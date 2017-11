კახა კალაძე მიწისქვეშა გადასასვლელის დასუფთავებისთვის „თბილსერვის ჯგუფს“ მადლობას უხდის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilservis-jgufi [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185231 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilservis-jgufi [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 185231 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilservis-jgufi [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilservis-jgufi [2] => miwisqvesha-gadasasvlelebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (185231) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,21024,3129) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 184687 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-07 15:05:49 [post_date_gmt] => 2017-11-07 11:05:49 [post_content] => „წარმატების ფორმულა“ - გადაცემის ახალი სეზონი დაიწყო. გვანცა ლაღიძეს ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პირი - თბილისის ახალარჩეული მერი, კახა კალაძე, ესტუმრა. ბევრი საქმე და ცოტაც საქმის მიღმა: რას გეგმავს და როგორ აპირებს დანაპირების შესრულებას კალაძე, როგორი იყო მისი წარმატების გზა დიდ მწვერვალებამდე, ამ თემებზე ყველაზე წარმატებული ქართველი ფეხბურთელი და ენთუზიაზმით შეპყრობილი, დიდ პროექტებს შეჭიდებული თბილისის მერი „ფორტუნას“ ექსკლუზიურად ესაუბრა. საქმით დავამტკიცებ, რაზეც ვსაუბრობდით

მადლობა ასეთ გადატვირთულ დროს რომ მოიცალეთ. საზოგადოებაში თქვენს მიმართ სიმპატიები უკვე იგრძნობა, თავად რას გრძნობთ თბილისელებისგან?

ყველასთვის ისეთივე საყვარელი მერი იქნებით, როგორი ფავორიტი ფეხბურთელიც ხართ?

რამდენიმე დღეში მოგიწევთ მერის კაბინეტის დაკავება. როგორი იქნება თქვენი პირველი დღე, თუ გაქვთ განსაზღვრული რითი დაიწყებთ?

წინასარჩევნო დაპირებებიდან პირველს რას გააკეთებთ?

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახსენეთ, ბოლო დროს აქტიურად მგზავრობთ. ეს მომავალშიც ასე იქნება?

რა თქმა უნდა, ვგრძნობ მხარდაჭერას, სითბოს, რაც გამოჩნდა კიდეც საარჩევნო კამპანიის დროს, როდესაც გვქონდა ყოველდღიური შეხვედრები ამომრჩეველთან და სამომავლო გეგმებზე ვესაუბრებოდით. დადებით განწყობას ყოველთვის ვგრძნობდი, როდესაც სპორტით ვიყავი დაკავებული და შემდეგაც, როდესაც საქართველოში დავბრუნდი და პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილება მივიღე. ეს, ბუნებრივია, სასიამოვნოა, მაგრამ ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობაა.რასაკვირველია, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რაზეც წინაასარჩევნოდ ვსაუბრობდით. ყველამ ვიცით მთავარი გამოწვევები და გვაქვს ამ პრობლემების მოგვარების კონკრეტული ხედვები, გზები, პროექტები. შესაბამისად, საქმით დავამტკიცებ, რაზეც ვსაუბრობდით.პირველ დღეს უნდა წარვადგინო გუნდი, ინტერესი დიდია, თუ ვინ იქნებიან. 13 ნოემბერს შევდივართ მერიაში და დავასახელებთ გუნდის წევრებს. მათ წარვუდგენთ საზოგადოებას და დავიწყებთ იმ პრობლემებზე მუშაობას, რაც ქალაქისთვის აქტუალურია, რათა უახლოეს ოთხ წელიწადში მოგვარდეს ის, რაზეც წინასაარჩევნოდ ვსაუბრობდით.საკმაოდ ბევრი პრობლემაა, მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიმართულება ვერ აირჩევა და ჩვენი მხრიდან სწორიც არ იქნება. პირველი, ეს არის სტრუქტურული ცვლილებები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მოსახლეობას აწუხებს - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მისი მოწესრიგება. ყველაფერზე მოგვიწევს მუშაობა, ვერ გამოვყოფ ერთ მიმართულებას. ჩვენი მხრიდან მიდგომა იქნება კომპლექსური.ავხსნი, რატომ გადავწყვიტე. ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე და მინდოდა, საკუთარ თავზე გამომეცადა რეალური ვითარება. ვიმგზავრე მეტროთი, ყვითელი და ლურჯი ავტობუსით. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ დაპირებები, რომელიც გავაჟღერეთ, არის სწორი და აუცილებლად გასაკეთებელი. მეტრო არის მოსაწესრიგებელი, როგორც ვაგონები, ასევე სადგურები. ყვითელი ავტობუსები კრიტიკას ვერ უძლებს და ყველაფერს გავაკეთებთ მათ ჩასანაცვლებლად. https://www.youtube.com/watch?v=T17uv7GVdX4&feature=youtu.be

მერიაში ბიუროკრატიული მანქანა უნდა დაინგრეს

სიცოცხლით სავსე ქალაქი - ასეთია სლოგანი. როგორ ვაცოცხლებთ ქალაქს, კონკრეტული მაგალითებით რომ ვიმსჯელოთ?

ბატონო კახა, ყველაზე ხშირად რა პრეტენზიებიც გვესმოდა წინამორბედის მიმართ, ერთ-ერთი ბიუროკრატიული ბარიერები. როგორ აპირებთ ამ პრობლემასთან ბრძოლას, ერთი ფანჯრის პრინციპს გამოიყენებთ?

რამდენად სწრაფად იღებთ გადაწყვეტილებებს?

ყოფილ ოპონენტებთან თანამშრომლობისთვის რას გეგმავთ?

გულახდილად მითხარით, საარჩევნო სარეკლამო რგოლები მომაბეზრებლად არ გეჩვენებოდათ, თუნდაც ხანგრძლივობის გამო?

მოდი, ასე შევხედოთ - პრობლემები, რომელზეც საუბარი გვიწევს, ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავთ. ეს არ არის გუშინ და გუშინწინ დაწყებული, ეს არის 20-25 წლის განმავლობაში დაგროვილი. ამაში დამნაშავე ჩვენ ვართ, რადგან ჩვენ ვქმნიდით ამ პრობლემებს, თუნდაც ქაოტური განაშენიანების თვალსაზრისით. ისიც კარგად მაქვს გააზრებული, თანაგუნდელებთან ერთად, რომ 4 წლის განმავლობაში მართლაც შეუძლებელია აბსოლუტურად ყველაფრის მოგვარება. თუმცა, იმის ამბიცია ნამდვილად გაგვაჩნია, რომ 4 წლის თავზე ჩვენი დედაქალაქი იყოს განსხვავებული. პროექტები და რეფორმები, რომელსაც განვახორციელებთ, თითოეული თბილისელისთვის თვალშისაცემი და ხელშესახები იქნება.ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიუროკრატიული მანქანა მერიაში დაინგრეს. შესაბამისად, გვინდა მეტი ინოვაცია. მაგალითად, ერთი საინტერესო მიმართულება, რაზეც წინასაარჩევნოდ ვსაუბრობდი და რომლის განხორციელებას ვაპირებთ, ეს არის "ერთი ფანჯრის პრინციპი". მერიაში მისულ პირს არანაირი პრობლემა არ უნდა შეექმნას, მაშინვე უნდა ქონდეს კითხვაზე პასუხი და ა.შ. პარალელურად ვქმნით ვებპლატფორმას. დღეს ინტერნეტზე ყველას მიუწვდება ხელი და შევთავაზებთ სერვისებს, რომ ყველა მუნიციპალურ მომსახურებაზე ჰქონდეთ წვდომა. ამ პროექტზე დიდი ხანია, ვმუშაობთ და ძალიან მალე დავიწყებთ განხორციელებას და ეტაპობრივად წარვადგენთ. ბიუროკრატიის დანგრევაზე როცა ვსაუბრობთ, გარკვეული რეფორმების გატარება მოგვიწევს და ეს შესაძლოა, ბევრისთვის სასიამოვნო არ იყოს, თუმცა ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. დღეს ბევრი პროფესინალი მუშაობს მერიაში და მათი პატიოსნება და პროფესიონალიზმი სწორად უნდა გამოვიყენოთ.მაქვს განხილვა გუნდში, ვცდილობ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები არ მივიღო, ვისმენ ბევრი ადამიანის მოსაზრებას და მერე უფრო ადვილი ხდება გადაწყვეტილების მიღება.ამასთან დაკავშირებით ჩემი მიდგომა გავაჟღერე. მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით ოპონენტები, მე მზად ვარ თანამშრომლობისთვის. თუ აქვთ მართლა ღირებული ქალაქისთვის, კონკრეტული რეალური ხედვა, მზად ვარ განვიხილო თანაგუნდელებთან ერთად და დავეხმაროთ მათ განხორციელებაში.რა არის არჩევნები? მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა აირჩიოს. შესაბამისად ვიდეორგოლები, ხედვები ეს არის კამპანიის ნაწილი, ეს ჩვენი გამოგონილი ველოსიპედი არ გახლავთ, მთელ მსოფლიოში ასეა და ჩვენც არ ჩამოუვარდებით. მე კმაყოფილი ვარ ჩემი კამპანიის, ორიენტირებული ვიყავით მომავალზე. მინდა, ვიყო დარწმუნებული, რომ მომდევნო არჩევნებისას ის სიმაღლე, რაც ამ არჩევნებზე იყო, არასდროს ჩამოვა ქვემოთ.

ყოველთვის გიწევს დაამტკიცო, რომ ხარ ძლიერი

როგორი მენეჯერია კახა კალაძე?

და თქვენი გადმოსახედიდან რა თვისებებია საჭირო, რომ ადამიანი კარგი მენეჯერი იყოს?

ბევრ ქალაქში ხართ ნამყოფი. რომელიმეზე თუ გაგიფიქრებიათ, თბილისი ასეთი იყოსო, თუნდაც ინფრასტრუქტურის მხრივ?

ცოტა წარსულში დავბრუნდეთ, მილანური ცხოვრება - როგორ ცხოვრობენ ვარსკვლავები, რას მიირთმევენ, სად დადიან, როგორ ერთობიან?

თქვენც ხედავთ იტალიელების და ქართველების მსგავსებას?

გამიჭირდება ამ კითვაზე პასუხის გაცემა. თან არც მიყვარს საკუთარ თავზე საუბარი. ეს უნდა შეაფასოს ჟურნალისტებმა, პროფესიონალებმა და საზოგადოებამ.ბევრი რამ არის, როგორ უნდა გახდე წარმატებული მენეჯერი. საკუთარი გამოცდილებით ვიტყვი - საინტერესო ცხოვრება გამოვიარე, სამტრედიაში დავიწყე ფეხბურთის თამაში და მაშინ მითხრეს, რომ ჩემგან ფეხბურთელი არ გამოვიდოდა და სხვა საქმე ამერჩია. წამოვედი თბილისში, სადაც „დინამოს“ მესამე გუნდში მივედი სინჯებზე, დამიტოვეს და აქედან დაიწყო წინსვლა. რა თქმა უნდა, აქ იყო ჩემი ხასიათი, თავდაუზოგავი შრომა, რწმენა, მიზანი და პლუს იღბალსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.კი, ყოფილა ასეთი. ნებისმიერი ევროპული, განვითარებული ქალაქი რომ ავიღოთ, ვისურვებდი, რომ ჩვენი დედაქალაქიც იყოს ასეთი მოვლილი, მოწესრიგებული. თუმცა, თბილისს აქვს განსაკუთრებული სილამაზე და ხიბლი. ყოველთვის ვამბობდი და შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება არის ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია. ეს არის ის, რითაც ამაყობს თოთოეული მოქალაქე და ამას სჭირდება მოვლა-პატრონობა. მომდევნო ოთხ წელიწადში, დაახლოებით, 500 მილიონი ლარის დახარჯვას ვაპირებთ ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციისთვის.არაფერი განსაკუთრებული. მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში ვთამაშობდი და მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალიზმი. ყოველდღირად მიწევდა დამტკიცება, რომ სხვაზე უკეთესი ვიყავი. შესაბამისად ვერ ვიტყვი, რომ გართობისთვის დიდი დრო მრჩებოდა. იტალიაში ფეხბურთისადმი დიდი ინტერესია, პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი. ყოველთვის გიწევს, დაამტკიცო, რომ ხარ ძლიერი და თან გულშემატკივარი მუდმივად ითხოვს მაქსიმუმს, „მილანი“ ხომ მიჩვეულია წარმატებებს.არის მსგავსება, თუნდაც ხასიათი ავიღოთ, თუნდაც, სტუმართმოყვარეობა, მეგობრობა, ურთიერთობა. ზოგადად სამხრეთული ქვეყნები რომ ავიღოთ, მსგავსება არის.

დღეს სპორტი არის ჩემი ცხოვრების წესი

გინდათ, რომ რომელიმე თქვენი შვილი ფეხბურთელი გამოვიდეს?

ვინ არის ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი, რომელსაც მოედანზე შეხვედრილხართ. როგორც თქვენ გუნდში, ასევე მეტოქის რიგებში?

ცნობილი სპორტსმენები, როგორც წესი, კარიერის შემდეგ წონაში საგრძნობლად იმატებენ. ამის დასტურია ახლახანს თბილისში გამართული ვარსკვლავური მატჩიც. თქვენ როგორ ინარჩუნებთ ფორმას, ვარჯიშობთ ისევ?

გამიხარდებოდა. ზოგადად სპორტი, ჯანსაღი ცხოვრება არის მნიშვნელოვანი. თუ კარგი ფეხბურთელი გამოვა, ძალიან სასიამოვნო იქნება, მაგრამ მთავარი, რასაც შვილებს ვასწავლი, არის ის, რომ ქვეყანას გამოადგნენ.ბევრნი იყვნენ. როდესაც მსოფლიო გრანდში თამაშობ, ყოველთვის გიწევს შეხვედრა დიდ ვარსკვლავებთან. შემიძლია, რონალდინიო აღვნიშნო, კრიშტიანო რონალდო, რომლის წინააღმდეგ მომიწია თამაში, როდესაც ის „მანჩესტერში“ გამოდიოდა. ის მატჩი „მილანის“ გამარჯვებით დასრულდა. მოკლედ, ბევრნი არიან, იგივე იბრაჰიმოვიჩი.ვარჯიშობ, ვცდილობ არ გამოვტოვო, როდესაც მაქვს შესაძლებლობა და დრო. მინდა, ფორმა შევინარჩუნო. მეც მაქვს წონისკენ მიდრეკილება, მით უმეტეს ქართული სამზარეულო ხომ იცით, როგორია. შემიძლია, ვთქვა, რომ დღეს სპორტი არის ჩემი ცხოვრების წესი. ასევე მინდა, მოვუწოდო ყველა ახალგაზრდას, ყველა ადამიანს ჯანსაღი ცხოვრებისკენ. როდესაც მერიაში მუშაობას დავიწყებთ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება ყველა თაობის ადამიანის ჩართულობა, რომ ავუხსნათ რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრება.

ბლიც-კითხვები - წაიკითხეთ „დათა თუთაშხია“

შემწვარი კვერცხი.შეძლებ.სიკეთე.თავისუფლების მოედანი, რა თქმა უნდა, მშობლიურია ჩვენთვის, მაგრამ დუომოც ერთ-ერთი საუკეთესოა.ხშირად წამიკითხავს „დათა თუთაშხია“. საინტერესო ცხოვრებისეული მიმართულებებია. ბევრ ახალგაზრდას ვურჩევ, წაიკითხოს.სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ.ჰალსტუხის გარეშე უფრო თავისუფლად ვარ.დღევანდელი ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, მეგობრებთან ფეხბურთის თამაში. აუზსაც ვერ ვახერხებ.ისეთი საპასუხისმგებლო თანამდებობა მაქვს, გულწრფელად გეტყვით, სხვა რამის შეთავსება გამიჭირდებოდა. ერთი ოცნება, რაც ბავშვობაში მქონდა, ფეხბურთელი გამოვსულიყავი და ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში მეთამაშა.ახლა ვფიქრობ მომავალზე.ავტომანქანაში ჩავჯდები და შტაბში მივდივარ, სადაც თანაგუნდელები მელოდებიან და პროექტებზე ვმუშაობთ.შემიძლია, ავკენწლო.ბევრი კითხვა არ არის, რამაც შეიძლება, გამაღიზიანოს. მზად ვარ, ამომწურავად ვუპასუხო. არის კითხვები, რაზეც მიწევს პასუხის გაცემა. შეიძლება, არ იყოს სასიამოვნო, მაგრამ ვალდებულები ვართ, პასუხი გავცეთ.ხშირად და ვუსვამ კიდეც.წარმატების ფორმულა.

რწმენა, მიზანი და შრომა

„მიწისქვეშა გადადასვლელებში არსებული მდგომარეობა კრიტიკას ვერ უძლებს. ძალიან მძიმე ვითარებაა. „თბილსერვისის“ ხელმძღვანელს მინდა ვთხოვო, რომ დღესვე დაიწყოთ სამუშაოების შესრულება - მორეცხვა, ელექტროგაყვანილობა და განათება, რადგან აღარაფერი არსებობს. ყველაფერი, რაც ადრე იყო, დაზიანებულია. შესაბამისად, ეს ყველაფერი მალე უნდა მოვიყვანოთ მწყობრში და მოქალაქეებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ გადაადგილება კომფორტულად შეეძლოთ“, - განაცხადა კახა კალაძემ.

„ჩვენ არავის საკუთრებას არ ვეხებით, თუმცა მინდა გთხოვოთ, რომ ერთიანი სტარდარტი იქნეს შემუშავებული და ათი დღის განმავლობაში, სრული სურათი წარმოადგინოთ. ყველა ადამიანმა, მესაკუთრემ თუ ვისაც იჯარით აქვს გაცემული მიწისქვეშა გადასასვლელი, კეთილი უნდა ინებონ და ერთიან სტანდარტში უნდა მოიყვანონ არსებული მდგომარეობა. ბევრ კონკრეტულ ადგილზე მძიმე მდგომარეობაა და ეს ძალიან სწრაფად უნდა მოვაგვაროთ“, - აღნიშნა კახა კალაძემ.

ახალგაზრდებს კონკრეტულ ადგილებს შევთავაზებთ, სადაც გვირაბების მოხატვა უნდა განხორციელდეს“, - განაცხადა ახლადარჩეულმა მერმა. „ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გვყავს და ალბათ შევიმუშავებთ კონკრეტულ გეგმას, რომელიც ზოგადად, გვირაბების მოხატვას ეხება. შესაბამისად, მომდევნო დღეების განმავლობაში, როდესაც მიწისქვეშა გადასასვლელებზე სრული სურათი გვექნება,, - განაცხადა ახლადარჩეულმა მერმა.

„იყო გაკეთებული ეს ყველაფერი, თუმცა დაანგრიეს, გატეხეს, კამერები დააზიანეს და ა.შ. ამიტომ, გავაკეთოთ დროებითი პატრულირება. თუ დაგჭირდებათ გამოიყენეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, რომელიც ყველაფერში დაგეხმარებათ, რადგან სანამ კამერების დამონტაჟებას დაიწყებთ, მოქალაქეები, რომლებიც ამას აკეთებენ, არ შემოვიდნენ და იგივე არ გაიმეორონ“, - მიმართა კახა კალაძემ ლევან ჯღარკავას.

"ბოლო დროს აქტიურად მგზავრობთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, ეს ასე გაგრძელდება? "იმას ავხსნი, რატომ გადავწყვიტე მეტროთი, ყვითელი და ლურჯი ავტობუსებით მგზავრობა. მინდოდა, საკუთარ თავზე მენახა რეალური სიტუაცია, რადგან ამ ქალაქში ვცხოვრობ. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ დაპირებები, რომელიც გავაჟღერეთ, არის სწორი და აუცილებლად გასაკეთებელი. მეტრო არის მოსაწესრიგებელი, როგორც ვაგონები, ასევე მეტროსადგურები. ასევე ყვითელი ავტობუსები კრიტიკას ვერ უძლებს და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ჩავანაცვლოთ," – განაცხადა კახა კალაძემ რადიო "ფორტუნასთან".

სიახლეს და განსხვავებულს ვერაფერს ვიტყვი, წარმატების ფორმულა ერთია. ყველა ადამიანს რაღაც ნიჭი აქვს, ყველას სხვადასხვა მიმართულებით. მთავარია, როგორ გამოვიყენებთ. ამისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რწმენა, მიზანი და თავდაუზოგავი შრომა, ზემოთაც ვთქვი, იღბლის გარეშეც შეუძლებელია. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/kaxa-kaladze.mp3"][/audio] [post_title] => გულახდილი (არა)პოლიტიკური საუბარი ახალ მერთან - კახა კალაძე "ფორტუნაში" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gulakhdili-arapolitikuri-saubari-akhal-mertan-kakha-kaladze-fortunashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 15:11:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 11:11:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184687 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 184821 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-07 13:18:31 [post_date_gmt] => 2017-11-07 09:18:31 [post_content] => თბილისის ახლადარჩეულმა მერმა კახა კალაძემ ზოოპარკისა და ცირკის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელი დაათვალიერა და არსებულ ვითარებას ადგილზე გაეცნო. კახა კალაძე მიწისქვეშა გადასასვლელში „თბილსერვის ჯგუფის“ ხელმძღვანელობასთან ერთად იმყოფებოდა, რომელსაც დღეიდან, დასუფთავებისა და გადასასვლელების მოწესრიგების სამუშაოების დაწყება სთხოვა.მისივე თქმით, აქვს ინფორმაცია, რომ ქალაქში ზოგიერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი გასხვისებული, ან იჯარით არის გაცემული.ამასთან, არჩეულმა მერმა ახალგაზრდებს მიმართა და მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვასთან დაკავშირებით, მათი ნიჭის გამოყენების შესაძლებლობაზე ისაუბრა.მისივე თქმით, დედაქალაქში არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელებში არსებული ინფრასტრუქტურა დააზიანეს, რასაც მომავალში კონტროლს გაუწევენ. შესაბამისად, კახა კალაძემ „თბილსერვისის“ ხელმძღვანელ ლევან ჯღარკავას მიმართა, სამუშაოების განხორციელების დროს დროებითი პატრულირება გამოიყენონ.[post_title] => ახალგაზრდებს მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვას შევთავაზებთ - კალაძე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalgazrdebs-miwisqvesha-gadasasvlelebis-mokhatvas-shevtavazebt-kaladze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 13:19:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 09:19:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184821 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 184749 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-07 13:05:49 [post_date_gmt] => 2017-11-07 09:05:49 [post_content] =>– ასე უპასუხა თბილისის ახალარჩეულმა მერმა, კახა კალაძემ, გადაცემა "სტუმრობისას წამყვანის კითხვას, რომელიც საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მის გადაადგილებას ეხებოდა. როგორც რადიო "ფორტუნაში" სტუმრობისას კახა კალაძემ განაცხადა, მეტროთი და ავტობუსებით მგზავრობისას ის დარწმუნდა, რომ დაპირებები, რომლებიც მისმა გუნდმა გააჟღერა, სწორი და აუცილებლად შესასრულებელია.[post_title] => მინდოდა, საკუთარ თავზე მენახა რეალური სიტუაცია – კალაძე ავტობუსებზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mindoda-sakutar-tavze-menakha-realuri-situacia-kaladze-avtobusebze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 16:36:27 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 12:36:27 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184749 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 184687 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-11-07 15:05:49 [post_date_gmt] => 2017-11-07 11:05:49 [post_content] =>“ - გადაცემის ახალი სეზონი დაიწყო.ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური პირი - თბილისის ახალარჩეული მერი,, ესტუმრა. ბევრი საქმე და ცოტაც საქმის მიღმა: რას გეგმავს და როგორ აპირებს დანაპირების შესრულებას კალაძე, როგორი იყო მისი წარმატების გზა დიდ მწვერვალებამდე, ამ თემებზე ყველაზე წარმატებული ქართველი ფეხბურთელი და ენთუზიაზმით შეპყრობილი, დიდ პროექტებს შეჭიდებული თბილისის მერი „“ ექსკლუზიურად ესაუბრა.

საქმით დავამტკიცებ, რაზეც ვსაუბრობდით

მადლობა ასეთ გადატვირთულ დროს რომ მოიცალეთ. საზოგადოებაში თქვენს მიმართ სიმპატიები უკვე იგრძნობა, თავად რას გრძნობთ თბილისელებისგან?

ყველასთვის ისეთივე საყვარელი მერი იქნებით, როგორი ფავორიტი ფეხბურთელიც ხართ?

რამდენიმე დღეში მოგიწევთ მერის კაბინეტის დაკავება. როგორი იქნება თქვენი პირველი დღე, თუ გაქვთ განსაზღვრული რითი დაიწყებთ?

წინასარჩევნო დაპირებებიდან პირველს რას გააკეთებთ?

საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახსენეთ, ბოლო დროს აქტიურად მგზავრობთ. ეს მომავალშიც ასე იქნება?

რა თქმა უნდა, ვგრძნობ მხარდაჭერას, სითბოს, რაც გამოჩნდა კიდეც საარჩევნო კამპანიის დროს, როდესაც გვქონდა ყოველდღიური შეხვედრები ამომრჩეველთან და სამომავლო გეგმებზე ვესაუბრებოდით. დადებით განწყობას ყოველთვის ვგრძნობდი, როდესაც სპორტით ვიყავი დაკავებული და შემდეგაც, როდესაც საქართველოში დავბრუნდი და პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილება მივიღე. ეს, ბუნებრივია, სასიამოვნოა, მაგრამ ამავდროულად დიდი პასუხისმგებლობაა.რასაკვირველია, ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რაზეც წინაასარჩევნოდ ვსაუბრობდით. ყველამ ვიცით მთავარი გამოწვევები და გვაქვს ამ პრობლემების მოგვარების კონკრეტული ხედვები, გზები, პროექტები. შესაბამისად, საქმით დავამტკიცებ, რაზეც ვსაუბრობდით.პირველ დღეს უნდა წარვადგინო გუნდი, ინტერესი დიდია, თუ ვინ იქნებიან. 13 ნოემბერს შევდივართ მერიაში და დავასახელებთ გუნდის წევრებს. მათ წარვუდგენთ საზოგადოებას და დავიწყებთ იმ პრობლემებზე მუშაობას, რაც ქალაქისთვის აქტუალურია, რათა უახლოეს ოთხ წელიწადში მოგვარდეს ის, რაზეც წინასაარჩევნოდ ვსაუბრობდით.საკმაოდ ბევრი პრობლემაა, მხოლოდ ერთი კონკრეტული მიმართულება ვერ აირჩევა და ჩვენი მხრიდან სწორიც არ იქნება. პირველი, ეს არის სტრუქტურული ცვლილებები, ინფრასტრუქტურული პროექტები, ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება და ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც მოსახლეობას აწუხებს - საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და მისი მოწესრიგება. ყველაფერზე მოგვიწევს მუშაობა, ვერ გამოვყოფ ერთ მიმართულებას. ჩვენი მხრიდან მიდგომა იქნება კომპლექსური.ავხსნი, რატომ გადავწყვიტე. ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე და მინდოდა, საკუთარ თავზე გამომეცადა რეალური ვითარება. ვიმგზავრე მეტროთი, ყვითელი და ლურჯი ავტობუსით. კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ დაპირებები, რომელიც გავაჟღერეთ, არის სწორი და აუცილებლად გასაკეთებელი. მეტრო არის მოსაწესრიგებელი, როგორც ვაგონები, ასევე სადგურები. ყვითელი ავტობუსები კრიტიკას ვერ უძლებს და ყველაფერს გავაკეთებთ მათ ჩასანაცვლებლად. https://www.youtube.com/watch?v=T17uv7GVdX4&feature=youtu.be

მერიაში ბიუროკრატიული მანქანა უნდა დაინგრეს

სიცოცხლით სავსე ქალაქი - ასეთია სლოგანი. როგორ ვაცოცხლებთ ქალაქს, კონკრეტული მაგალითებით რომ ვიმსჯელოთ?

ბატონო კახა, ყველაზე ხშირად რა პრეტენზიებიც გვესმოდა წინამორბედის მიმართ, ერთ-ერთი ბიუროკრატიული ბარიერები. როგორ აპირებთ ამ პრობლემასთან ბრძოლას, ერთი ფანჯრის პრინციპს გამოიყენებთ?

რამდენად სწრაფად იღებთ გადაწყვეტილებებს?

ყოფილ ოპონენტებთან თანამშრომლობისთვის რას გეგმავთ?

გულახდილად მითხარით, საარჩევნო სარეკლამო რგოლები მომაბეზრებლად არ გეჩვენებოდათ, თუნდაც ხანგრძლივობის გამო?

მოდი, ასე შევხედოთ - პრობლემები, რომელზეც საუბარი გვიწევს, ყოველდღიურ რეჟიმში ვხედავთ. ეს არ არის გუშინ და გუშინწინ დაწყებული, ეს არის 20-25 წლის განმავლობაში დაგროვილი. ამაში დამნაშავე ჩვენ ვართ, რადგან ჩვენ ვქმნიდით ამ პრობლემებს, თუნდაც ქაოტური განაშენიანების თვალსაზრისით. ისიც კარგად მაქვს გააზრებული, თანაგუნდელებთან ერთად, რომ 4 წლის განმავლობაში მართლაც შეუძლებელია აბსოლუტურად ყველაფრის მოგვარება. თუმცა, იმის ამბიცია ნამდვილად გაგვაჩნია, რომ 4 წლის თავზე ჩვენი დედაქალაქი იყოს განსხვავებული. პროექტები და რეფორმები, რომელსაც განვახორციელებთ, თითოეული თბილისელისთვის თვალშისაცემი და ხელშესახები იქნება.ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ ბიუროკრატიული მანქანა მერიაში დაინგრეს. შესაბამისად, გვინდა მეტი ინოვაცია. მაგალითად, ერთი საინტერესო მიმართულება, რაზეც წინასაარჩევნოდ ვსაუბრობდი და რომლის განხორციელებას ვაპირებთ, ეს არის "ერთი ფანჯრის პრინციპი". მერიაში მისულ პირს არანაირი პრობლემა არ უნდა შეექმნას, მაშინვე უნდა ქონდეს კითხვაზე პასუხი და ა.შ. პარალელურად ვქმნით ვებპლატფორმას. დღეს ინტერნეტზე ყველას მიუწვდება ხელი და შევთავაზებთ სერვისებს, რომ ყველა მუნიციპალურ მომსახურებაზე ჰქონდეთ წვდომა. ამ პროექტზე დიდი ხანია, ვმუშაობთ და ძალიან მალე დავიწყებთ განხორციელებას და ეტაპობრივად წარვადგენთ. ბიუროკრატიის დანგრევაზე როცა ვსაუბრობთ, გარკვეული რეფორმების გატარება მოგვიწევს და ეს შესაძლოა, ბევრისთვის სასიამოვნო არ იყოს, თუმცა ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ. დღეს ბევრი პროფესინალი მუშაობს მერიაში და მათი პატიოსნება და პროფესიონალიზმი სწორად უნდა გამოვიყენოთ.მაქვს განხილვა გუნდში, ვცდილობ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებები არ მივიღო, ვისმენ ბევრი ადამიანის მოსაზრებას და მერე უფრო ადვილი ხდება გადაწყვეტილების მიღება.ამასთან დაკავშირებით ჩემი მიდგომა გავაჟღერე. მიუხედავად იმისა, რომ ვიყავით ოპონენტები, მე მზად ვარ თანამშრომლობისთვის. თუ აქვთ მართლა ღირებული ქალაქისთვის, კონკრეტული რეალური ხედვა, მზად ვარ განვიხილო თანაგუნდელებთან ერთად და დავეხმაროთ მათ განხორციელებაში.რა არის არჩევნები? მოსახლეობა იღებს გადაწყვეტილებას, ვინ უნდა აირჩიოს. შესაბამისად ვიდეორგოლები, ხედვები ეს არის კამპანიის ნაწილი, ეს ჩვენი გამოგონილი ველოსიპედი არ გახლავთ, მთელ მსოფლიოში ასეა და ჩვენც არ ჩამოუვარდებით. მე კმაყოფილი ვარ ჩემი კამპანიის, ორიენტირებული ვიყავით მომავალზე. მინდა, ვიყო დარწმუნებული, რომ მომდევნო არჩევნებისას ის სიმაღლე, რაც ამ არჩევნებზე იყო, არასდროს ჩამოვა ქვემოთ.

ყოველთვის გიწევს დაამტკიცო, რომ ხარ ძლიერი

როგორი მენეჯერია კახა კალაძე?

და თქვენი გადმოსახედიდან რა თვისებებია საჭირო, რომ ადამიანი კარგი მენეჯერი იყოს?

ბევრ ქალაქში ხართ ნამყოფი. რომელიმეზე თუ გაგიფიქრებიათ, თბილისი ასეთი იყოსო, თუნდაც ინფრასტრუქტურის მხრივ?

ცოტა წარსულში დავბრუნდეთ, მილანური ცხოვრება - როგორ ცხოვრობენ ვარსკვლავები, რას მიირთმევენ, სად დადიან, როგორ ერთობიან?

თქვენც ხედავთ იტალიელების და ქართველების მსგავსებას?

გამიჭირდება ამ კითვაზე პასუხის გაცემა. თან არც მიყვარს საკუთარ თავზე საუბარი. ეს უნდა შეაფასოს ჟურნალისტებმა, პროფესიონალებმა და საზოგადოებამ.ბევრი რამ არის, როგორ უნდა გახდე წარმატებული მენეჯერი. საკუთარი გამოცდილებით ვიტყვი - საინტერესო ცხოვრება გამოვიარე, სამტრედიაში დავიწყე ფეხბურთის თამაში და მაშინ მითხრეს, რომ ჩემგან ფეხბურთელი არ გამოვიდოდა და სხვა საქმე ამერჩია. წამოვედი თბილისში, სადაც „დინამოს“ მესამე გუნდში მივედი სინჯებზე, დამიტოვეს და აქედან დაიწყო წინსვლა. რა თქმა უნდა, აქ იყო ჩემი ხასიათი, თავდაუზოგავი შრომა, რწმენა, მიზანი და პლუს იღბალსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს.კი, ყოფილა ასეთი. ნებისმიერი ევროპული, განვითარებული ქალაქი რომ ავიღოთ, ვისურვებდი, რომ ჩვენი დედაქალაქიც იყოს ასეთი მოვლილი, მოწესრიგებული. თუმცა, თბილისს აქვს განსაკუთრებული სილამაზე და ხიბლი. ყოველთვის ვამბობდი და შემთხვევითი არ არის, რომ ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება არის ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაცია. ეს არის ის, რითაც ამაყობს თოთოეული მოქალაქე და ამას სჭირდება მოვლა-პატრონობა. მომდევნო ოთხ წელიწადში, დაახლოებით, 500 მილიონი ლარის დახარჯვას ვაპირებთ ძველი თბილისის ისტორიული ნაწილის რეაბილიტაციისთვის.არაფერი განსაკუთრებული. მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში ვთამაშობდი და მნიშვნელოვანი იყო პროფესიონალიზმი. ყოველდღირად მიწევდა დამტკიცება, რომ სხვაზე უკეთესი ვიყავი. შესაბამისად ვერ ვიტყვი, რომ გართობისთვის დიდი დრო მრჩებოდა. იტალიაში ფეხბურთისადმი დიდი ინტერესია, პოლიტიკის დონეზეა აყვანილი. ყოველთვის გიწევს, დაამტკიცო, რომ ხარ ძლიერი და თან გულშემატკივარი მუდმივად ითხოვს მაქსიმუმს, „მილანი“ ხომ მიჩვეულია წარმატებებს.არის მსგავსება, თუნდაც ხასიათი ავიღოთ, თუნდაც, სტუმართმოყვარეობა, მეგობრობა, ურთიერთობა. ზოგადად სამხრეთული ქვეყნები რომ ავიღოთ, მსგავსება არის.

დღეს სპორტი არის ჩემი ცხოვრების წესი

გინდათ, რომ რომელიმე თქვენი შვილი ფეხბურთელი გამოვიდეს?

ვინ არის ყველაზე მაგარი ფეხბურთელი, რომელსაც მოედანზე შეხვედრილხართ. როგორც თქვენ გუნდში, ასევე მეტოქის რიგებში?

ცნობილი სპორტსმენები, როგორც წესი, კარიერის შემდეგ წონაში საგრძნობლად იმატებენ. ამის დასტურია ახლახანს თბილისში გამართული ვარსკვლავური მატჩიც. თქვენ როგორ ინარჩუნებთ ფორმას, ვარჯიშობთ ისევ?

გამიხარდებოდა. ზოგადად სპორტი, ჯანსაღი ცხოვრება არის მნიშვნელოვანი. თუ კარგი ფეხბურთელი გამოვა, ძალიან სასიამოვნო იქნება, მაგრამ მთავარი, რასაც შვილებს ვასწავლი, არის ის, რომ ქვეყანას გამოადგნენ.ბევრნი იყვნენ. როდესაც მსოფლიო გრანდში თამაშობ, ყოველთვის გიწევს შეხვედრა დიდ ვარსკვლავებთან. შემიძლია, რონალდინიო აღვნიშნო, კრიშტიანო რონალდო, რომლის წინააღმდეგ მომიწია თამაში, როდესაც ის „მანჩესტერში“ გამოდიოდა. ის მატჩი „მილანის“ გამარჯვებით დასრულდა. მოკლედ, ბევრნი არიან, იგივე იბრაჰიმოვიჩი.ვარჯიშობ, ვცდილობ არ გამოვტოვო, როდესაც მაქვს შესაძლებლობა და დრო. მინდა, ფორმა შევინარჩუნო. მეც მაქვს წონისკენ მიდრეკილება, მით უმეტეს ქართული სამზარეულო ხომ იცით, როგორია. შემიძლია, ვთქვა, რომ დღეს სპორტი არის ჩემი ცხოვრების წესი. ასევე მინდა, მოვუწოდო ყველა ახალგაზრდას, ყველა ადამიანს ჯანსაღი ცხოვრებისკენ. როდესაც მერიაში მუშაობას დავიწყებთ, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება იქნება ყველა თაობის ადამიანის ჩართულობა, რომ ავუხსნათ რამდენად მნიშვნელოვანია ჯანსაღი ცხოვრება.

ბლიც-კითხვები - წაიკითხეთ „დათა თუთაშხია“

შემწვარი კვერცხი.შეძლებ.სიკეთე.თავისუფლების მოედანი, რა თქმა უნდა, მშობლიურია ჩვენთვის, მაგრამ დუომოც ერთ-ერთი საუკეთესოა.ხშირად წამიკითხავს „დათა თუთაშხია“. საინტერესო ცხოვრებისეული მიმართულებებია. ბევრ ახალგაზრდას ვურჩევ, წაიკითხოს.სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებულ მნიშვნელობას არ ვანიჭებ.ჰალსტუხის გარეშე უფრო თავისუფლად ვარ.დღევანდელი ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, მეგობრებთან ფეხბურთის თამაში. აუზსაც ვერ ვახერხებ.ისეთი საპასუხისმგებლო თანამდებობა მაქვს, გულწრფელად გეტყვით, სხვა რამის შეთავსება გამიჭირდებოდა. ერთი ოცნება, რაც ბავშვობაში მქონდა, ფეხბურთელი გამოვსულიყავი და ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში მეთამაშა.ახლა ვფიქრობ მომავალზე.ავტომანქანაში ჩავჯდები და შტაბში მივდივარ, სადაც თანაგუნდელები მელოდებიან და პროექტებზე ვმუშაობთ.შემიძლია, ავკენწლო.ბევრი კითხვა არ არის, რამაც შეიძლება, გამაღიზიანოს. მზად ვარ, ამომწურავად ვუპასუხო. არის კითხვები, რაზეც მიწევს პასუხის გაცემა. შეიძლება, არ იყოს სასიამოვნო, მაგრამ ვალდებულები ვართ, პასუხი გავცეთ.ხშირად და ვუსვამ კიდეც.წარმატების ფორმულა.

რწმენა, მიზანი და შრომა

სიახლეს და განსხვავებულს ვერაფერს ვიტყვი, წარმატების ფორმულა ერთია. ყველა ადამიანს რაღაც ნიჭი აქვს, ყველას სხვადასხვა მიმართულებით. მთავარია, როგორ გამოვიყენებთ. ამისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია რწმენა, მიზანი და თავდაუზოგავი შრომა, ზემოთაც ვთქვი, იღბლის გარეშეც შეუძლებელია. [audio mp3="http://fortuna.ge/wp-content/uploads/2017/11/kaxa-kaladze.mp3"][/audio] [post_title] => გულახდილი (არა)პოლიტიკური საუბარი ახალ მერთან - კახა კალაძე "ფორტუნაში" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => gulakhdili-arapolitikuri-saubari-akhal-mertan-kakha-kaladze-fortunashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-07 15:11:17 [post_modified_gmt] => 2017-11-07 11:11:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=184687 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 254 [max_num_pages] => 85 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 48f16fe9094dedfaf559e46d6da582b8 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )