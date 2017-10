ჯორჯ მაიკლის უკანასკნელი ინტერვიუ, სადაც ვარსკვლავი გარდაცვლილ ბოიფრენდს იხსენებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jorj-maikli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173588 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => jorj-maikli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 173588 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 11739 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => jorj-maikli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => jorj-maikli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (173588) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11739) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 159877 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-04 19:36:43 [post_date_gmt] => 2017-09-04 15:36:43 [post_content] => ძაღლები საკუთარ ერთგულებას რომ არაერთხელ გვიმტკიცებენ, ამის უამრავი ფაქტები არსებობს. უანგარო სიყვარულის ისტორიებს ამჯერად მუსიკოს ჯორჯ მაიკლის ძაღლიც შეემატა. ამის შესახებ ინფორმაციას The Sun-ი ავრცელებს. 11 წლის ლაბრადორი სახელად ები დღემდე არ შორდება იმ ადგილს, სადაც მომღერლის მემორიალი მდებარეობს. რამდენიმე თვეა რაც მუსიკოსის ოჯახის წევრებს ძაღლი სახლში არ მიყვება, ამიტომ ისინი მემორიალთან მიდიან , რათა ები გამოკვებონ. როგორც მუსიკოსების მეგობრები აღნიშნავენ, მაიკლის გარდაცვალების შემდეგ ლაბრადორის თვალები უსიცოცხლო გახდა.ცნობილია , რომ ჯორჯ მაიკლი სიცოცხლის მანძილზე ცხოველთა კეთილდღეობის საქვემოქმედო საქმიანობაში იყო ჩართული, ები კი 2006 წელს შეიძინა. შეგახსენებთ, მუსიკოსი 2016 წლის 25 დეკემბერს საკუთარ სახლში 53 წლისა გარდაიცვალა.სიკვდილის მიზეზების გამოძიების გამო, მომღერალს სამი თვის განმავლობაში ვერ კრძალავდნენ. მარტის დასაწყისში ცნობილი გახდა, რომ ის კარდიომიოპათიის და მიოკარდის ანთებისგან, ასევე ღვიძლის დაავადებისგან გარდაიცვალა. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="159882,159881,159883,159880"]

ჯორჯ მაიკლის ძაღლი მუსიკოსის მემორიალს დღემდე არ შორდება (ფოტოები)

ჯორჯ მაიკლის ნათესავების მოთხოვნით, მომღერლის ბოიფრენდმა, ფადი ფავაზმა ვარსკვლავის კუთვნილი ლონდონის სახლი დატოვა. მამაკაცმა გადაწყვიტა, რომ საყვარელი ადამიანის ოჯახთან შეწინააღმდეგება არ ღირს და მიუხედავად, რომ სახლში ბევრი ლამაზი მომენტი ახსოვს, მათი მოთხოვნა შეასრულა. რაც შეეხება მაიკლის დებს, მელანის და იოდას, ისინი ჯერ სახლის გაქირავებას, შემდეგ კი მის გაყიდვას გეგმავენ. უკვე ცნობილია, რომ სახლში ცხოვრების მსურველმა ერთ ღამეში 25 000 ფუნტი უნდა გადაიხადოს. რაც შეეხება გაყიდვას, ვარსკვლავის ნათესავები მასში 5 მილიონ დოლარს ითხოვენ. შეგახსენებთ, რომ ჯორჯ მაიკლი 2016 წლის 25 დეკემბერს, 53 წლის ასაკში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ჯორჯ მაიკლის სახლიდან ნათესავებმა მისი ბოიფრენდი გააძევეს

ბრიტანელი მომღერალი ჯორჯ მაიკლი 2016 წლის 25 დეკემბერს მოულოდნელად გარდაიცვალა, მისმა ბოიფრენდმა, ფადი ფავაზმა მუსიკოსი სახლში იპოვა. სხეულზე ძალადობის კვალი არ იყო, ექსპერტიზის დასკვნის შედეგად კი ცნობილი გახდა, რომ მაიკლს გული გაუჩერდა. ოფიციალური განცხადება მომღერლის დაკრძალვასთან დაკავშირებით არ გაკეთებულა, თუმცა რამდნეიმე დღის წინ, ფავაზმა გაავრცელა ფოტო, რომელიც საღამოს საათებში სასაფლაოზე არის გადაღებული. გამოცემა dailymail.co.uk წერს, რომ ოჯახმა მუსიკოსი ყველასგან მალულად ჩრდილოეთ ლონდონში, ჰაიგეითის სასაფლაოზე, დედის გვერდით დაკრძალა. მათივე ცნობით, ცერემონიას 30-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ჯორჯ მაიკლი გარდაცვალებიდან სამი თვის მერე დაკრძალეს 