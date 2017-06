კაჭრეთში სასტუმრო “ამბასადორის” გაფართოება იწყება 

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => kurorti [2] => kachreti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139189 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => kurorti [2] => kachreti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 139189 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2873 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => kurorti [2] => kachreti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sastumro [1] => kurorti [2] => kachreti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (139189) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (11449,8899,2873) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136454 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 14:06:12 [post_date_gmt] => 2017-06-05 10:06:12 [post_content] => ჩეხურ-სლოვაკური კომპანია L&R საქართველოში 20 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. 7 ივნისს შეკვეთილში აღნიშნული კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია გაიმართება. შეკვეთილს ეწვევიან ჩეხი და სლოვაკი ინვესტორები., რომლებიც ადგილობრივ ბიზნეს გარემოს გაეცნობიან და მომავალში დაგეგმილ ინვესტიციებზე იმსჯელებენ. "სულ 3 წლის განმავლობაში ჩეხეთიდან და სლოვაკეთიდან შეკვეთილში 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კი ამავე რეგიონში 20 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. აღნიშნული კომპანიები , ბიზნესის განვითარებას სამშენებლოს გარდა , სხვა სექტორებშიც გეგმავენ. პარალელურად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ახალ საინვესტიციო ჯგუფებთან",- აღნიშნულია კომპანიის განცხადებაში. მათი ინფორმაციით, კომპანია L&R-ის პროექტი რამდენიმე შენობისგან შედგება, რომელიც სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელ ბინებს აერთიანებს. ცნობისთვის, კომპანია L&R 2014 წელს დაარსდა და მას სლოვაკი და ჩეხი დამფუძნებლები ჰყავს. 2015 წლიდან დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად კი 2016 წელს კომპანიამ ხელშეკრულება სამ სხვადასხვა კომპანიასთან გააფორმა და აქტიურად მუშაობს ინვესტიციების მოზიდვაზე სხვადასხვა სფეროში. [post_title] => შეკვეთილში ჩეხურ-სლოვაკური ინვესტიცით სასტუმროები აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekvetilshi-chekhur-slovakuri-investicit-sastumroebi-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 16:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 12:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136403 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 12:25:16 [post_date_gmt] => 2017-06-05 08:25:16 [post_content] => საქართველოს სამთო-სათხილამურო კურორტებზე 2016-2017 წლების სეზონზე ვიზიტორთა რაოდენობა 35-37%-ით გაიზარდა. მთის კურორტების კომპანიის ინფორმაციით, 25%-იანი ზრდა დაფიქსირდა ბაკურიანში, სადაც ვიზიტორთა რაოდენობამ 115 317 კაცი შეადგინა. ზრდის უფრო მაღალი მაჩვენებელი დაფიქსირდა გუდაურში, სადაც 2016-2017 წლების სეზონზე ჯამში 276 634 ვიზიტორი ჩავიდა. ეს რაოდენობა 37%-ით აღემატება წინა წლების ანალოგიურ მაჩვენებელს. რაც შეეხება სვანეთს, 7321 ვიზიტორი ეწვია ჰაწვალს, ხოლო თეთნულდს - 8948. [post_title] => ზამთრის ქართული კურორტებით სულ უფრო მეტი ვიზიტორი ინტერესდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => zamtris-qartuli-kurortebit-sul-ufro-meti-vizitori-interesdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 12:25:16 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 08:25:16 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136403 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136162 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-03 16:21:48 [post_date_gmt] => 2017-06-03 12:21:48 [post_content] => აჭარაში, ტურისტული სეზონის მოახლოებასთან დაკავშირებით, სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს. როგორც საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს უფროსმა ზვიად ქაწაშვილმა განაცხადა, სასტუმოებს უკვე მიეცათ კონკრეტული რეკომენდაციები. მათ განსაზღვრულ ვადაში სახანძრო უსაფრთხოება უნდა უზრუნველყონ. დარღვევის შემთხვევში ისინი დაჯარიმდებიან. [post_title] => აჭარაში სასტუმროების სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით მონიტორინგი მიმდინარეობს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => acharashi-sastumroebis-sakhandzro-usafrtkhoebis-kutkhit-monitoringi-mimdinareobs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-03 16:21:48 [post_modified_gmt] => 2017-06-03 12:21:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136162 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136454 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-05 14:06:12 [post_date_gmt] => 2017-06-05 10:06:12 [post_content] => ჩეხურ-სლოვაკური კომპანია L&R საქართველოში 20 მილიონი ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. 7 ივნისს შეკვეთილში აღნიშნული კომპანიის მიერ განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია გაიმართება. შეკვეთილს ეწვევიან ჩეხი და სლოვაკი ინვესტორები., რომლებიც ადგილობრივ ბიზნეს გარემოს გაეცნობიან და მომავალში დაგეგმილ ინვესტიციებზე იმსჯელებენ. "სულ 3 წლის განმავლობაში ჩეხეთიდან და სლოვაკეთიდან შეკვეთილში 15 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდა. მომდევნო 2 წლის განმავლობაში კი ამავე რეგიონში 20 მილიონ ლარამდე ინვესტიციის განხორციელება იგეგმება. აღნიშნული კომპანიები , ბიზნესის განვითარებას სამშენებლოს გარდა , სხვა სექტორებშიც გეგმავენ. პარალელურად მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ახალ საინვესტიციო ჯგუფებთან",- აღნიშნულია კომპანიის განცხადებაში. მათი ინფორმაციით, კომპანია L&R-ის პროექტი რამდენიმე შენობისგან შედგება, რომელიც სასტუმროებსა და სასტუმროს ტიპის საცხოვრებელ ბინებს აერთიანებს. ცნობისთვის, კომპანია L&R 2014 წელს დაარსდა და მას სლოვაკი და ჩეხი დამფუძნებლები ჰყავს. 2015 წლიდან დაწყებული მოლაპარაკებების შედეგად კი 2016 წელს კომპანიამ ხელშეკრულება სამ სხვადასხვა კომპანიასთან გააფორმა და აქტიურად მუშაობს ინვესტიციების მოზიდვაზე სხვადასხვა სფეროში. [post_title] => შეკვეთილში ჩეხურ-სლოვაკური ინვესტიცით სასტუმროები აშენდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shekvetilshi-chekhur-slovakuri-investicit-sastumroebi-ashendeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 16:27:00 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 12:27:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136454 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 81 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a1827bfaf91f200e910697977fc40660 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )