ჯორჯიან ეარვეისი რუსეთში კვლავ იფრენს

ქართული ავიაკომპანია "ჯორჯიან ეარვეისი" საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, სადაც განმარტავს, რომ რუსეთის ფედერაციის საავიაციო ხელისუფლებამ მათ ყაზანში ფრენების დაწყებაზე უარი უთხრეს. განცხადებაში ასევე, ნათქვამია, რომ რუსულმა საავიაციო უწყებამ, ჯორჯიან ეარვეისს მოსკოვის მიმართულებით დანიშნული კვირაში 4 რეისი მოულოდნელად გაუუქმა. ავიაკომპანია თვლის, რომ ამით რუსული კომპანიები კონკურენტის ჩამოშორებას ცდილობენ, რადგან ბოლო დროს "ჯორჯიან ეარვეისი" განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა და მომხმარებლებს უამრავი სიახლე და აქცია შესთავაზა. "მიმდინარე წლის ივნისისა და ივლისის თვეებიდან განვაახლეთ ავიაპარკი სამი ერთეული საჰაერო ხომალდით, ამასთან მკვეთრად გავზარდეთ ფრენის არეალი და დავამატეთ ახალი ავიარეისები ევროპისა და აზიის ქვეყნების მიმართულებით. აქტიურად ვახორციელებთ ჩვენი მომხმარებლებისათვის სხვადასხვა მი მართულებაზე სპეციალური ფასების შეთავაზებას. ყოველივე ზემოაღნიშნული აქტივობა უარყოფითად აისახა ჩვენი არაკეთილმოსურნეების განწყობაზე და გადაწყვიტეს კონკურენტის ჩამოცილება ნებისმიერ ფასად, რისი პირველი ნიშანიც იყო რუსეთის ფედერაციის საავიაციო ხელისუფლების მხრიდან "ჯორჯიან ეარვეისი"-სათვის ყაზანის მიმართულებით ფრენებზე უარის თქმა. ახლახანს კი რუსულმა საავიაციო უწყებამ მოულოდნელად გამოაგზავნა შეტყობინება, რომ "ჯორჯიან ეარვეისისს" უუქმებს კვირაში 4 რეისს თბილისი-მოსკოვის მიმართულებით. მიუხედავად იმისა რომ თბილისი-მოსკოვის მიმართულებაზე ორი ქვეყნის საავიაციო ხელისუფლებას შორის შეთანხმებულია რეისების რაოდენობა (3 რეისი დღეში,თითოეული მხრიდან) და ორივე ქვეყნის ავიაკომპანიებს გაუუქმა ფრენის ნებართვა, არათანაბარ პირობებში ჩაგვაყენა (მითუმეტეს, რომ რუსული ავიაკომპანიები საქართველოს მიმართულებით ყოველკვირეულად სამოცამდე რეისს ასრულებენ,ქართული ავიაკომპანია კი რუსეთის მიმართულებით მხოლოდ ოცამდე რეისს ასრულებს) და ასეულობით მგზავრი, რომელმაც უკვე შეიძინა ავიაბილეთები მათი ინტერესების სრული უგუვებელყოფით გაურკვეველ მდგომარეობაში დატოვა. სამწუხაროდ, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო, რომელმაც ადეკვატური ზომები უნდა მიიღოს და დაიცვას ქართული ავიაკომპანიის ინტერესები, არ ახდენს რეაგირებას რუსული მხარის მიერ განხორცელებულ უკანონო, ცალმხრივ მოქმედებებზე, რაც როგორც მგზავრებს, ისე ქართულ ავიაკომპანიას უდიდეს პრობლემებს უქმნის. ვთხოვთ საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს დაუყოვნებლივ მიიღოს სათანადო ზომები წერილში მოყვანილ ფაქტთან დაკავშირებით",- ნათქვამია განცხადებაში. "პუტინთან შეხვედრა მექნება. მას უნდა, რომ 2018 წლის მსოფლიო თასისთვის რაღაცეები გავაკეთო. პუტინის ფანი ვარ, ძალიან მიყვარს. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ამის შესახებ 2 თვის წინ ვისაუბრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას პირადად შევხვდე და ეს საკითხი განვიხილოთ", - განაცხადა მარადონამ. რუსეთში მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი 2018 წლის 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე გაიმართება. [post_title] => დაიწყება თუ არა რუსეთსა და ამერიკას შორის საჰაერო ომი სირიის თავზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => daiwyeba-tu-ara-rusetsa-da-amerikas-shoris-sahaero-omi-siriis-tavze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-20 12:13:37 [post_modified_gmt] => 2017-06-20 08:13:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=139879 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 146305 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-14 21:17:33 [post_date_gmt] => 2017-07-14 17:17:33 [post_content] => ქართული ავიაკომპანია "ჯორჯიან ეარვეისი" საგანგებო განცხადებას ავრცელებს, სადაც განმარტავს, რომ რუსეთის ფედერაციის საავიაციო ხელისუფლებამ მათ ყაზანში ფრენების დაწყებაზე უარი უთხრეს. განცხადებაში ასევე, ნათქვამია, რომ რუსულმა საავიაციო უწყებამ, ჯორჯიან ეარვეისს მოსკოვის მიმართულებით დანიშნული კვირაში 4 რეისი მოულოდნელად გაუუქმა. ავიაკომპანია თვლის, რომ ამით რუსული კომპანიები კონკურენტის ჩამოშორებას ცდილობენ, რადგან ბოლო დროს "ჯორჯიან ეარვეისი" განვითარების ახალ ეტაპზე გადავიდა და მომხმარებლებს უამრავი სიახლე და აქცია შესთავაზა. 