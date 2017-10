ჯულია რობერტსი 50 წლისაა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi [1] => 50-wlis-iubile ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181185 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi [1] => 50-wlis-iubile ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181185 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 515 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi [1] => 50-wlis-iubile ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => julia-robertsi [1] => 50-wlis-iubile ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181185) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20771,515) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 180888 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-27 11:56:16 [post_date_gmt] => 2017-10-27 07:56:16 [post_content] => ქსელში ფილმის „საოცრება“ ახალი ტრეილერი გამოვიდა. ფილმის სიუჟეტი პატარა ბიჭუნას, ავგუსტის შესახებ გვიყვება, რომელსაც სახეზე არსებული დეფექტების გამო 27 სხვადასხვა ოპერაციის გადატანა მოუწევს. ავგუსტის მშობლების როლებს ჯულია რობერტსი და ოუენ უილსონი ასრულებენ, რომლებსაც განსხვავებულ შვილთან ერთად უამრავი სირთულის გადალახვა უწევთ: ოპერაციების შემდეგ ბიჭუნა პირველად მიდის სკოლაში და პირდაპირ მეხუთე კლასში შედის. მანამდე მას სახლში დედა ასწავლიდა. ავგუსტის როლში კი ჯეიკობ ტრემბლის ვიხილავთ, რომელიც საზოგადოებამ ფილმიდან „ოთახი“ გაიცნო. ფილმი ამავე სახელწოდების წიგნის ეკრანიზაციას წარმოადგენს და კინოგაქირავებაში ის ნოემბერში გამოვა. ვიდეო [post_title] => ჯულია რობერტსი, ოუენ უილსონი და ჯეიკობ ტრემბლი ახალი ფილმის ტრეილერში (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => julia-robertsi-ouen-uilsoni-da-jeikob-trembli-akhali-filmis-treilershi-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 11:56:16 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 07:56:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=180888 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171690 [post_author] => 14 [post_date] => 2017-10-05 17:53:18 [post_date_gmt] => 2017-10-05 13:53:18 [post_content] => ამერიკელმა მსახიობი , ჯულია რობერტსი, ჯეიმს კორდონის შოუში სტუმრობდა. მსახიობმა წამყვანთან ერთად ყველა იმ ფილმიდან გააცოცხლა კადრი, სადაც თავად თამაშობს. გაქცეული პატარძალი, მონა ლიზას ღიმილი, ჭამე ილოცე გიყვარდეს, ლამაზმანი და ჩემი საუკეთესო მეგობრის ქორწილი - არასრული ჩამონათვალია იმ ფილმებისა, რომელიც მსახიობმა კორდონთან ერთად გააცოცხლა. გარდა ამისა, ჯულია რობერტსმა თავისი ახალი ფილმი - Wonder, ორიგინალურად დააანონსა. https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=GtBcWxjioiM რაც შეეხება ფილმ wonder-ს მის ეკრანიზაციას მაყურებელი 17 ნოემბრიდან იხილავს, ჯულიას გარდა მთავარ როლებში ჯეიკობ თრამბლი და ოუენ ვილსონია https://www.youtube.com/watch?v=ZDPEKXx_lAI [post_title] => ჯულია რობერტსმა თავისი პერსონაჟები გააცოცხლა(ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => julia-robertsma-tavisi-personadjebi-gaacockhla [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 22:08:29 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 18:08:29 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171690 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148839 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-07-25 10:25:38 [post_date_gmt] => 2017-07-25 06:25:38 [post_content] => „მანჩესტერ იუნაიტედი“ და მადრიდის „რეალი“ საერთაშორისო ჩემპიონთა თასზე შეხვდნენ ერთმანეთს (ძირითადი დრო ფრედ 1:1 დასრულდა). სან ფრანცისკოში გამართულ შეხვედრას საპატიო სტუმარი ჰყავდა - ინგლისური გუნდის მხარდასაჭერად მივიდა მისი ერთ-ერთი მთავარი გულშემატკივარი, ამერიკელი მსახიობი ჯულია რობერტსი. ჰოლივუდელმა „ლამაზმანმა“ „მანჩესტერ იუნაიტედის“ მაისურში გადაიღო ფოტო, რითაც „წითელმა ეშმაკებმა“ „ტვიტერის“ საკუთარ გვერდზე დაიტრაბახეს. „მანჩესტერისა“ და „რეალის“ მატჩის კიდევ ერთი უცნაური სტუმარი იყო რონალდ მაკდონალდი, რომელმაც, მსაჯებთან ერთად, მოედანზე გაიყვანა გუნდები და ყველა ფეხბურთელს ჩამოართვა ხელი. რონალდ მაკდონალდი - საქვეყნოს ცნობილი სარესტორნო ქსელის თილისმაა. ფილმ “ლამაზმანის“ გმირის თანდასწრებით „რეალის“ ფეხბურთელებს პენალტების შესრულება დაავიწყდათ და 1:2 წააგეს. მადრიდელებმა 4 პენალტი გააფუჭეს. სხვათა შორის, აპრილში ჯულია „რეალის“ ელ კლასიკოს დაესწრო (მაშინ ბარსამ 3:2 მოიგო) და თამაშის შემდეგ სერხიო რამოსი შეაქო. [post_title] => ჯულია წითელია: ჰოლივუდის ვარსკვლავმა მანჩესტერს უქომაგა