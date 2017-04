ჯორჯიან ეარვეისი: ქართული ავიაცია განადგურების პირასაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania [3] => arajansaghi-konkurencia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126349 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania [3] => arajansaghi-konkurencia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 126349 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania [3] => arajansaghi-konkurencia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aviakompaniebi [1] => jorjian-earveisi [2] => qartuli-aviakompania [3] => arajansaghi-konkurencia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (126349) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (15271,5820,6328,15270) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124353 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-21 15:22:48 [post_date_gmt] => 2017-04-21 11:22:48 [post_content] => Wizzair გეგმავს, რომ ორი წლის შემდეგ ქართულ ბაზარზე ლიდერის პოზიცია დაიკავოს. ამის შესახებ ავიაკომპანიის პრეზიდენტმა ჯოზეფ ვარადიმ განაცხადა. არსებული მონაცემებით, wizzair საქართველოს მთლიანი ავიაბაზრის 40%–ს იკავებს, ხოლო დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებში ლიდერია. დაბალბიუჯეტიან ავიაკომპანიებს შორის ვიზეარის კონკურენტი flydubai–ია რომელსაც ქართული ავიაბაზრის 35 % უჭირავს. "ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ბაზარზე გაფართოებისთვის. ბაზირების დაწყებიდან მხოლოდ 6 თვეში ვიზეარს შესანიშნავი შედეგი და მგზავრთნაკადი ჰქონდა, ეს შედეგი მუდმივად უმჯობესდება – 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, კი მგზავრთნაკადი გასამმაგებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან და მგზავრებს კიდევ უფრო მეტ, ახალ და საინტერესო ავიამიმართულებას შევთავაზებთ, რითაც ქვეყნის ეკონომიკურ და ბიზნეს განვითარებას შევუწყობთ ხელს", – აღნიშნა ჯოზეფ ვარადიმ. ავიაკომპანიის პრეზიდენტი თვლის, რომ მუდმივად მზარდი მგზავრთნაკადი, კომპანიის გამართული ბიზნეს გეგმის დამსახურებაა. Georgian Airways ახალი მიმართულებებით ფრენებს იწყებს

ქართული ავიაკომპანია Georgian Airways ლონდონისა და პრაღის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისების განხორციელებას იწყებს. როგორც "ფორტუნას" ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრესსამსახურიდან აცნობეს, თბილისი-ლონდონი (გეთვიკის აეროპორტი)-თბილისი საჰაერო ხაზზე ოპერირებას ავიაკომპანია 15 მაისიდან, კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ორშაბათსა და შაბათს გეგმავს. ავირეისები თბილისი-პრაღა-თბილისის მიმართულებაზე კი 22 მაისიდან, ასევე კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ ორშაბათსა და შაბათს შესრულდება. ამასთან, ზაფხულის სანავიგაციო სეზონიდან „ჯორჯიან ეარვეისი" განაახლებს ოპერირებას კიევისა და ხარკოვის მიმართულებებით შემდეგი განრიგით: თბილისი-კიევი (ჟულიანის აეროპორტი)-თბილისი - ავიარეისები განხორციელდება 2 აპრილიდან, ყოველდღიურად, კვირაში 7 სიხშირით; თბილისი-ხარკოვი-თბილისი - ფრენები შესრულდება 12 აპრილიდან სეზონის ბოლომდე, კვირაში 2 სიხშირით ყოველ ოთხშაბათსა და შაბათს. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სსიპ სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ აღნიშნულ საჰაერო ხაზებზე ოპერირების ნებართვა ავიაკომპანიას 2017 წლის 21 მარტს მიენიჭა. [post_title] => Georgian Airways ახალი მიმართულებებით ფრენებს იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => georgian-airways-akhali-mimartulebebit-frenebs-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-22 13:43:56 [post_modified_gmt] => 2017-03-22 09:43:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=116769 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 111443 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-02-27 15:58:52 [post_date_gmt] => 2017-02-27 11:58:52 [post_content] => ქართული ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისი“ თბილისი-ბეირუთი-თბილისის საჰაერო ხაზზე იწყებს ოპერირებას. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაგადამზიდველს ახალ მიმართულებაზე ფრენების განხორციელების ნებართვა 23 თებერვალს მიენიჭა. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ლიბანის დედაქალაქის მიმართულებით ფრენებს Georgian Airways ორი ჩარტერული რეისის (13 და 17 აპრილი 2017 წ.) განხორციელებით იწყებს, ივნისიდან კი ავიაკომპანია მრავალჯერად ჩარტერულ რეისებს ყოველ კვირას, შემდეგი განრიგით შეასრულებს: 27 ივნისიდან - 13 სექტემბერის ჩათვლით: კვირაში 1 სიხშირით, ყოველ სამშაბათს; 29 ივლისიდან - 3 სექტემბრამდე შუალედში: კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. ფრენები ბოინგ B737-700/500 ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება. „ჯორჯიან ეარვეისი" ლიბანში ფრენებს იწყებს

ქართული ავიაკომპანია „ჯორჯიან ეარვეისი" თბილისი-ბეირუთი-თბილისის საჰაერო ხაზზე იწყებს ოპერირებას. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს მიერ ავიაგადამზიდველს ახალ მიმართულებაზე ფრენების განხორციელების ნებართვა 23 თებერვალს მიენიჭა. როგორც სააგენტოში აცხადებენ, ავიაკომპანიის მიერ წარმოდგენილი განაცხადის მიხედვით, ლიბანის დედაქალაქის მიმართულებით ფრენებს Georgian Airways ორი ჩარტერული რეისის (13 და 17 აპრილი 2017 წ.) განხორციელებით იწყებს, ივნისიდან კი ავიაკომპანია მრავალჯერად ჩარტერულ რეისებს ყოველ კვირას, შემდეგი განრიგით შეასრულებს: 27 ივნისიდან - 13 სექტემბერის ჩათვლით: კვირაში 1 სიხშირით, ყოველ სამშაბათს; 29 ივლისიდან - 3 სექტემბრამდე შუალედში: კვირაში 2 სიხშირით, ყოველ სამშაბათსა და შაბათს. ფრენები ბოინგ B737-700/500 ტიპის საჰაერო ხომალდებით განხორციელდება. "ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ბაზარზე გაფართოებისთვის. ბაზირების დაწყებიდან მხოლოდ 6 თვეში ვიზეარს შესანიშნავი შედეგი და მგზავრთნაკადი ჰქონდა, ეს შედეგი მუდმივად უმჯობესდება – 2017 წლის პირველი კვარტლის მონაცემებით, კი მგზავრთნაკადი გასამმაგებულია. ჩვენ ვაგრძელებთ მუშაობას ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტთან და მგზავრებს კიდევ უფრო მეტ, ახალ და საინტერესო ავიამიმართულებას შევთავაზებთ, რითაც ქვეყნის ეკონომიკურ და ბიზნეს განვითარებას შევუწყობთ ხელს", – აღნიშნა ჯოზეფ ვარადიმ. ავიაკომპანიის პრეზიდენტი თვლის, რომ მუდმივად მზარდი მგზავრთნაკადი, კომპანიის გამართული ბიზნეს გეგმის დამსახურებაა. 