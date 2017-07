Joss Stone-ის დუეტი სალიოსთან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => joss-stone [3] => jos-stouni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150223 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => joss-stone [3] => jos-stouni ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 150223 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2499 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => joss-stone [3] => jos-stouni ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => salome-korkotashvili [1] => salio [2] => joss-stone [3] => jos-stouni ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (150223) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13862,13861,2500,2499) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147814 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-07-20 15:23:42 [post_date_gmt] => 2017-07-20 11:23:42 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილმა ბრიტანელ პროდიუსერთან ერთად დაწერილი ახალი სიმღერა „საუნდქლაუდზე“ განათავსა. კომპოზიციის სახელწოდებაა One Truth („ერთი სიმართლე“). სოციალურ ქსელში კი შემდეგი შინაარსის სტატუსი დაწერა: „ბრიტანელ პროდიუსერთან ერთად დავწერე ეს სიმღერა, მიმდინარე პოლიტიკურ დებატებთან დაკავშირებით! თუ ვინმეს აინტერესებს, თუ რას ვფიქრობ დღეს, ჩემთვის ყველაზე ადვილ ენაზე, სიმღერით გამოვხატე ჩემი სათქმელი :) PEACE and LOVE (მშვიდობა და სიყვარული)“ შეგახსენებთ, რომ სალომეს მამა, გია კორკოტაშვილი სკანდალში გაეხვია, როცა თანამოაზრეებთან ერთად თათია დოლიძეს სოციალურ ქსელში „ქართველთა მარშზე“ გამოთქმული მოსაზრებების გამო შეურაცხყოფა მიაყენა. სალომემ ამ თემაზე საკუთარი აზრი გამოთქვა და აღნიშნა, რომ გინებითა და ლანძღვით კარგს ვერაფერს მივაღწევთ. https://soundcloud.com/salioofficial/our-truth/s-aM6vI [post_title] => სალომე კორკოტაშვილის ახალი სიმღერა, რომელიც მიმდინარე პოლიტიკურ დებატებს მიუძღვნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => salome-korkotashvilis-akhali-simghera-romelic-mimdinare-politikur-debatebs-miudzghvna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-20 15:23:42 [post_modified_gmt] => 2017-07-20 11:23:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=147814 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 146982 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-07-17 22:59:34 [post_date_gmt] => 2017-07-17 18:59:34 [post_content] => სალომე კორკოტაშვილი საგანგებო განცხადებას აკეთებს. მისი თქმით, ჟურნალისტები ურეკავენ და სთხოვენ, კომენტარი გააკეთოს მამის, გია კორკოტაშვილის და მისი თანამოაზრების უცენზურო გამონათქვამებზე. შეგახსენებთ, საზოგადოებამ აღშფოთება გამოთქვა "ქართველთა მარშის" ორგანიზატორების "ფეისბუქ"-თავდასხმაზე თათია დოლიძის მიმართ. სალომე წერს: "არ ვიცი, როგორ გამოვხატო ჩემი გულისტკივილი! მირეკავენ ჟურნალისტები და აინტერესებთ, რას ვფიქრობ ამ თემასთან დაკავშირებით! მე საქართველოს სიყვარული ჩემმა მშობლებმა მასწავლეს, ჩემი მთავარი მოტივია, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის კარგი საქმე ვაკეთო. ვინც მიცნობს და იცის, როგორ ვცხოვრობ და როგორ ვშრომობ იმისთვის, რომ მთელ მსოფლიოს გავაგებინო, როგორი მუსიკალური და ნიჭიერი ხალხი ვართ საქართველოში. ყველას სხვადასხვა აზრი გვაქვს, მაგრამ გთხოვთ ნუ დაესევით ერთმანეთს!! ყველას კარგი გვინდა ჩვენი ქვეყნისთვის, გინებით და ლანძღვით ვერ მივაღწევთ ვერაფერს კარგს. ყველას გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვილაპარაკოთ ღიად პრობლემებზე და ცივილიზებულად გადავწყვიტოთ პრობლემები. ნუ მემუქრებით და ნუ მაგინებთ!! Stop acting like children in the playground and start talking like civilized adults #მშვიდობასაქართველოში" სალომე კორკოტაშვილი აშშ-ში იმყოფება და სხვადასხვა მუსიკალურ აქტივობაშია ჩართული. ახლახან თავის ოფიციალურ გვერდზე „ფეისბუქზე" გამოაქვეყნა ვიდეო, სადაც ერთ-ერთი ფესტივალის ფარგლებში მისი ბენდთან ერთად გამოსვლაა ასახული. სალიო Springboard Houston 2017-ის მონაწილე გახლდათ, მუსიკალური ფესტივალის ფარგლებში მან საკუთარი მუსიკა შეასრულა ბენდის წევრებთან ერთად, რომლებიც აშშ-ში დახვდნენ. სალომე წერს: „ჩემთვის დიდი პატივია ამ ფესტივალზე მონაწილეობის მიღება! კონცერტი გადაიღეს პროფესიონალებმა, რაც გაიგზავნება სხ [video width="720" height="406" mp4="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/06/19393657_1747311015298326_1460318460079767552_n-1.mp4"][/video] ვადასხვა წარმატებულ სტუდიებში და პოპულარიზაციას გაუწევენ ჩემს მუსიკას ამერიკაში!!! დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად ხართ! მიყვარხართ". სალომე კორკოტაშვილმა აშშ-ში Springboard Houston -ის ფესტივალში მიიღო მონაწილეობა (ვიდეო)