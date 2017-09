ჯულიეტო კიეზას განცხადებებს აზრი არა აქვს – იანოშ ჰერმანი ოკუპირებული ცხინვალის გადაწყვეტილებაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => evroparlamenti [2] => julieta-kieza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166274 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => evroparlamenti [2] => julieta-kieza ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166274 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2869 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => evroparlamenti [2] => julieta-kieza ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ianosh-hermani [1] => evroparlamenti [2] => julieta-kieza ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166274) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6290,2869,19437) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 166020 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-21 11:37:48 [post_date_gmt] => 2017-09-21 07:37:48 [post_content] => ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლებამ ევროპარლამენტში ე.წ. ინტერესების დამცველი წარადგინა, თუმცა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფორმალურ სახეს ვერ მიიღებს. "ეს ევროპარლამენტარებისთვის არის სრულიად მიუღებელი იმიტომ, რომ ევროპარლამენტი, ევროკავშირი, მისი წევრი სახელმწიფოები სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც რაიმე ჩრდილს აყენებს ამას, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამაზე იყო საუბარი და მე გამოვრიცხავ, რომ ამან ასეთი ფორმალური სახე მიიღოს," - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. ევროპარლამენტში ე.წ. ინტერესების დამცველად ოკუპირებული ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლებამ იტალიელი ჟურნალისტი და ევროპის საკანონმდებლო ორგანოს ყოფილი დეპუტატი ჯულიეტო კიეზა დაასახელა. ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლების ინტერესების დამცველის ევროპარლამენტში წარდგენა ფორმალურ სახეს ვერ მიიღებს - ციხელაშვილი „საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა არის იმდენად ძლიერი და მჭიდრო, როგორიც იგი არასდროს ყოფილა აქამდე," - ამის შესახებ საქართველოში ევროკავშირის ელჩმა, იანოშ ჰერმანმა, განაცხადა. მისივე თქმით, გარკვეული ვალდებულებები მოითხოვს რეფორმების განხორციელებას, რომელიც ევროპული ღირებულებების ამსახველი იქნება. ამ კონტექსტში იანოშ ჰერმანმა ევროკავშირის მხარდაჭერის მნიშვნელობაზეც ისაუბრა. „ეს ვალდებულებები მოითხოვს რეფორმების განხორციელებას, ისეთი ნაბიჯების გადადგმას, რომელიც ევროპის კავშირის ღირებულებების ამსახველი იქნება. ხოლო, ევროკავშირის მხრიდან მოითხოვს დაახლოების ამ პროცესის მხარდაჭერას, ისეთი ინსტრუმენტებისა და საშუალებების საშუალებით, რომელიც ევროკავშირს გააჩნია," - აღნიშნა იანოშ ჰერმანმა.

საქართველო-ევროკავშირის ურთიერთობა ასეთი ძლიერი არასდროს ყოფილა - იანოშ ჰერმანი ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ანტონიო ტაიანი მიიჩნევს, რომ ევროპამ გამოძიების ფედერალური ბიუროს მსგავსი უწყება „ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრძოლისთვის უნდა შექმნას. ანტონიო ტაიანის თქმით, „ისლამური სახელმწიფო" მთელ ევროპაში ცდილობს თავდასხმების განხორციელებას". „საჭიროა ერთობლივად მუშაობა, ვინაიდან ზოგჯერ კოოპერაციის ნაკლებობას განვიცდით. ჩვენ შეგვიძლია, უფრო მეტი გავაკეთოთ პროკურატურას, პოლიციასა და სადაზვერვო სამსახურებს შორის თანამშრომლობის კუთხით. ვფიქრობ, ევროპაში აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მსგავსი უწყება უნდა არსებობდეს „ისლამურ სახელმწიფოსთან" ბრძოლისთვის", - აღნიშნა ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა ესპანური რადიოსადგური Onda Cero-ს ეთერში. მისი თქმით, ამჟამად არსებობს თანამშრომლობა, თუმცა უფრო ინტენსიური უნდა იყოს ყველა დონეზე ინფორმაციის გაცვლის კუთხით.

ვფიქრობ, ევროპაში აშშ-ს გამოძიების ფედერალური ბიუროს მსგავსი უწყება უნდა არსებობდეს - ევროპარლამენტის პრეზიდენტი ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლებამ ევროპარლამენტში ე.წ. ინტერესების დამცველი წარადგინა, თუმცა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი, ქეთევან ციხელაშვილი, მიიჩნევს, რომ აღნიშნული ფორმალურ სახეს ვერ მიიღებს.

"ეს ევროპარლამენტარებისთვის არის სრულიად მიუღებელი იმიტომ, რომ ევროპარლამენტი, ევროკავშირი, მისი წევრი სახელმწიფოები სრულად უჭერენ მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და ნებისმიერი ქმედება, რომელიც რაიმე ჩრდილს აყენებს ამას, არის აბსოლუტურად მიუღებელი. ამაზე იყო საუბარი და მე გამოვრიცხავ, რომ ამან ასეთი ფორმალური სახე მიიღოს," - განაცხადა ქეთევან ციხელაშვილმა. ევროპარლამენტში ე.წ. ინტერესების დამცველად ოკუპირებული ცხინვალის ე.წ. ხელისუფლებამ იტალიელი ჟურნალისტი და ევროპის საკანონმდებლო ორგანოს ყოფილი დეპუტატი ჯულიეტო კიეზა დაასახელა. 