი, რომლებმაც ასევე მოიპოვა აღიარება ტოკიოში გამართულ აზიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საერთაშორისო კონკურსში, შემდეგია: 2 ოქროს მედალი მოიპოვა „ვაზიანი კომპანის“ ხაზის „მაყაშვილის მარნის“ ღვინოებმა: „მწვანე 2016“ და „ხიხვი 2016“. „ხიხვი 2016“-მა ასევე დაიმსახურა რეგიონალური „ტროფი“, როგორც საუკეთესო თეთრმა ღვინომ საქართველოდან. ვერცხლის მედლები მოიპოვა კომპანია „ბადაგონის“ „GAU#5 WHITE ONE 2015“-მა და „ჩიგოგიძე ვაინს“-ის „ალექსანდროული 2015“-მა. ბრინჯაოს მედლებით დაჯილდოვდა ასევე „ბადაგონის“ სამი ღვინო: „BADAGONI BRUT 2015“, ”MAESTRO SAPERAVI 2015“ და „SAPERAVI RESERVE 2010“. ჯილდოების გადაცემის ცერემონიალი მიმდინარე წლის ნოემბერში, ან 2018 წლის თებერვალში გაიმართება. [post_title] => Chigogidze Wines-მა ტოკიოში უმაღლესი ჯილდო მოიპოვა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chigogidze-wines-ma-tokioshi-umaghlesi-jildo-moipova [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-01 18:42:27 [post_modified_gmt] => 2017-09-01 14:42:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159291 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 159986 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-09-05 11:52:20 [post_date_gmt] => 2017-09-05 07:52:20 [post_content] => ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები გამოვლინდა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, „ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსი“ იყალთოს ქვევრის სკოლა-აკადემიაში ქვევრის ღვინის მეოთხე საერთაშორისო სიმპოზიუმის ფარგლებში ჩატარდა. კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება იყალთოს სამონასტრო კომპლექსში გაიმართა. უწყების ცნობით, კონკურსზე წარმოდგენილი 150 ღვინის ნიმუშიდან 22-მა ოქროს, 20-მა - ვერცხლის და 29-მ - ბრინჯაოს მედლები დაიმსახურა. კონკურსში საქართველოს გარდა ღვინოები მსოფლიოს რამდენიმე ქვეყნიდან იყო წარმოდგენილი (საფრანგეთი, სერბეთი, სლოვენია და სხვა). „ის ღვინოები, რომლებმაც კონკურსზე ოქროს მედლები დაიმსახურა, წარდგენილი იქნება საფრანგეთის ქალაქ ბორდოში, ღვინის მსოფლიო ცივილიზაციის ცენტრში, სადაც გამოფენა „საქართველო - ღვინის აკვანი“ იმართება“, - აცხადებენ სამინისტროში. ოქროს მედლები შემდეგმა ღვინოებმა მოიპოვა: „ბეროზას ღვინო საფერავი“ „წითელი მშრალი 2015“; „გიუაანი ქვევრის მწვანე“ „თეთრი მშრალი 2014“; „ბინეხი საფერავი ქვევრის“ „წითელი მშრალი 2015“; „ბინეხი მწვანე ქვევრის“ „თეთრი მშრალი 2015“; „მაყაშვილების მარანი“ „კაბერნე“ „წითელი მშრალი 2016“; გლეხური - რქაწითელი ქვევრი“ თეთრი მშრალი 2015; „კასრელი“ ჩიტისთვალა თეთრი მშრალი 2016; „კონჭო&კო მცვივანი“ კახური თეთრი მშრალი 2016; „კონჭო&კო“ ქისი ქვევრი თეთრი მშრალი 2014; „დურუჯი ველი“ საფერავი ქვევრი წითელი მშრალი 2013; „დურუჯი ველი“ რქაწითელი ქვევრი თეთრი მშრალი 2013; „მანაველი“ ქვევრი მწვანე პრემიუმ თეთრი მშრალი 2015; „მონასტრის ქვევრის ღვინო მწვანე“ თეთრი მშრალი 2015; „საგვარეულო მარანი“ საფერავი წითელი მშრალი 2016; „ჭოტიაშვილის ვენახები“ რჩეული ქვევრი მწვანე თეთრი მშრალი 2015; „ჭოტიაშვილის ვენახები“ რჩეული ქვევრი ხიხვი თეთრი მშრალი 2014; „მეღვინეობა ჩელთი“ ჩელთი ქვევრის თეთრი მშრალი 2016; „ვიტა ვინეა“ ქისი თეთრი მშრალი 2014; „დაქიშვილის ოჯახის ვენახები“ Dakishvili Family Selection Amber Dry თეთრი მშრალი 2015; „დაქიშვილის ოჯახის ვენახები“ Dakishvili Family Selection Red Dry წითელი მშრალი 2015; „ავთანდილ ბედენაშვილის ღვინის საწარმო - წარაფი“ თეთრი მშრალი 2014; „ავთანდილ ბედენაშვილის ღვინის საწარმო - წარაფი“ ქვევრი დოდო, თეთრი მშრალი 2015; სამინისტროს ინფორმაციით, „ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსის“ ჟიურის წევრები ქართველი და უცხოელი პროფესიონალები იყვნენ, მათ შორის, ცნობილი ამერიკელი ღვინის მაგისტრი ლიზა გრანიკი. [post_title] => ქვევრის ღვინის პირველი საერთაშორისო კონკურსის გამარჯვებულები უკვე ცნობილია [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qvevris-ghvinis-pirveli-saertashoriso-konkursis-gamarjvebulebi-ukve-cnobilia [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-05 11:53:13 [post_modified_gmt] => 2017-09-05 07:53:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=159986 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 49 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 17fcc1fb81b20c98968898c7afe7b53a [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )