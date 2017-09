კახა ცისკარიძე ბათუმის მერობის კანდიდატად დარეგისტრირდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-ciskaridze [1] => batumis-meri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159436 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-ciskaridze [1] => batumis-meri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 159436 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 635 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-ciskaridze [1] => batumis-meri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-ciskaridze [1] => batumis-meri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (159436) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18815,635) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 157586 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 17:05:13 [post_date_gmt] => 2017-08-28 13:05:13 [post_content] => მომღერალ კახაბერ ცისკარიძის განცხადებით, არ იცოდა, რომ ბათუმის მერობის კანდიდატად რეგისტარციის პროცედურები 25 აგვისტოს დასრულდა. როგორც ცისკარიძემ განაცხადა, ახლა მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ერთ-ერთ კვალიფიციურ სუბიექტთან, რომელსაც ბათუმის 79-ე ოლქში შესაბამისი პროცედურები უკვე გავლილი აქვს. კახაბერ ცისკარიძე არ აკონკრეტებს, ვისთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თუმცა ადასტურებს, რომ ეს არ არის „ქართული ოცნება“. „არ ვიცოდი, რომ 25 აგვისტომდე სრულდებოდა რეგისტრაციის პროცედურები. მქონდა ინფორმაცია, რომ კიდევ 1 კვირა იყო დარჩენილი ამისთვის. ერთადერთი გზა არის დარჩენილი, რომ სხვა რეგისტრირებული სუბიექტის კანდიდატი ვიყო“, - განაცხადა კახაბერ ცისკარიძემ. მომღერალმა კახაბერ ცისკარიძემ ბათუმის მერად კენჭისყრის გადაწყვეტილების შესახებ დღეს ისაუბრა. "პოპულარული გამხადეს ბათუმელებმა, გარკვეულწილად ვალში ვარ, მინდა, ჩემს ქალაქს დავეხმარო და დავამსხვრიო სტერეოტიპები, რაც ბათუმის მერთან დაკავშირებით არსებობს", - განაცხადა კახა ცისკარიძემ. [post_title] => „კახა ბერი-კახა მერი“ - კახა ცისკარიძე ბათუმის მერობას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-beri-kakha-meri-kakha-ciskaridze-batumis-merobas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-28 12:08:53 [post_modified_gmt] => 2017-08-28 08:08:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157412 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 133807 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-24 15:56:09 [post_date_gmt] => 2017-05-24 11:56:09 [post_content] => კახაბერი „იმედის“ მუსიკალურ პროექტზე სამუშაოდ მიიწვიეს, როგორც პროდიუსერი. „იმედის მუსიკალური კოლექციის“ ფარგლებში ქართველი მუსიკოსების ნამუშევრებზე უკვე სამი კლიპი გადაიღეს, „კახაბერისა და ხანუმების“, ნინო ქათამაძისა და „სახის“ სიმღერებზე. პროექტის რეჟისორი ლაშა ცერიაშვილია, თუმცა ის მალე საკუთარ ადგილს სხვადასხვა ცნობილ თუ ახალბედა რეჟისორს დაუთმობს. პროექტის პარტნიორია რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“, რომლის რადიოსადგურებში იტრიალებს „იმედის მუსიკალური კოლექციის“ სიმღერები. კახაბერი პროექტის შესახებ გვესაუბრა. კახა ცისკარიძე: „იმედმა“ გარე პროდიუსერად მიმიწვია პროექტისთვის „იმედის მუსიკალური კოლექცია“. საუკეთესო გუნდი შეიკრიბა. არხის მუსიკალური პროექტის ფარგლებში, რომელიც მთელი ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება, ყოველ პარასკევს, სხვადასხვა ქართველი მუსიკოსის სიმღერაზე გადაღებულ კლიპებს იხილავთ, შემდეგ ისინი ტელეკომპანიის ეთერშიც დატრიალდება, ისევე, როგორც ის სამი ვიდეორგოლი, რომელიც უკვე შეიქმნა. იქნება როგორც ძველი, ასევე ახალი სიმღერებიც. ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, რა სიმღერაა და ვისი, მაგრამ ახალ ვიდეორგოლში ცნობილი ადამიანები იხილავენ საკუთარ თავს ისე, რომ არც კი იციან, ეს კადრები რომ კლიპში მოხვდება (იღიმის). ყოველ პარასკევს გვაქვს პრემიერა. რადიოჰოლდინგი „ფორტუნა“ ამ პროექტის პარტნიორია. აღარც კი მახსოვს, რამდენი წელია, ჰოლდინგთან ვთანამშრომლობ. ეს იქნება ჩვენი ერთობლივი კიდევ ერთი ნაბიჯი ქართული მუსიკის პოპულარიზაციისთვის. ყველა სიმღერა „იმედის მუსიკალური კოლექციიდან“ რადიოჰოლდინგ „ფორტუნას“ რადიოსადგურების ეთერში მოხვდება. კლიპებს უკვე საკმაო რაოდენობით ნახვა აქვს... „სახის“ კლიპმა სამ დღეში ინტერნეტში 150 000 ნახვა დააგროვა. სხვა ვიდეორგოლებიც პოპულარულია, რაც ძალიან მახარებს. საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს, შემოდგომიდან რა ფორმით გაგრძელდება ეს პროექტი და ვფიქრობ, რომ ინტერესი გამოხატულია. მგონია, რომ ხალხი ძალიან მოწყურებულია ქართულ მუსიკასა და ვიდეოკლიპებს. ჩვენ დიდი პრეტენზია არა გვაქვს, მაგრამ მიმაჩნია, რომ ეს პროექტი ხელს შეუწყობს ქართული მუსიკის პოპულარიზაციას. ახლა მასზე რეჟისორი ლაშა ცერიაშვილი მუშაობს, შემდეგ ახალგაზრდა რეჟისორები და ასევე გამოცდილებიც ჩაერთვებიან მასში. ლაშა ასე ვთქვათ, კარნახობს, როგორი უნდა იყოს კლიპებიდა შემდეგ სხვებიც ჩაერთვებიან. ვფიქრობ, „იმედის“ მხრიდან ეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო. მუსიკოსების მხრიდან დიდი დაინტერესებაა და მეილზე უკვე მოგვდის სხვადასხვა ნამუშევარი. ძალიან მახარებს ეს გამოძახილი, რომელიც პროექტს დღემდე მაქვს და ვფიქრობ, უფრო დიდი რეზონანსიც ექნება. საზოგადოება და ხალხი გადაწყვეტს მისი არსებობის გაგრძელებას. ნინო მურღულია [post_title] => რისთვის დაიქირავა „იმედმა“ კახაბერ ცისკარიძე - „ეს ძალიან კარგი გადაწყვეტილება იყო...“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ristvis-daiqirava-imedma-kakhaber-ciskaridze-es-dzalian-kargi-gadawyvetileba-iyo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 15:56:09 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 11:56:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133807 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 157586 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-28 17:05:13 [post_date_gmt] => 2017-08-28 13:05:13 [post_content] => მომღერალ კახაბერ ცისკარიძის განცხადებით, არ იცოდა, რომ ბათუმის მერობის კანდიდატად რეგისტარციის პროცედურები 25 აგვისტოს დასრულდა. როგორც ცისკარიძემ განაცხადა, ახლა მის კანდიდატურასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებები მიმდინარეობს ერთ-ერთ კვალიფიციურ სუბიექტთან, რომელსაც ბათუმის 79-ე ოლქში შესაბამისი პროცედურები უკვე გავლილი აქვს. კახაბერ ცისკარიძე არ აკონკრეტებს, ვისთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები, თუმცა ადასტურებს, რომ ეს არ არის „ქართული ოცნება“. „არ ვიცოდი, რომ 25 აგვისტომდე სრულდებოდა რეგისტრაციის პროცედურები. მქონდა ინფორმაცია, რომ კიდევ 1 კვირა იყო დარჩენილი ამისთვის. ერთადერთი გზა არის დარჩენილი, რომ სხვა რეგისტრირებული სუბიექტის კანდიდატი ვიყო“, - განაცხადა კახაბერ ცისკარიძემ. მომღერალმა კახაბერ ცისკარიძემ ბათუმის მერად კენჭისყრის გადაწყვეტილების შესახებ დღეს ისაუბრა. 