კახა კალაძე – მაინტერესებს, ალეკო ელისაშვილთან დებატებში რატომ უნდა დავჯდე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi [2] => aleko-elisashvili [3] => debatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170800 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi [2] => aleko-elisashvili [3] => debatebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170800 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi [2] => aleko-elisashvili [3] => debatebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => archevnebi [2] => aleko-elisashvili [3] => debatebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170800) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,228,19855,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 170666 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 16:23:21 [post_date_gmt] => 2017-10-03 12:23:21 [post_content] => „კახა კალაძეს ვიწვევ პირდაპირ ღია საჯარო დებატებში,“ - ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ელისაშვილის თქმით, თბილისის მოსახლეობა იმსახურებს, გაიგოს თბილისის მერობის კანდიდატებისგან როგორ უნდა გადაიჭრას დედაქალაქში არსებული პრობლემები. „ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხშირად გვიკავშირდებიან სხვადასხვა მედიასაშუალებიდან და გვეკითხებოდნენ, მზად ვიყავი თუ არა, „ქართულ ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატთან, კახა კალაძესთან, დებატებში მიმეღო მონაწილეობა. ყოველ ჯერზე ჩვენ მზაობას ვადასტურებდით, მაგრამ ყოველთვის ეს შეთანხმება იშლებოდა, არ ვიცი, რატომ. შესაბამისად, მე გადავწყვიტე, ყოველგვარი შუამავლების და მიკიბვ-მოკიბვის გარეშე, მივმართო „ქართულო ოცნების“ შტაბს და ჩემს კონკურენტ კახა კალაძეს: მე მას ვიწვევ პირდაპირ ღია საჯარო დებატებში. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ არხზე, ნებისმიერ ფორმატში მე ვარ მზად, დავჯდე მასთან დებატებში, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ თბილისის მოსახლეობა იმსახურებს იმას, რომ კანდიდატები მუშტი-კრივზე კი არ იყურებოდნენ, არამედ საუბრობდნენ იმის შესახებ, რას ვუპირებთ ჩვენ ამ ქალაქს, როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ჯოჯოხეთურ საცობებს, რომლითაც ყველა დავიტანჯეთ, რა უნდა ვუქნათ ამ მოშხამულ ჰაერს, რა ვუყოთ ამ შემცირებულ გამწვანებას და მონჯღრეულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მე მზად ვარ, დებატების დროს დავასაბუთო, როგორ გადავარჩენთ მე და ჩემი გუნდი თბილისს საშინელი პრობლემებისგან,“ - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. [post_title] => ალეკო ელისაშვილი კახა კალაძეს საჯარო დებატებში იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvili-kakha-kaladzes-sajaro-debatebshi-iwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 16:23:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 12:23:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170666 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 170491 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 13:00:55 [post_date_gmt] => 2017-10-03 09:00:55 [post_content] => თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატი, კახა კალაძე, აცხადებს, რომ არავის მისცემენ შესაძლებლობას, რომ მოსახლეობა შეცდომაში შეიყვანონ. მან სწორი ინფორმაციის მიწოდების აუცილებლობაზეც გაამხვილა ყურადღება და განაცხადა, რომ ქვეყანაში მხოლოდ "პარტია რუსთავი 2" არ არის. ამ განცხადებით კახა კალაძე სოციალურ ქსელში ვიდეო-მიმართვაში "ნაციონალური მოძრაობის" ბრალდებებს ეხმიანება. "მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვერავინ შეაჩერებს განვითარებას, წინსვლას და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროექტები იქნება განხორციელებული, ასეთი პროექტები ქმნის ზუსტად სამუშაო ადგილებს და ამას ეწინააღმდეგება ვაი ოპოზიცია. არავის მივცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ იცრუოს, მოატყუოს, მოსახლეობა შეიყვანოს შეცდომაში, მართლა არ ბნელა ქვეყანაში, არ არის მხოლოდ პარტია რუსთავი 2, არის სხვა შესაძლებლობები, არსებობს ინტერნეტი, ყველას მიუწვდება დღეს ხელი და შესაბამისად, ჩვენი შესძლებლობების ფარგლებში ყველას მივაწვდით სწორ ინფორმაციას," - განაცხადა კახა კალაძემ. “ნაციონალურმა მოძრაობამ” აქცია მერიის შენობასთან გუშინ გამართა. ისინი პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და თაბორის მთაზე მიწის ნაკვეთებთან დაკავშირებით საკრებულოს მიღებულ გადაწყვეტილებას აპროტესტებდნენ. აქციაზე ადგილი ჰქონდა დაპირისპირებასაც. პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. ნიკა მელიას ინფორმაციით, რამდენიმე ადამიანი მძიმედ ნაცემია, მათ შორის ლევან ხაბეიშვილიც. მერიამ ამ ბრალდებას სიცრუე უწოდა და ვიდეომასალა გაავრცელა, სადაც მერიის შენობაში მყოფი ლევან ხაბეიშვილია გადაღებული. [post_title] => მართლა არ ბნელა ქვეყანაში, არ არის მხოლოდ პარტია რუსთავი2 - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => martla-ar-bnela-qveyanashi-ar-aris-mkholod-partia-rustavi2-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 13:00:55 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 09:00:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170491 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 170478 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 12:58:45 [post_date_gmt] => 2017-10-03 08:58:45 [post_content] => თბილისის მერობის "ქართული ოცნების" კანდიდატი, კახა კალაძე, პირობას დებს, რომ მისი მერობის შემთხვევაში მიზანმიმართული დეზინფორმაციის გავრცელება დასრულდება, - ამის შესახებ მერობის კანდიდატმა "ნაციონალური მოძრაობის" ბრალდებებთან დაკავშირებით განაცხადა. "ჩვენ ეკოლოგიასაც მოვაწესრგებთ, ტრანსპორტსაც, საპარკინგე სივრცეები შეიქმნება, ის ძალიან მძიმე არსებული პრობლემა პარკირებასთან დაკავშირებით, რომელიც წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს შემოვიდა და კაბალური ხელშეკრულება იქნა გამოფრმებული, ჩვენ სამართლებრივად მივუდგებით და არსებულ მდგომარეობას, რაც ამ კომპანიასთან დაკავშირებით და ამ მიმართულებით არსებობს, ჩემი მერობის პირობებში დასრულედება და ჩემი მერობის პირობებში დავასრულებთ ესეთ მიდგომებს, რომ ესე მიზანმიმართულად ხდება დეზინფორმაციის გავრცელება და პასუხისგამცემიც კი არ არიან ადამიანები. ეს ძალიან საწყენია, რა თქმა უნდა," - განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => ჩემი მერობის პირობებში მიზანმიმართული დეზინფორმაციის გავრცელება დასრულდება - კახა კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => chemi-merobis-pirobebshi-mizanmimartuli-dezinformaciis-gavrceleba-dasruldeba-kakha-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 12:58:45 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 08:58:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170478 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 170666 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-03 16:23:21 [post_date_gmt] => 2017-10-03 12:23:21 [post_content] => „კახა კალაძეს ვიწვევ პირდაპირ ღია საჯარო დებატებში,“ - ამის შესახებ თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ელისაშვილის თქმით, თბილისის მოსახლეობა იმსახურებს, გაიგოს თბილისის მერობის კანდიდატებისგან როგორ უნდა გადაიჭრას დედაქალაქში არსებული პრობლემები. „ბოლო პერიოდის განმავლობაში ხშირად გვიკავშირდებიან სხვადასხვა მედიასაშუალებიდან და გვეკითხებოდნენ, მზად ვიყავი თუ არა, „ქართულ ოცნების“ თბილისის მერობის კანდიდატთან, კახა კალაძესთან, დებატებში მიმეღო მონაწილეობა. ყოველ ჯერზე ჩვენ მზაობას ვადასტურებდით, მაგრამ ყოველთვის ეს შეთანხმება იშლებოდა, არ ვიცი, რატომ. შესაბამისად, მე გადავწყვიტე, ყოველგვარი შუამავლების და მიკიბვ-მოკიბვის გარეშე, მივმართო „ქართულო ოცნების“ შტაბს და ჩემს კონკურენტ კახა კალაძეს: მე მას ვიწვევ პირდაპირ ღია საჯარო დებატებში. ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ არხზე, ნებისმიერ ფორმატში მე ვარ მზად, დავჯდე მასთან დებატებში, ვინაიდან მიმაჩნია, რომ თბილისის მოსახლეობა იმსახურებს იმას, რომ კანდიდატები მუშტი-კრივზე კი არ იყურებოდნენ, არამედ საუბრობდნენ იმის შესახებ, რას ვუპირებთ ჩვენ ამ ქალაქს, როგორ უნდა ვუშველოთ ამ ჯოჯოხეთურ საცობებს, რომლითაც ყველა დავიტანჯეთ, რა უნდა ვუქნათ ამ მოშხამულ ჰაერს, რა ვუყოთ ამ შემცირებულ გამწვანებას და მონჯღრეულ საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. მე მზად ვარ, დებატების დროს დავასაბუთო, როგორ გადავარჩენთ მე და ჩემი გუნდი თბილისს საშინელი პრობლემებისგან,“ - განაცხადა ალეკო ელისაშვილმა. [post_title] => ალეკო ელისაშვილი კახა კალაძეს საჯარო დებატებში იწვევს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aleko-elisashvili-kakha-kaladzes-sajaro-debatebshi-iwvevs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-03 16:23:21 [post_modified_gmt] => 2017-10-03 12:23:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=170666 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 276 [max_num_pages] => 92 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => e879fb4f7f72e64a88425aa80db8adab [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )