ჯიპისი – 22 წელი და კვლავ ახალი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jipisi [1] => jps [2] => metividreaftiaqi [3] => 22weli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138331 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jipisi [1] => jps [2] => metividreaftiaqi [3] => 22weli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 138331 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5380 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jipisi [1] => jps [2] => metividreaftiaqi [3] => 22weli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jipisi [1] => jps [2] => metividreaftiaqi [3] => 22weli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (138331) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16484,5380,16482,16483) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 61105 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-07-01 10:15:00 [post_date_gmt] => 2016-07-01 06:15:00 [post_content] => „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ და ფარმაცევტული კომპანია „ჯიპისი“ ერთობლივ აქციას იწყებენ. აქციის ფარგლებში 1 და 2 ივლისს თბილისიდან მოწვეული კარდიოლოგები, შუახევის რაიონულ ჰოსპიტალში, გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიების გამოსავლენად უფასო კარდიოლოგიურ გასინჯვებს ჩაატარებენ. როგორც ”ფორტუნას” „სამედიცინო კორპორაცია ევექსიდან“ აცნობეს, პაციენტები მიიღებენ კარდიოლოგის კონსულტაციას, ასევე ჩაუტარდებათ ელექტრო კარდიოგრაფია და გულის ექო -კარდიოგრაფია. ”იმ პაციენტებს, რომლებსაც აქციის ფარგლებში გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგია გამოუვლინდებათ, ფარმაცევტული კომპანია „ჯიპისი“ ყველა საჭირო და აუცილებელ კარდიოლოგიურ მედიკამენტს, ერთჯერადად, უფასოდ გადასცემს”, - განაცხადეს ”ევექსში”. მათივე ცნობით, შუახევის რაიონულ ჰოსპიტალში კონსულტაციები 10:00 სთ-დან 15:00 სთ-მდე გაგრძელდება. [post_title] => ”ევექსი” და ”ჯიპისი” ერთობლივ აქციას იწყებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eveqsi-da-jipisi-ertobliv-aqcias-iwyeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-01 09:31:24 [post_modified_gmt] => 2016-07-01 05:31:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=61105 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 44360 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-04-14 15:43:14 [post_date_gmt] => 2016-04-14 11:43:14 [post_content] => სააფთიაქო ქსელი ”ჯიპისი” საკუთარ მომხმარებელს რამდენიმე სახის აქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, ამ ეტაპზე ”ჯიპისის” ყველა აფთიაქში მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს ისარგებლოს „ელფის" აპარატით. ”ელფში” ყოველთვის ნახავთ თქვენთვის საინტერესო შემოთავაზებას. ამჯერად გთავაზობთ ფასდაკლების კუპონებს და გაძლევთ საუკეთესო შეთავაზებებს 500-მდე პროდუქტზე,"- განაცხადეს ”ჯიპისიში”. სააფთიქო ქსელში შემდეგი სახის ფასდაკლებები მოქმედებს:

"ჰაგისის" ტრუსებზე და "ლიბეროს" საფენებზე 30% ფასდაკლება (სრული ასორტიმენტი);

"ნესტლეს" და "მილინ პარასის" ფაფებზე 1+1 აქცია (1 ნებისმიერი ფაფის შეძენისას მე-2 საჩუქრად);

ფრანგული კოსმეტიკის ნაკრებებზე 30%-იანი ფასდაკლება;

"ჯილეტის" პროდუქცია 30%-იანი ფასდაკლება (სრული ასორტიმენტი, მათ შორის, "ვენუსის" საპარსები);

თმის საღებავები: "ლონდა" და "ველა" 30% ფასდაკლებით, "ექსელანსი" 20% ფასდაკლებით;

შამპუნები: Pantene და Head & Shoulders 30% ფასდაკლებით;

სეზონური მედიკამენტები (ალერგიის საწინააღმდეგო) 30% ფასდაკლებით;

პირის ღრუს მოვლის პროდუქტები: Blend-a-med, Oral B, Parodontax 30 % ფასდაკლებით (სრული ასორტიმენტი)

როგორც კომპანიაში განმარტეს, კვლავ ძალაშია ფასდაკლების დღეები მედიკამენტებზე სამშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს. გარდა ამისა, მუდმივი მოხმარების მედიკამენტებზე ყოველდღე მოქმედებს ინდივიდუალური ფასდაკლება 22-დან 40%-მდე. [post_title] => ”ჯიპისის” ქსელი მომხმარებელს აქციებს სთავაზობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => jipisis-qseli-momkhmarebels-aqciebs-stavazobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-04-14 15:43:14 [post_modified_gmt] => 2016-04-14 11:43:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=44360 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 61105 [post_author] => 8 [post_date] => 2016-07-01 10:15:00 [post_date_gmt] => 2016-07-01 06:15:00 [post_content] => „სამედიცინო კორპორაცია ევექსი“ და ფარმაცევტული კომპანია „ჯიპისი“ ერთობლივ აქციას იწყებენ. აქციის ფარგლებში 1 და 2 ივლისს თბილისიდან მოწვეული კარდიოლოგები, შუახევის რაიონულ ჰოსპიტალში, გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგიების გამოსავლენად უფასო კარდიოლოგიურ გასინჯვებს ჩაატარებენ. როგორც ”ფორტუნას” „სამედიცინო კორპორაცია ევექსიდან“ აცნობეს, პაციენტები მიიღებენ კარდიოლოგის კონსულტაციას, ასევე ჩაუტარდებათ ელექტრო კარდიოგრაფია და გულის ექო -კარდიოგრაფია. ”იმ პაციენტებს, რომლებსაც აქციის ფარგლებში გულ-სისხლძარღვთა პათოლოგია გამოუვლინდებათ, ფარმაცევტული კომპანია „ჯიპისი“ ყველა საჭირო და აუცილებელ კარდიოლოგიურ მედიკამენტს, ერთჯერადად, უფასოდ გადასცემს”, - განაცხადეს ”ევექსში”. მათივე ცნობით, შუახევის რაიონულ ჰოსპიტალში კონსულტაციები 10:00 სთ-დან 15:00 სთ-მდე გაგრძელდება. [post_title] => ”ევექსი” და ”ჯიპისი” ერთობლივ აქციას იწყებენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => eveqsi-da-jipisi-ertobliv-aqcias-iwyeben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-07-01 09:31:24 [post_modified_gmt] => 2016-07-01 05:31:24 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=61105 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 080cf29c00302f7c9f2e89c86e7f9cd3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )