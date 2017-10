კაცი, რომელიც მტკვარში გადახტა, გადარჩა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samashvelo-operacia [1] => mtkvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181467 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => samashvelo-operacia [1] => mtkvari ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181467 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6161 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => samashvelo-operacia [1] => mtkvari ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => samashvelo-operacia [1] => mtkvari ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181467) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10069,6161) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178806 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-22 14:38:18 [post_date_gmt] => 2017-10-22 10:38:18 [post_content] => "თბილისში მთავარი პრობლემა, მე მაინც ვიტყოდი, რომ საგზაო ინფრასტრუქტურა, მოუწესრიგებელი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და შეუზღუდავი მშენებლობებია",-ამის შესახებ "ევროპული საქართველოს" წარმომადგენელმა, ზურაბ ჭიაბერაშვილმა რადიო "ფორტუნას" საინფორმაციო სამსახურთან თბილისის გამოწვევებზე საუბრისას განაცხადა. "მე ვერ ვხედავ, როგორ უნდა მოგვარდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა ქალაქში, თუ არ მოხდება რკინიგზის გადატანა, რაც "ქართულმა ოცნებამ" 2013 წელს გააჩერა. დღეს რომ რკინიგზა იყოს გადატანილი და განვითარებულიყო ნარმანიას მერობის პირობებში გრძივი, განივი გადასასვლელები მტკვარზე, რომ არ ყოფილიყო კორუფცია და ფულის ჭამა, ამის რესურსი არსებობდა და დღეს საცობების პრობლემა არ გვექნებოდა",-განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. თბილისის ყოფილი მერის თქმით, ბოლო წლებში გაცილებით მეტი სამშენებლო ნებართვაა გაცემული, ვიდრე იმ პერიოდში, როცა ისინი იყვნენ ქალაქის მმართველობაში. მან კონკრეტულ შემთხვევაზეც ისაუბრა. ჭიაბერაშვილის განცხადებით, ნუცუბიძის ქუჩაზე მშენებლობასთან დაკავშირებით, კახა კალაძის პირადი ინტერესი იკვეთებოდა. "ეს ადგილი მან არქი ჯგუფს გადაულოცა, რომ იქ მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდეს და ამისთვის მერიამ კოეფიციენტი გაზრდა. ეს ერთი მაგალითია და მომდევნო წლებში ვნახავთ, რამხელა პრობლემები შეიქმნება თბილისის ცენტრში ამ კუთხით",-განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა "ფორტუნას" ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილი თბილისის მერი იყო 2012-დან 2013-წლამდე. მისი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდს უკავშირდება ე.წ. თბილისის სამკუთხედი, რომელიც თბილისელთა ერთმა ნაწილმა "ჭიაბერაშვილის სამკუთხედად" მონათლა. საუბარია ვარაზისხევის, მელიქიშვილისა და კოსტავას ქუჩებისგან შემდგარ სატრანსპორტო კვანძზე, სადაც საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა მხოლოდ ერთი მიმართულებითაა ნებადართული. სიახლის დანერგვიდან ნახევარი წლის თავზე გაირკვა, რომ „ჭიაბერაშვილის სამკუთხედმა“ თბილისელთა იმედები არ გაამართლა. მძღოლები გზის დაგრძელების, მოსახლეობა ხმაურის, ხოლო ეკოლოგები ჰაერის დაბინძურების გამო ჩიოდნენ. მტკვარზე გადასასვლელები რომ გაეკეთებინათ, საცობები არ გვექნებოდა - ზურაბ ჭიაბერაშვილი "მტკვარზე დადის ბორანი ირანული მუსიკა ბოლო ხმაზე ყოველ ღამე. წინ და უკან. რომელიმე ქალაქის მდინარის ტურისტული გემი შალახოთი დადის თუ იცით? სენაზე მაგალითად შემიძლია ყოველ ღამე ვიარო და ბოლო ხმაზე შალახო დავუკრა? პ.ს ასეთი გემები, ტივები საუკეთესო ტურისტული მარშუტია ყველა ქვეყანაში და შენი ქვეყნის კულტურის და მუსიკის გაცნობაც სხვათაშორის", – წერს ნინა კობახიძე. შეგახსენებთ, რომ 15 აგვისტოდან ღამით ხმაური საქართველოს კანონმდებლობით, დასჯადი ხდება.

"მტკვარზე ყოველ ღამე დადის ბორანი, ირანული მუსიკით, ბოლო ხმაზე..." თბილისში, 300 არაგველის მემორიალის მიმდებარე ტერიტორია, შესაძლოა, ვიზუალურად მთლიანად შეიცვალოს. ცვლილებების შედეგად, შეიქმნება მტკვრის სანაპიროსთან ინტეგრირებული სარეკრეაციო სივრცე, რომელიც ფეხით მოსიარულე მოსახლეობაზე იქნება ორიენტირებული. ტერიტორიის შეცვლის საპილოტე პროექტი თბილისის გენერალურ გეგმაზე მომუშავე ჯგუფმა „სითი ინსტიტუტმა" მოამზადა. ჯგუფის განცხადებით, ამ პროექტის განხორციელებას მხოლოდ მარცხენა სამანქანო ზოლი უშლის ხელს. წინაღობის აღმოსაფხვრელად, "სითი ინსტიტუტი" მერიას სამანქანო ზოლის მარჯვენა მხარეს გვირაბში გადატანას სთავაზობს. შედეგად, მიმდებარე ტერიტორიაზე იქმნება უწყვეტი სარეკრეაციო სივრცე. "მტკვრის, როგორც სარეკრეაციო სივრცეზე საუბრისას, აუცილებელია, გავითვალისწინოთ, რომ ხშირად რელიეფის სიმაღლეთა სხვაობა არ გვაძლევს საშუალებას პირდაპირი კავშირი ვიქონიოთ მტკვრის ნაპირსა და თავად მინარეს შორის. თუმცა, აღსანიშნავია, რომ 300 არაგველის მონუმენტის მიმდებარე ტერიტორია სწორედ ამით გამოირჩევა ჩვენს მიერ საინტერვენციოდ შერჩეული ტერიტორიების უმრავლესობისგან. აქ გვაქვს საშუალება, სიმაღლეთა ცვლილების გარეშე, შევქმნათ პირდაპირი კავშირი მდინარესთან. ამ იდეის განხორციელების ერთადერთ წინაღობად არსებული მარცხენა სამანქანო ზოლი გვევლინება. სწორედ, ამ წინაღობის აღმოსაფხვრელად გადავწყვიტეთ, გადაგვეტანა იგი მარჯვენა ზოლის ქვეშ, გვირაბში. ამ ინტერვენციის შედეგად, ვიღებთ უწყვეტ სარეკრეაციო სივრცეს, რომელიც მთლიანად ორიენტირებულია ფეხით მოსიარულე მოსახლეობაზე, უსაფრთხოა მცირეწლოვანთათვის და მეტად მომხიბვლელს ხდის დასვენებას უფროსებისთვის", – ნათქვამია გენერალურ გეგმაში. პროექტის მიხედვით, ახალი სარეკრეაციო სივრცე ხუთ ძირითად ურბანულ ზონადაა დაყოფილი. ზონების მოწყობის მაგალითები გენგეგმაში სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილების მიხედვითაა წარმოდგენილი. მემორიალის ტერიტორია ერთგვარ საფეხმავლო მოედნის ფუნქციას ითვისებს. [caption id="attachment_149809" align="aligncenter" width="640"] სოლინგენი, გერმანია[/caption] 2. ფილებიანი დაღმართი – ვიზიტორებისთვის მოსასვენებელი ტერიტორიაა, სადაც მსურველს საშუალება ექნება, ჩამოჯდეს, ითამაშოს ან სხვადასხვა სპორტული ინვენტარით გართოს. [caption id="attachment_149816" align="aligncenter" width="640"] პარიზი, საფრანგეთი[/caption] 3. სანაპირო ზოლი – 3-მეტრიანი ზოლი მდინარის ნაპირის გასწვრივ გათვლილია სეირნობისთვის, მოკირწყლულია ფილებით და ბულვარის როლს ასრულებს. [caption id="attachment_149810" align="aligncenter" width="640"] დეტროიტი, აშშ[/caption] 4. მოტივტივე ტერასები – მონიშნულია ორ ადგილას და ეყრდნობა მტკვართან უშუალოდ მოსასვლელების არსებულ გეგმას, ქმნის პირდაპირ კავშირს წყალთან. [caption id="attachment_149803" align="aligncenter" width="640"] ტორონტო, კანადა[/caption] 5. მწვანე საფარი – ურბანული ტყე ქალაქურ კონტექსტში [caption id="attachment_149804" align="aligncenter" width="641"] კუბეკი, კანადა[/caption] გენერალურ გეგმაში გათვლილია ტერიტორიის გამწვანების სპეციფიკაც. თამთა უთურგაშვილი

300 არაგველის მიმდებარე ტერიტორია შესაძლოა, ქალაქის ერთ-ერთი ულამაზესი სარეკრეაციო ზონა გახდეს (ფოტოები) "მე ვერ ვხედავ, როგორ უნდა მოგვარდეს საგზაო ინფრასტრუქტურა ქალაქში, თუ არ მოხდება რკინიგზის გადატანა, რაც "ქართულმა ოცნებამ" 2013 წელს გააჩერა. დღეს რომ რკინიგზა იყოს გადატანილი და განვითარებულიყო ნარმანიას მერობის პირობებში გრძივი, განივი გადასასვლელები მტკვარზე, რომ არ ყოფილიყო კორუფცია და ფულის ჭამა, ამის რესურსი არსებობდა და დღეს საცობების პრობლემა არ გვექნებოდა",-განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა. თბილისის ყოფილი მერის თქმით, ბოლო წლებში გაცილებით მეტი სამშენებლო ნებართვაა გაცემული, ვიდრე იმ პერიოდში, როცა ისინი იყვნენ ქალაქის მმართველობაში. მან კონკრეტულ შემთხვევაზეც ისაუბრა. ჭიაბერაშვილის განცხადებით, ნუცუბიძის ქუჩაზე მშენებლობასთან დაკავშირებით, კახა კალაძის პირადი ინტერესი იკვეთებოდა. "ეს ადგილი მან არქი ჯგუფს გადაულოცა, რომ იქ მრავალსართულიანი კორპუსი აშენდეს და ამისთვის მერიამ კოეფიციენტი გაზრდა. ეს ერთი მაგალითია და მომდევნო წლებში ვნახავთ, რამხელა პრობლემები შეიქმნება თბილისის ცენტრში ამ კუთხით",-განაცხადა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა "ფორტუნას" ეთერში. შეგახსენებთ, რომ ზურაბ ჭიაბერაშვილი თბილისის მერი იყო 2012-დან 2013-წლამდე. მისი თანამდებობაზე ყოფნის პერიოდს უკავშირდება ე.წ. თბილისის სამკუთხედი, რომელიც თბილისელთა ერთმა ნაწილმა "ჭიაბერაშვილის სამკუთხედად" მონათლა. საუბარია ვარაზისხევის, მელიქიშვილისა და კოსტავას ქუჩებისგან შემდგარ სატრანსპორტო კვანძზე, სადაც საავტომობილო ტრანსპორტის მოძრაობა მხოლოდ ერთი მიმართულებითაა ნებადართული. სიახლის დანერგვიდან ნახევარი წლის თავზე გაირკვა, რომ „ჭიაბერაშვილის სამკუთხედმა“ თბილისელთა იმედები არ გაამართლა. მძღოლები გზის დაგრძელების, მოსახლეობა ხმაურის, ხოლო ეკოლოგები ჰაერის დაბინძურების გამო ჩიოდნენ. მტკვარზე გადასასვლელები რომ გაეკეთებინათ, საცობები არ გვექნებოდა - ზურაბ ჭიაბერაშვილი