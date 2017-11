კახა კალაძე ოფიციალურად თბილისის მერი ხვალიდან გახდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186417 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186417 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => tbilisis-meria ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186417) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (202,344) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186380 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 11:03:55 [post_date_gmt] => 2017-11-12 07:03:55 [post_content] => მიმდინარე წლის 13 ნოემბრიდან ახალარჩეული მერი საქმიანობას ახალ გუნდთან ერთად შეუდგება - ამის შესახებ განცხადება დედაქალაქის მერიამ გაავრცელა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, მერის უფლებამოსილების ცნობა დღეს, 12 ნოემბერს მოხდება. დღესვე შეუწყდება უფლებამოსილება მოქმედ მერს დავით ნარმანიას, ასევე, მერის მოადგილეებს, მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და რაიონის გამგებლებს. "საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ახალარჩეული მერის უფლებამოსილება იწყება, ხოლო ძველის წყდება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენიდან მე-11 დღეს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ თბილისის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა, შესაბამისად საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ახლადარჩეული მერის უფლებამოსილების ცნობა მოხდება 12 ნოემბერს, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, ავტომატურად მოქმედი მერის, მერის მოადგილეების, მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისა და რაიონების გამგებლების უფლებამოსილებების შეწყვეტასგულისხმობს", - ნათქვამია მერიის განცხადებაში. [post_title] => ახალარჩეული მერი საქმიანობას 13 ნოემბრიდან შეუდგება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalarcheuli-meri-saqmianobas-13-noembridan-sheudgeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 11:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 07:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186380 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 186251 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-11-10 21:47:54 [post_date_gmt] => 2017-11-10 17:47:54 [post_content] => მომავალი კვირის ბოლოდან, ახალგაზრდების მიერ თბილისში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვა დაიწყება, - ამის შესახებ თბილისის ახლად არჩეულმა მერმა კახა კალაძემ სოციალურ ქსელ „ფეისბუქში“, საკუთარ გვერდზე გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში განაცხადა. პარტია „ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს“ ინფორმაციით, დედაქალაქის ახალი მერი გმირთა მოედნის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ მიწისქვეშა გადასასვლელში დღეს კიდევ ერთხელ იმყოფებოდა და „თბილსერვის ჯგუფს“ შესრულებული სამუშაოებისთვის მადლობა გადაუხადა. „რამდენიმე დღის წინ მიწისქვეშა გადასასვლელის მორეცხვითი სამუშაოები და არსებული მდგომარეობის გამოსწორება დავიწყეთ. დღეს სამუშაოები უკვე სრულად დამთავრებულია. ადგილზე დამონტაჟდა ანტივანდალური განათების სისტემები. ერთადერთი, რაც გასაკეთებელი რჩება, ანტივანდალური სათვალთვალო კამერებია, რომლის მონტაჟსაც რამდენიმე დღეში დავიწყებთ. აღნიშნული პროცესი სრულად დაახლოებით, ათი დღის განმავლობაში დასრულდება“, - განაცხადა კახა კალაძემ. მისივე თქმით, სამუშაოები მაღალ დონეზე შესრულდა. შესაბამისად, აღნიშნულ ტერიტორიაზე, განსაკურებით კი ღამის საათებში, მორიგეობა გაგრძელდება, რათა არსებული მიწისქვეშა გვირაბის ინფრასტრუქტურა არ დაზიანდეს. რაც შეეხება მიწისქვეშა გვირაბების მოხატვის საკითხს, რომელსაც კახა კალაძის თქმით, ახალგაზრდების მხრიდან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა, აღნიშნული პროექტის განხორციელება მომავალი პარასკევიდან, ან შაბათიდან დაიწყება. „ვიცი, რომ ძალიან ბევრ ახალგაზრდას აქვს სურვილი ჩვენი დედაქალაქის განვითარებაში ჩაერთოს. მომავალი პარასკევი-შაბათიდან, უკვე შეგვიძლია გვირაბის მოხატვა-გალამაზება დავიწყოთ. ვისაც სურვილი აქვს, შეგიძლიათ პირადად მეც მომწეროთ, თქვენი მოსაზრებები ან კომენტარებში დააფიქსიროთ. ჩვენ აუცილებლად დაგიკავშირდებით და ყველას მოგეცემათ შესაძლებლობა, რომ თქვენი წვლილი შეიტანოთ ქალაქის გალამაზებაში. ანალოგიური მიდგომა იქნება ყველა გადასასვლელთან დაკავშირებით. სამუშაო მართლაც ბევრია. რაც მთავარია, ჩვენ ეს ყველაფერი ერთად უნდა გავაკეთოთ“, - აღნიშნა თბილისის ახალმა მერმა. კახა კალაძე აღნიშნულ მიწისქვეშა გადასასვლელში, „თბილსერვის ჯგუფის“ ხელმძღვანელობასთან ერთად, რამდენიმე დღის წინაც იმყოფებოდა, რა დროსაც მათ გადასასვლელების დასუფთავებისა და მოწესრიგების სამუშაოების დაწყება სთხოვა. „თბილსერვის ჯგუფმა“ გმირთა მოედნის მიწისქვეშა გადასასვლელის დასუფთავება მორეცხვითი სამუშაოებით დაიწყო. აღნიშნული სამუშაოების ფარგლებში, მიწისქვეშა გადასასვლელის სპეციალური ხსნარით დამუშავდა და ე.წ. კერხერის აპარატით მოირეცხა. პარალელურად, მოეწყო განათების ქსელიც. [post_title] => მომავალი კვირის ბოლოდან, ახალგაზრდების მიერ თბილისში არსებული მიწისქვეშა გადასასვლელების მოხატვა დაიწყება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => momavali-kviris-bolodan-akhalgazrdebis-mier-tbilisshi-arsebuli-miwisqvesha-gadasasvlelebis-mokhatva-daiwyeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 21:47:54 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 17:47:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186251 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 186239 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-10 17:48:56 [post_date_gmt] => 2017-11-10 13:48:56 [post_content] => თბილისის ახალ არჩეული მერი კახა კალაძე, სითი პარკის წარმომადგენლის დღევანდელ განცხადებას გამოეხმაურა. პასუხის პასუხად კალაძემ კიდევ ერთხელ აღნიშნა, რომ მერია კომპანიასთან ურთიერთობას სასამართლოში განაგრძობს. "სიახლე არაფერი არ მითქვამს. კომპანიასთან ურთიერთობა სამართლებრივი გზით წარიმართება", - კიდევ ერთხელ განაცხადა კახა კალაძემ. ჟურნალისტებმა კალაძეს სითი პარკის განცხადების ნაწილი შეახსენეს, სადაც ისინი კალაძესთან შეხვედრას ითხოვენ. ახალარჩეულმა მერმა კითხვაზე პასუხი არ გასცა და განაცხადა: აღარ მაინტერესებს რას ფიქრობენ... რამდენიმე დღის წინ, კალაძემ განაცხადა, რომ შესაძლოა “სითი პარკის” წინააღმდეგ სამართლებრივი დავა დაიწყოს. სითი პარკმა კი დღეს, ამ განცხადების საპასუხოდ თქვა, რომ კალაძეს არასწორი სტატისტიკა აქვს. კომპანიამ ახალ მერთან შეხვედრის იმედი გამოთქვა. [post_title] => კალაძის პასუხი სითი პარკს: აღარ მაინტერესებს რას ფიქრობენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladzis-pasukhi-siti-parks-aghar-mainteresebs-ras-fiqroben [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 17:48:56 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 13:48:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186239 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186380 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-12 11:03:55 [post_date_gmt] => 2017-11-12 07:03:55 [post_content] => მიმდინარე წლის 13 ნოემბრიდან ახალარჩეული მერი საქმიანობას ახალ გუნდთან ერთად შეუდგება - ამის შესახებ განცხადება დედაქალაქის მერიამ გაავრცელა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით, მერის უფლებამოსილების ცნობა დღეს, 12 ნოემბერს მოხდება. დღესვე შეუწყდება უფლებამოსილება მოქმედ მერს დავით ნარმანიას, ასევე, მერის მოადგილეებს, მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებსა და რაიონის გამგებლებს. "საქართველოს ორგანული კანონის, საქართველოს საარჩევნო კოდექსის თანახმად, ახალარჩეული მერის უფლებამოსილება იწყება, ხოლო ძველის წყდება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმის შედგენიდან მე-11 დღეს. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ თბილისის მერის 2017 წლის 21 ოქტომბრის არჩევნების შემაჯამებელი ოქმი მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს გამოქვეყნდა, შესაბამისად საქართველოს ორგანული კანონის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ახლადარჩეული მერის უფლებამოსილების ცნობა მოხდება 12 ნოემბერს, რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის შესაბამისად, ავტომატურად მოქმედი მერის, მერის მოადგილეების, მერიის სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისა და რაიონების გამგებლების უფლებამოსილებების შეწყვეტასგულისხმობს", - ნათქვამია მერიის განცხადებაში. [post_title] => ახალარჩეული მერი საქმიანობას 13 ნოემბრიდან შეუდგება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => akhalarcheuli-meri-saqmianobas-13-noembridan-sheudgeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-12 11:29:42 [post_modified_gmt] => 2017-11-12 07:29:42 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186380 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 521 [max_num_pages] => 174 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 55bb75b8204e757bbd46c5ab725be436 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )