ჯოლი შიშობს, რომ მისი აყვანილი შვილი ბიოლოგიურ დედას დაუბრუნდება

ამერიკელმა მსახიობმა და რეჟისორმა ანჯელინა ჯოლიმ დედაზე, მარშელინ ბერტრანზე ისაუბრა. ვარსკვლავმა მშობელი 2007 წელს 56 წლის ასაკში დაკარგა და ამ დანაკლისს დღემდე ძალიან განიცდის. მსახიობის თქმით, დედა მისთვის ბავშვების აღზრდის საკითხში მისაბაძი მაგალითი იყო და დღეს რომ ცოცხალი იყოს, ის საუკეთესო ბებია იქნებოდა. მისი თქმით, ის ხშირად ფიქრობს დედაზე და ცდილობს გაიგოს, როგორ მოიქცეოდა ის მის ადგილას, კონკრეტულ სიტუაციებში და რას ურჩევდა. ჯოლი: ყველაფერს დავთმობდი, ოღონდ ახლა ჩემს გვერდით იყოს

პაპარაცებმა ანჯელინა ჯოლის ახალი სახლის მიმდებარედ სატვირთო მანქანები შენიშნეს. ასევე დააფიქსირეს საშოპინგოდ გამოსული ვარსკვლავი. 41 წლის ჯოლი თეთრ კაბაში, მოსასხამსა და „ქლოეს" კლასიკურ ფეხსაცმელში შეუდარებლად გამოიყურებოდა. რაც შეეხება მის ახალ საცხოვრებელს, მასში ანჯელინამ 25 მილიონი დოლარი გადაიხადა. სახლს, რომელიც 1913 წელს არის აშენებული, ლოს-ანჯელესის ულამაზესი ხედი აქვს. მასში განთავსებულია 6 საძინებელი, 10 სააბაზანო, სამ სართულიანი სპორტული დარბაზი, აუზი და სტუდიო-სახლი სტუმრებისთვის. ვილა ლოს-ფელიზის რაიონში მდებარეობს, ბრედ პიტის სახლთან ახლოს. ანჯელინა ჯოლი შვილებთან ერთად ახალ სახლში გადავიდა „სუიციდს არ ვაპირებ" - ბრედ პიტის მორიგი აღიარება

ჟურნალ GQ–ს გულახდილი ინტერვიუს შემდეგ, რომელმაც მსოფლიო აალაპარაკა, ბრედ პიტმა, ახალი ფილმის "ომის მანქანა" პრომოტურის ფარგლებში, ინტერვიუ Associated Press-ს მისცა. „მე საიდუმლო არ მაქვს, არაფერი მაქვს დასამალი, მაგრამ თუ არ ვსაუბრობთ ჩვენს განცდებზე, ამით უკეთ არ ვხდებით, ბავშვები ჩემი სიცოცხლის აზრია და ისინი ყოველთვის პრიორიტეტი იქნება ჩემს ცხოვრებაში", - განაცხადა ბრედმა ჟურნალისტების კითხვაზე, როგორც გრძნობს ახლა თავს, მან უპასუხა: „სუიციდს არ ვაპირებ. განქორწინება კანონზომიერი პროცესია და ყველაფრის მიუხედავად, ცხოვრება გრძელდება". შეგახსენებთ, რომ უახლოეს მომავალში ბრედი პროდიუსერის კარიერის განვითარებას გეგმავს. ამჟამად ის ერთდროულად რამდენიმე პროექტზე მუშაობს, რომელთა შესახებაც ცნობილი მოგვიანებით გახდება. ჯოლი: ყველაფერს დავთმობდი, ოღონდ ახლა ჩემს გვერდით იყოს

ამერიკელმა მსახიობმა და რეჟისორმა ანჯელინა ჯოლიმ დედაზე, მარშელინ ბერტრანზე ისაუბრა. ვარსკვლავმა მშობელი 2007 წელს 56 წლის ასაკში დაკარგა და ამ დანაკლისს დღემდე ძალიან განიცდის. მსახიობის თქმით, დედა მისთვის ბავშვების აღზრდის საკითხში მისაბაძი მაგალითი იყო და დღეს რომ ცოცხალი იყოს, ის საუკეთესო ბებია იქნებოდა. მისი თქმით, ის ხშირად ფიქრობს დედაზე და ცდილობს გაიგოს, როგორ მოიქცეოდა ის მის ადგილას, კონკრეტულ სიტუაციებში და რას ურჩევდა.