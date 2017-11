კახა კალაძე ოპოზიციურ ჯგუფებთან შეხვედრის მზადყოფნას გამოთქვამს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => opozicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187898 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => opozicia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 187898 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => opozicia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => opozicia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (187898) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9573,202) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 187934 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 18:00:45 [post_date_gmt] => 2017-11-16 14:00:45 [post_content] => 4 წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება, რომ თბილისის ბიუჯეტი 4 მილიარდ ლარამდე გაიზარდოს, - ამის შესახებ თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს. მისი თქმით, ბიუჯეტის გაზრდით უფრო მეტი პროექტის განხორციელება იქნება შესაძლებელი. „დაწყებულია მოლაპარაკებები თბილისის ბიუჯეტის გაზრდაზე, რა შესაძლებლობაც იქნება დამატებითი ტრანსფერის ცენტრალური ბიუჯეტიდან. წელს მაქსიმალურად ვნახავთ, გაიზრდება თუ არა. როგორც იცით, 826 მილიონამდე იყო ბიუჯეტი. ვნახოთ, რამდენით იქნება გაზრდა შესაძლებელი. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც არის, ეს არის დრო, 4 წელი, შესაბამისად, უკვე უნდა დავიწყოთ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და პროექტების განხორციელება“, – განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => კახა კალაძე: შესაძლებელი იქნება, თბილისის ბიუჯეტი 4 მილიარდამდე გაიზარდოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-shesadzlebeli-iqneba-tbilisis-biujeti-4-miliardamde-gaizardos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 18:01:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 14:01:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187934 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 187823 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-16 15:44:44 [post_date_gmt] => 2017-11-16 11:44:44 [post_content] => "თბილისის გამგეობებში რეორგანიზაციები დაიწყება," - ამის შესახებ თბილისის მერმა, კახა კალაძემ, განაცხადა. მისი თქმით, ამ მიმართულებით საზოგადოება დეტალებს მომავალში გაიგებს. "როდესაც ვსაუბრობთ ზოგადად ოპტიმიზაციაზე და რეორგანიზაციაზე, რა თქმა უნდა, აქ არ იგულისხმება მხოლოდ მერია. გამგეობებშიც იქნება რეორგანიზაციები და იქნება ოპტიმიზაცია. რა და როგორ გაკეთდება, ამას მომავალში საზოგადოება გაიგებს," - განაცხადა კახა კალაძემ. თბილისის მერმა, კახა კალაძემ, გუშინ თბილისის 10 რაიონის გამგებლობის კანდიდატები წარადგინა. [post_title] => თბილისის გამგეობებში რეორგანიზაციები დაიწყება - თბილისის მერი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-gamgeobebshi-reorganizaciebi-daiwyeba-tbilisis-meri [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 15:45:04 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 11:45:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187823 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 187708 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-11-16 13:37:47 [post_date_gmt] => 2017-11-16 09:37:47 [post_content] => თბილისის მერი კახა კალაძე დღეს ქეთევან წამებულის ქუჩაზე იმყოფებოდა, სადაც სანიაღვრე კოლექტორის სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. სამუშაოების შესახებ დედაქალაქის მერმა სოციალურ ქსელში ვიდეომიმართვა გააკეთა და გაჭიანურებული სამუშაოებისთვის მოსახლეობას ბოდიში მოუხადა. მან პირობა დადო, რომ 5 დეკემბერს ეს სამუშაოები დასრულდება და პრობლემა მოგვარდება. "ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ისნის რაიონში, ქეთევან წამებულის ქუჩაზე, სადაც მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. მინდა, გაჩვენოთ რა მასშტაბებზეა საუბარი - აქ მიმდინარეობს სანიაღვრე სისტემის კეთილმოწყობის სამუშაოები, რომელიც სამწუხაროდ დიდი ხანია გრძელდება. ამას აქვს თავისი მიზეზი - დღის განმავლობაში არ გვაქვს უფლება, ვაწარმოოთ სამუშაოები უსაფრთხოებიდან გამომდინარე და მოძრაობის შეზღუდვის თავიდან ასაცილებლად, რის გამოც სამუშაოები ღამის საათებში ხორციელდება. მინდა, ბოდიში მოვუხადო აქ მცხოვრებ ადამიანებს, მძღოლებს, ვინც ავტომობილით გადაადგილდება. ხშირია შემთხვევები, როცა საცობები, სწორედ, ამ სამუშაოების გამო იქმნება. გაძლევთ პირობას, რომ 5 დეკემბრისთვის ეს სამუშაოები დასრულდება და პრობლემა, რომელიც აწუხებს მოსახლეობას საცობებთან და ხმაურთან დაკავშირებით, ძალიან მალე მოგვარდება. ეს კონკრეტული მილსადენი, სანიაღვრე სისტემა ათეული წლები გაძლებს და მოემსახურება ისნის რაიონს. კიდევ ერთხელ მინდა, ბოდიში მოვუხადო აქ მცხოვრებ ადამიანებს, მძღოლებს. 5 დეკემბერს ეს ყველაფერი დასრულდება,”- ნათქვამია კახა კალაძის ვიდეომიმართვაში. [gallery royalslider="1" link="file" size="large" ids="187722,187723,187724,187725"] [post_title] => კალაძე ისნის მოსახლეობას, ფეისბუქის ლაივით, საცობების მოგვარებას შეჰპირდა (ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kaladze-isnis-mosakhleobas-feisbuqis-laivit-sacobebis-mogvarebas-shehpirda-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 13:42:45 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 09:42:45 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187708 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 187934 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-16 18:00:45 [post_date_gmt] => 2017-11-16 14:00:45 [post_content] => 4 წლის განმავლობაში შესაძლებელი იქნება, რომ თბილისის ბიუჯეტი 4 მილიარდ ლარამდე გაიზარდოს, - ამის შესახებ თბილისის მერი კახა კალაძე აცხადებს. მისი თქმით, ბიუჯეტის გაზრდით უფრო მეტი პროექტის განხორციელება იქნება შესაძლებელი. „დაწყებულია მოლაპარაკებები თბილისის ბიუჯეტის გაზრდაზე, რა შესაძლებლობაც იქნება დამატებითი ტრანსფერის ცენტრალური ბიუჯეტიდან. წელს მაქსიმალურად ვნახავთ, გაიზრდება თუ არა. როგორც იცით, 826 მილიონამდე იყო ბიუჯეტი. ვნახოთ, რამდენით იქნება გაზრდა შესაძლებელი. ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც არის, ეს არის დრო, 4 წელი, შესაბამისად, უკვე უნდა დავიწყოთ კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა და პროექტების განხორციელება“, – განაცხადა კახა კალაძემ. [post_title] => კახა კალაძე: შესაძლებელი იქნება, თბილისის ბიუჯეტი 4 მილიარდამდე გაიზარდოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kakha-kaladze-shesadzlebeli-iqneba-tbilisis-biujeti-4-miliardamde-gaizardos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-16 18:01:57 [post_modified_gmt] => 2017-11-16 14:01:57 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=187934 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 282 [max_num_pages] => 94 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f1552a9b42488a1a1c648983df36c427 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )