ჯულია რობერტსმა თავისი პერსონაჟები გააცოცხლა – Radio Fortuna – ოფიციალური ვებ გვერდი

„მანჩესტერ იუნაიტედი" და მადრიდის „რეალი" საერთაშორისო ჩემპიონთა თასზე შეხვდნენ ერთმანეთს (ძირითადი დრო ფრედ 1:1 დასრულდა). სან ფრანცისკოში გამართულ შეხვედრას საპატიო სტუმარი ჰყავდა - ინგლისური გუნდის მხარდასაჭერად მივიდა მისი ერთ-ერთი მთავარი გულშემატკივარი, ამერიკელი მსახიობი ჯულია რობერტსი. ჰოლივუდელმა „ლამაზმანმა" „მანჩესტერ იუნაიტედის" მაისურში გადაიღო ფოტო, რითაც „წითელმა ეშმაკებმა" „ტვიტერის" საკუთარ გვერდზე დაიტრაბახეს. „მანჩესტერისა" და „რეალის" მატჩის კიდევ ერთი უცნაური სტუმარი იყო რონალდ მაკდონალდი, რომელმაც, მსაჯებთან ერთად, მოედანზე გაიყვანა გუნდები და ყველა ფეხბურთელს ჩამოართვა ხელი. რონალდ მაკდონალდი - საქვეყნოს ცნობილი სარესტორნო ქსელის თილისმაა. ფილმ "ლამაზმანის" გმირის თანდასწრებით „რეალის" ფეხბურთელებს პენალტების შესრულება დაავიწყდათ და 1:2 წააგეს. მადრიდელებმა 4 პენალტი გააფუჭეს. სხვათა შორის, აპრილში ჯულია „რეალის" ელ კლასიკოს დაესწრო (მაშინ ბარსამ 3:2 მოიგო) და თამაშის შემდეგ სერხიო რამოსი შეაქო. [post_title] => ჯულია წითელია: ჰოლივუდის ვარსკვლავმა მანჩესტერს უქომაგა ლონდონში ბრიტანელი ფოტოგრაფის, ენდი გოტსის გამოფენა გაიმართება, სადაც ცნობილი ადამიანების აქამდე უცნობი ფოტოები არის წარდგენილი, მათ შორის ბრედ პიტის, ჯორჯ კლუნის, ჯულია რობერტსისა და ქეით მოსის. პირველ რიგში სემუელ ელ ჯექსონის, ჰარისონ ფორდისა და დენი დევიტოს ფოტოები გამოიფინება. თითოეული ექსპონატი ერთი მსახიობის ცხრა შავ-თეთრი გამოსახულებისგან იქნება შემდგარი. აღსანიშნავია, რომ ფოტოები არ არის დამუშავებული. გოტსი იმ იშვიათი ფოტოგრაფების რიცხვს განეკუთვნება, ვინც თავის ფოტოს არ არედაქტირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ ისინი ადამიანის რეალურ სახეს უნდა გვიჩვენებდეს, რომელიც როგორც წესი, ნიღბის მიღმა არის ხოლმე დამალული.

[post_title] => ლონდონში ცნობილი ვარსკვლავების აქამდე უცნობი ფოტოები გამოიფინება ჟურნალმა People მსოფლიოს ყველაზე ლამაზი ქალის ვინაობა გამოავლინა. ამჯერად ეს წოდება ჯულია რობერტსმა დაიმსახურა. ვარსკვლავმა, რომელმაც აღნიშნული ტიტული უკვე მეხუთედ მიიღო, განაცხადა, რომ ამ ფაქტით ძალიან გახარებულია და ამაყობს. პირველად ჯულიამ „ყველაზე ლამაზი ქალის" წოდება 1991 წელს მიიღო, როდესაც მხოლოდ 23 წლის იყო. გამოცემის თანახმად, მამაკაცების ანალოგიურ რეიტინგში მან უკან ჯორჯ კლუნი ჩამოიტოვა, რომელმაც People-ის ვერსიით „ყველაზე სიმპატიური მამაკაცის" წოდება მხოლოდ ორჯერ მოიპოვა.

[post_title] => ჟურნალმა People ყველაზე ლამაზი ქალი დაასახელა [post_title] => ჯულია წითელია: ჰოლივუდის ვარსკვლავმა მანჩესტერს უქომაგა