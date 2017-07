კაილი მინოუგი ოლივიე მარტინესთან ერთად შენიშნეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kaili-minougi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146749 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kaili-minougi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146749 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 457 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kaili-minougi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kaili-minougi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146749) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (457) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 97637 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-12-23 13:41:34 [post_date_gmt] => 2016-12-23 09:41:34 [post_content] => ბოლო წლებია 48 წლის კაილი მინოუგის ცხოვრება საკმაოდ პოზიტიურად ვითარდება: მისი კარიერა სულ უფრო წარმატებული ხდება, პირადი ცხოვრება კი საკმაოდ მოწყობილი აქვს 29 წლის ბოიფრენდთან, ჯოშუა სასთან. ერთადერთი, რაც მას აკლია, ბავშვებია. თუმცა თავის ერთ-ერთ უკანასკნელ ინტერვიუში კაილიმ აღიარა, რომ შვილების ყოლას ვერ შეძლებს. მიზეზად კი 2005 წელს აღმოჩენილი სიმსივნე სახელდება, რომლის გამოც მან ქიმიოთერაპიის კურსი გაიარა და ნაწილობრივი მასტექტომია გაიკეთა. „როდესაც ონკოლოგიური პრობლემები გაქვს, უკვე იცი, რომ შენი ცხოვრება არ იქნება ისეთი, როგორც ადრე. მე ვიცოდი, რომ შვილების ყოლას ვერ შევძლებდი, მაგრამ გადარჩენისთვის ყველაფერი გავაკეთე“, - განაცხადა კაილიმ. ცნობილია, რომ მომღერალი ასევე უარს ამბობს ბავშვის აყვანასა და სუროგატი დედის მომსახურებაზეც. „ეს არის გადაწყვეტილება, რომლისკენაც წლების განმავლობაში მივდიოდი და დიდი დრო დამჭირდა, რომ მას შევგუებოდი“. ამ დღეებში კაილი მინოუგი ლონდონის ერთ-ერთ დახურულ საღამოს სტუმრობდა, სადაც საახალწლო ალბომიდან რამდენიმე ჰიტი უნდა შეესრულებინა. მომღერალს კომპანიონობას თავისი ბოიფრენდი, ჯოშუა სასა უწევდა. სპეციალურად გამოსვლისთვის კაილიმ ეფექტური ტანსაცმელი მოიხდინა: შავი ბრჭყვიალა შარვალი და პიჯაკი, თეთრი პერანგი და ჰალსტუხი. ამ ჩაცმულობას კაილიმ ოქროსფერი ფეხსაცმელი და საყურე შეურჩია. 48 წლის ვარსკვლავს სადა ვარცხნილობა და მაკიაჟი მეტ ხიბლს სძენდა. მომღერალი არაჩვეულებრივად გამოიყურებოდა. ცოტა ხნის წინ პრესაში გაჩნდა ინფორმაცია მისი და ჯოშუა სასის საიდუმლო ქორწილის შესახებ. ინსაიდერების ცნობით, წყვილს არ სურდა ცერემონიის დეტალების აფიშირება და ის დამალა. კაილი მინოუგი პაპარაცებმა ქალაქ გოლდ-კოსტში დააფიქსირეს, რომელსაც მეორენაირად ფრენბურთის დედაქალაქს უწოდებენ. 48 წლის მომღერალი ნაქსოვ საცურაო კოსტიუმში და მზის სათვალეებში გამოჩნდა. კაილის პარიკიც ეკეთა და 70-იანი წლების ვარსკვლავს ჰგავდა. როგორც ცნობილია, მომღერალი ახალ პროექტზე მუშაობს, რომლის სახელწოდებაა Flammable Children. 48 წლის კაილი მინოუგი ნაქსოვ საცურაო კოსტიუმში გამოჩნდა (ფოტო) 